(Baohatinh.vn) - Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá với 465 đại biểu tán thành. Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2027, bổ sung nhiều quy định nhằm siết chặt hoạt động kinh doanh, phân phối và sử dụng các sản phẩm thuốc lá.
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá nghiêm cấm bán thuốc lá trên các sàn thương mại điện tử, thông qua phương thức giao dịch điện tử khác và máy bán hàng tự động. Ngoại lệ được áp dụng đối với giao dịch, ký kết hợp đồng giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá hợp pháp.
Một quy định đáng chú ý khác là cấm trưng bày thuốc lá, bao bì, hình ảnh và nhãn thuốc lá tại các điểm phân phối, bán buôn, bán lẻ và trên môi trường điện tử, trừ trường hợp được Chính phủ quy định. Trong 6 tháng kể từ ngày luật có hiệu lực, các điểm bán vẫn được trưng bày tối đa một bao, một tút hoặc một hộp của mỗi nhãn hiệu theo quy định chuyển tiếp.
Luật cũng quy định cấm sản xuất, kinh doanh, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, xuất nhập khẩu và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine, shisha cùng các sản phẩm có cấu tạo, chức năng, cách sử dụng tương tự. Các thiết bị, bộ phận và nguyên liệu phục vụ những sản phẩm thuộc diện cấm cũng nằm trong phạm vi điều chỉnh.
Kinh doanh thuốc lá truyền thống tiếp tục là ngành, nghề có điều kiện, chịu sự kiểm soát về cấp phép, số lượng và mạng lưới điểm bán nhằm hạn chế khả năng tiếp cận, nhất là đối với thanh thiếu niên.
Bên cạnh đó, luật giao Chính phủ quy định mức tăng và lộ trình tăng diện tích cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá. Theo giải trình của Bộ trưởng Bộ Y tế, việc tăng diện tích cảnh báo dự kiến được thực hiện từ ngày 1/7/2029.
Các quy định mới được kỳ vọng góp phần kiểm soát chặt chẽ hơn nguồn cung, hạn chế khả năng tiếp cận các sản phẩm thuốc lá và tăng cường bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Ngày Quốc tế Đàn ông (còn gọi là ngày Quốc tế Nam giới) diễn ra vào ngày 19/11 hằng năm. Đây là dịp để phụ nữ thể hiện sự ghi nhận, tôn vinh những cống hiến của đàn ông đối với gia đình, cộng đồng, xã hội.
Từng chinh phục nhiều học bổng du học Trung Quốc, chị Lê Thị Thương (SN 2001, phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) trở về quê hương, phát triển công việc giảng dạy tiếng Trung và chia sẻ kinh nghiệm miễn phí, tiếp sức người trẻ tìm kiếm cơ hội học tập.
Bánh scone, món bánh biểu tượng của văn hóa trà chiều Anh, được các đầu bếp Sofitel biến tấu với sữa chua uống Vinamilk Green Farm trong thực đơn tiệc sinh nhật Nhà vua Anh năm 2026 tại TP.Hồ Chí Minh. Từ một nguyên liệu quen thuộc với người Việt, sản phẩm Vinamilk đã góp mặt trong những trải nghiệm mang đậm dấu ấn văn hóa Vương quốc Anh.
Các địa phương, đơn vị chức năng Hà Tĩnh cần thông báo diễn biến thời tiết, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp.