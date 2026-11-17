Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ đêm 18 - 21/11, khu vực tỉnh có mưa, mưa vừa và dông.

Từ ngày 19/11, trời chuyển rét

Sáng nay (17/11), Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thông tin, bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều tối ngày 18/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Hà Tĩnh; khoảng sáng ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường thêm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên đất liền, từ chiều ngày 18/11, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, cấp 4; vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 16 - 18 độ.

Từ ngày 19/11, trời chuyển rét.

Trên biển, từ chiều 18/11, vùng biển Hà Tĩnh gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 - 4m.

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ đêm 18 - 21/11, khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và dông; vùng đồng bằng và ven biển phía Nam có mưa to, có nơi mưa rất to; ngày 21/11, mưa chủ yếu ở phía Nam tỉnh; trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét, sạt lở đất vùng đồi núi, ven các sông suối, ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực đô thị.