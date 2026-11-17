Dự báo từ đêm 19 - 21/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15 - 18°C.

Từ đêm 19/11 đến 21/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ trưa và chiều 18/11, khu vực vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8-9.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8.

Thực hiện Văn bản số 63/BCĐ-BNNMT ngày 16/11/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong những ngày tới; để chủ động ứng phó các hình thái thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị theo dõi bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời cho Nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du theo quy định, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Rà soát, chủ động triển khai phương án ứng phó với không khí lạnh, rét; chủ động biện pháp ứng phó trong chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp.

Tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó rét, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, gió mạnh trên biển để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương, đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cung cấp kịp thời các thông tin dự báo về thiên tai đến các địa phương, đơn vị để chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh, hạn chế thiệt hại.

Các địa phương, đơn vị trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai, thường xuyên báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh.