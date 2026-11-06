Giữ hồn nón lá giữa lòng phố thị

Tài chính thị trường ngày 6/11: 46 ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất, vì sao lãi vay vẫn cao? 06/11/2026 07:45 Cả 46 ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất huy động ít nhất 0,5 điểm phần trăm, nhưng lãi vay giảm chậm hơn. Đáng chú ý, lãi suất vay mua nhà sau ưu đãi tại một số ngân hàng vẫn lên tới 13–14%/năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/11: Có mưa rào nhẹ 06/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/11: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ; ngày hửng nắng yếu; nhiệt độ dao động từ 24 - 30°C.

Vấn đề hôm nay: Làm gì để hợp tác xã mạnh từ bên trong? 05/11/2026 20:00 Hà Tĩnh hiện có gần 900 HTX đang hoạt động, trong đó số HTX hoạt động hiệu quả chỉ chiếm từ 15-20%. Vì sao sau nhiều năm được quan tâm, hỗ trợ bằng các cơ chế, chính sách, một bộ phận lớn HTX vẫn chưa thể phát triển như kỳ vọng? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Làm gì để hợp tác xã mạnh từ bên trong?".

Sức sống Truyện Kiều trong diễn xướng dân gian 05/11/2026 17:06 Tại Hà Tĩnh, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa qua lời ru và các hình thức diễn xướng dân gian, được nhiều thế hệ gìn giữ, trao truyền.

[Motion graphic] Quy trình điện tử giải quyết thủ tục thu, nộp đảng phí 05/11/2026 16:01 Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Quyết định số 762-QĐ/VPTW ngày 31/10/2026 về việc ban hành Quy trình điện tử giải quyết thủ tục thu, nộp đảng phí.

Lộn xộn trước cổng chợ: Vì sao chuyện cũ nói mãi! 05/11/2026 08:19 Tại nhiều khu vực chợ ở Hà Tĩnh, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán, dừng đỗ phương tiện tùy tiện vẫn diễn ra, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Học sinh Hà Tĩnh lan tỏa tinh thần phòng chống bạo lực học đường 05/11/2026 08:02 Để ngăn ngừa bạo lưc học đường, các trường học Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hình thức giáo dục nhằm trang bị kỹ năng ứng xử, vun đắp tình bạn đẹp và xây dựng môi trường học đường an toàn.

Tài chính thị trường ngày 5/11: Chi tiết mức lương tối thiểu vùng tại Hà Tĩnh từ 1/1/2027 05/11/2026 07:45 Từ ngày 1/1/2027, 69 xã, phường của Hà Tĩnh sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 399/2026. Trong đó, 12 xã, phường thuộc vùng III; các địa phương còn lại thuộc vùng IV. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/11: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào 05/11/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/11: Đêm và sáng ít mây, không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ dao động từ 24 - 31°C.

Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với thanh niên Hà Tĩnh năm 2026 04/11/2026 21:51 Chiều 4/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2026, với chủ đề “Đồng hành cùng thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số”.

Hà Tĩnh tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 04/11/2026 19:51 Chiều 4/11, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

Hội nghị toàn quốc tập huấn triển khai cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm 04/11/2026 19:48 Chiều 4/11, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến sử dụng cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm.

Tỉnh ủy Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV 04/11/2026 14:36 Sáng 4/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh.

Tài chính thị trường ngày 4/11: Lãi vay mua nhà lên tới 15%/năm, người có tiền mặt thêm lợi thế 04/11/2026 07:45 Lãi vay mua nhà sau ưu đãi có thể lên tới 13–15%/năm, khiến một số chủ sở hữu phải điều chỉnh giá bán để giảm áp lực tài chính. Trong khi đó, người có sẵn tiền mặt có thêm cơ hội đàm phán mua bất động sản với giá hợp lý. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/11: Đêm có mưa, ngày nắng gián đoạn 04/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/11: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn.

[Motion graphic] Doanh nghiệp doanh thu không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% thuế TNDN 03/11/2026 16:56 Nghị định 398/2026/NĐ-CP quy định cụ thể việc giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027, từ điều kiện hưởng ưu đãi, cách xác định doanh thu đến kê khai và điều chỉnh số thuế được giảm.

