Ngày Quốc tế Đàn ông 19/11 - nguồn gốc và ý nghĩa 19/11/2026 09:02 Ngày Quốc tế Đàn ông (còn gọi là ngày Quốc tế Nam giới) diễn ra vào ngày 19/11 hằng năm. Đây là dịp để phụ nữ thể hiện sự ghi nhận, tôn vinh những cống hiến của đàn ông đối với gia đình, cộng đồng, xã hội.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/11: trời chuyển rét 19/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/11: Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và dông, trời chuyển rét; nhiệt độ 18 - 23°C.

Từ giảng đường ở Trung Quốc đến hành trình truyền cảm hứng học tiếng Trung 18/11/2026 13:45 Từng chinh phục nhiều học bổng du học Trung Quốc, chị Lê Thị Thương (SN 2001, phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) trở về quê hương, phát triển công việc giảng dạy tiếng Trung và chia sẻ kinh nghiệm miễn phí, tiếp sức người trẻ tìm kiếm cơ hội học tập.

Bất ngờ nguyên liệu Vinamilk trong thực đơn tiệc sinh nhật nhà vua Anh 18/11/2026 09:42 Bánh scone, món bánh biểu tượng của văn hóa trà chiều Anh, được các đầu bếp Sofitel biến tấu với sữa chua uống Vinamilk Green Farm trong thực đơn tiệc sinh nhật Nhà vua Anh năm 2026 tại TP.Hồ Chí Minh. Từ một nguyên liệu quen thuộc với người Việt, sản phẩm Vinamilk đã góp mặt trong những trải nghiệm mang đậm dấu ấn văn hóa Vương quốc Anh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/11: Ngày trời nắng, chiều tối có dông 18/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/11: Nhiều mây, ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ 23 - 29°C.

Những món giàu chất xơ nên ăn thường xuyên 18/11/2026 04:10 Quả mọng, các loại hạt giàu chất xơ và chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết, nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột.

Chủ động ứng phó các hình thái thiên tai những ngày tới ở Hà Tĩnh 17/11/2026 18:13 Các địa phương, đơn vị chức năng Hà Tĩnh cần thông báo diễn biến thời tiết, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp.

Những cách thở không tốt cho sức khỏe 17/11/2026 12:43 Hít thở là quá trình đưa oxy (O2) từ môi trường vào và đào thải carbon dioxide (CO2) ra ngoài cơ thể. Tuy nhiên, nhiều cách thở có thể gây khô miệng, mệt mỏi, tức ngực...

Hà Tĩnh đón gió mùa Đông Bắc từ chiều tối mai, trời chuyển mưa lạnh 17/11/2026 10:58 Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh dự báo, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 16 - 18 độ; có mưa, mưa vừa và dông.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/11: Sáng sớm có sương mù, ngày trời nắng 17/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/11: Ít mây, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng, đêm gió nhẹ. Nhiệt độ: 22 - 31°C.

Hà Tĩnh sắp đón không khí lạnh 16/11/2026 11:02 Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh dự báo, khoảng chiều tối ngày 18/11, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-18 độ.

El Nino rất mạnh kéo dài, Việt Nam đối mặt mùa đông khác thường 16/11/2026 08:13 El Nino rất mạnh kéo dài đến khoảng tháng 2/2027, khiến nhiệt độ cả nước cao hơn trung bình nhiều năm 1-2 độ. Không khí lạnh hoạt động yếu, số ngày rét đậm, rét hại ít hơn; lượng mưa tại nhiều khu vực thiếu hụt.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/11: Đêm không mưa, ngày nắng 16/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/11: Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ: 22 - 30°C.

Giới trẻ Hà Tĩnh và sức hút từ concert âm nhạc 15/11/2026 06:47 Không đơn thuần là những chuyến đi "săn vé" hay khoảnh khắc gặp gỡ thần tượng dưới ánh đèn sân khấu, “tham gia concert” (tham dự các đại nhạc hội, đêm nhạc trực tiếp) đang trở thành một phần trong đời sống giải trí của không ít bạn trẻ Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/11: Trưa chiều giảm mây, có nắng 15/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/11: Đêm và sáng nhiều mây, không mưa; sáng sớm có sương mù nhẹ; trưa chiều giảm mây, có nắng; nhiệt độ 20 - 29 độ C.

Những thói quen khiến bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa 15/11/2026 04:59 Stress kéo dài, ít vận động, ăn nhiều thịt và đồ chiên rán là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Tại Việt Nam, các bệnh lý này ngày càng được ghi nhận ở người trẻ.

Giáng sinh đến sớm tại nhiều quán cà phê ở Hà Tĩnh 14/11/2026 13:30 Nhiều quán cà phê tại Hà Tĩnh đã sớm trang trí không gian theo chủ đề Giáng sinh với cây thông, ông già Noel, mưa tuyết... thu hút đông đảo khách hàng đến trải nghiệm.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/11: Phổ biến không mưa, có nắng nhẹ 14/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/11: Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù rải rác, ngày trời nắng; nhiệt độ dao động từ 20 - 27°C.

Khách hàng Hà Tĩnh chi tiền để trải nghiệm trào lưu trà sữa dài 13/11/2026 14:01 Xuất hiện trong thời gian ngắn, những ly trà sữa có thiết kế dáng dài nhanh chóng thu hút sự chú ý tại Hà Tĩnh; phần lớn khách hàng tìm đến sản phẩm để trải nghiệm và lưu lại những hình ảnh độc đáo.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/11: Phổ biến không mưa, có nắng nhẹ 13/11/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/11: Trời nhiều mây, phổ biến không mưa, ngày có nắng nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ dao động từ 16 - 26°C.

Những thực phẩm tốt cho huyết áp 13/11/2026 04:35 Rau lá xanh, các loại đậu, sữa chua không đường, khoai lang và chuối có thể góp phần duy trì huyết áp ổn định nhờ cung cấp kali, magie cùng chất xơ.

Cách sử dụng quả gấc làm đẹp da hiệu quả 12/11/2026 14:08 Nhờ chứa hàm lượng lycopene và beta-carotene cao, quả gấc mang lại hiệu quả chống oxy hóa, dưỡng ẩm và làm đẹp da khi sử dụng đúng cách.

Khi người trẻ Hà Tĩnh tìm đến các lớp học trang điểm cá nhân 12/11/2026 07:44 Không chỉ để làm đẹp trong những dịp đặc biệt, người trẻ Hà Tĩnh sẵn sàng chi tiền triệu học trang điểm cá nhân để chủ động chăm chút diện mạo, tự tin hơn trong công việc và cuộc sống.

Những thói quen buổi sáng nên tránh để hạn chế nguy cơ đột quỵ 12/11/2026 05:02 Buổi sáng là thời điểm cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi sang hoạt động, đồng thời huyết áp và nhịp tim có những thay đổi sinh lý.

Việt Nam đặt mục tiêu năm 2045 tuổi thọ trung bình đạt hơn 80 11/11/2026 15:29 Việt Nam đặt mục tiêu tuổi thọ trung bình người dân đạt trên 80 vào năm 2045, trong đó số năm sống khỏe mạnh tăng lên hơn 71.

Tưởng ăn lành mạnh, nhiều người Việt đang vô tình làm hại sức khỏe 11/11/2026 05:00 Tưởng bỏ cơm, uống nước ép hay kiêng dầu mỡ là cách ăn uống lành mạnh, nhiều người đang mắc những sai lầm mà không nhận ra.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/11: Có mưa rải rác, trời rét 11/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/11: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; trời rét, nhiệt độ từ 16 - 21°C.

Người dân Hà Tĩnh đón gió lạnh đầu đông 10/11/2026 10:28 Đợt không khí lạnh tràn về khiến thời tiết Hà Tĩnh chuyển mưa rét, nền nhiệt giảm sâu. Và dù thời tiết thay đổi, nhịp sống thường nhật vẫn tiếp diễn, mang theo sắc thái rất riêng của những ngày đầu đông.