Hà Tĩnh tập trung cao độ hoàn thiện rà soát vị trí việc làm 03/11/2026 16:52 Sáng 3/11, Ban Chỉ đạo thực hiện rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 trong hệ thống chính trị tỉnh Hà Tĩnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Thanh niên Hà Tĩnh gửi gắm kỳ vọng trước Hội nghị đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh 03/11/2026 15:30 Trước thềm Hội nghị đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh năm 2026, thanh niên Hà Tĩnh gửi gắm nhiều kỳ vọng về chính sách hỗ trợ, cơ hội phát triển và cống hiến.

Tiếng chuông dưới chân núi Thiên Nhẫn và ký ức Nguyễn Trãi ở Côn Sơn tự 03/11/2026 14:30 Chùa Côn Sơn xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) không chỉ là chốn thiền môn thanh tịnh mà còn là chứng tích lịch sử thiêng liêng gắn liền với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi.

Tài chính thị trường ngày 3/11: Giá gas bình 12 kg lên hơn 600.000 đồng 03/11/2026 07:45 Từ đầu tháng 11/2026, nhiều thương hiệu gas trong nước đồng loạt điều chỉnh giá bán lẻ, đưa giá gas bình 12 kg đến người tiêu dùng lên tối đa 609.000 đồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 3/11: Có mưa rào và nắng nhẹ gián đoạn 03/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 3/11: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, chiều có nắng nhẹ gián đoạn. Nhiệt độ: 23 - 30°C.

Sắc xanh nơi miền sơn cước 02/11/2026 14:29 Giữa đại ngàn xanh mát, những đồi chè trải dài, vườn bưởi trĩu quả cùng nhịp sống bình yên đang tạo nên diện mạo trù phú, sức sống mới và hấp dẫn riêng cho xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh.

Khi người trẻ Hà Tĩnh chọn màu áo lính 02/11/2026 10:53 Tại Hà Tĩnh, nhiều thanh niên đã chủ động viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự, thể hiện tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Tài chính thị trường ngày 2/11: Giá điện, xăng đồng loạt giảm 02/11/2026 07:45 Từ đầu tháng 11, giá xăng trong nước được điều chỉnh giảm mạnh, với mức giảm cao nhất là 1.800 đồng/lít; cùng với đó, giá bán lẻ điện bình quân cũng giảm 2%. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/11: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào 02/11/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/11: Ngày nắng ráo, chiều tối và đêm có thể có mưa rào nhẹ; nhiệt độ dao động từ 24 - 31°C.

Sống khỏe cùng BHT: Sốt, đau đầu - Khi nào cần nghĩ đến bệnh não mô cầu? 01/11/2026 10:00 Hà Tĩnh mặc dù chưa ghi nhận trường hợp viêm não mô cầu, tuy nhiên tỷ lệ trẻ em nhập viện do ho, sốt, đau đầu… tăng cao. Chủ động nhận biết sớm các dấu hiệu để phòng tránh bệnh là rất quan trọng. Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Thu Hà - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Bữa cơm gia đình - Nơi gắn kết tình yêu thương 01/11/2026 08:31 Bữa cơm gia đình trở thành khoảng thời gian quý giá để mọi người sum vầy, sẻ chia và gắn kết yêu thương.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/11: Ngày nắng, nhiệt độ đến 31 độ C 01/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/11: Phổ biến không mưa, ngày trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3; nhiệt độ 24 - 31 độ.

Bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố bảo đảm đúng tiến độ 31/10/2026 14:08 Một số địa phương ở Hà Tĩnh đã hoàn thành bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các địa phương còn lại đang phấn đấu hoàn thành trước ngày 5/12/2026.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 31/10: Có mưa rào, trời nắng gián đoạn 31/10/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 31/10: Có mưa rào nhẹ; trưa chiều giảm mây, trời nắng yếu; nhiệt độ dao động từ 23 - 31°C.

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