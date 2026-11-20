Bên cạnh vận động hợp lý và thăm khám định kỳ, chế độ ăn uống khoa học, kết hợp những món ăn bài thuốc phù hợp theo Y học cổ truyền (YHCT) là một trong những biện pháp giúp nuôi dưỡng và duy trì sức khỏe hệ xương lâu dài.

Canh xương lợn hầm hỗ trợ sức khỏe xương. Ảnh minh họa: AI.

Dưới đây là các gợi ý về món ăn tốt cho xương:

1. Canh xương lợn hầm

Nguyên liệu: Xương lợn 300 g, tục đoạn 10-15 g, táo đỏ 3-5 quả, gừng tươi 3 lát và gia vị vừa đủ.

Cách làm: Xương lợn chặt miếng vừa ăn, chần qua nước sôi rồi rửa sạch. Tục đoạn rửa sạch, cho vào túi vải lọc. Cho xương lợn, tục đoạn, táo đỏ và gừng vào nồi, thêm khoảng 1-1,2 lít nước, hầm nhỏ lửa trong 60-90 phút đến khi xương và thịt mềm; bỏ túi thuốc, nêm gia vị vừa ăn.

Công dụng: Theo YHCT, tục đoạn có vị đắng, ngọt, cay, tính hơi ôn, quy kinh can, thận; có tác dụng bổ can thận, mạnh cân cốt, điều huyết mạch; phối hợp với xương lợn tạo thành món canh có tác dụng bồi bổ hệ xương chắc khỏe cho cơ thể.

2. Cháo đỗ trọng xương dê

Nguyên liệu: Xương dê 300 g, đỗ trọng 10-15 g, gạo tẻ 50-70 g, gừng tươi 3 lát và gia vị vừa đủ.

Cách làm: Xương dê chặt miếng, chần qua nước sôi, rửa sạch. Đỗ trọng rửa sạch, sắc với khoảng 500 ml nước trong 20-30 phút, lọc lấy nước; cho xương dê vào nồi cùng khoảng 1 lít nước, hầm nhỏ lửa đến khi thịt mềm và nước dùng ngọt; lấy nước hầm xương nấu cùng gạo và nước sắc đỗ trọng thành cháo; có thể gỡ phần thịt dê ăn được, thái nhỏ cho vào cháo; nêm gia vị vừa ăn.

Công dụng: Theo YHCT, đỗ trọng có vị ngọt, hơi cay, tính ôn, quy kinh Can, Thận; có tác dụng bổ can thận, cường cân cốt; thịt dê có tính ôn, vị ngọt, có tác dụng bổ hư, ích khí huyết. Món cháo phù hợp để ôn bổ can thận, hỗ trợ bồi bổ cơ thể ở người thể trạng suy nhược, đau mỏi lưng gối.

3. Canh cua đồng rau đay, mồng tơi

Nguyên liệu: Cua đồng 200 g, rau đay 150 g, rau mồng tơi 100 g, mướp hương 1 quả nhỏ và gia vị vừa đủ.

Cách làm: Cua đồng làm sạch, bỏ mai, xay hoặc giã nhỏ, lọc lấy nước. Rau đay, mồng tơi và mướp rửa sạch, thái vừa ăn; đun nước cua trên lửa vừa, khuấy nhẹ đến khi riêu cua kết thành mảng và nổi lên; sau đó cho mướp, rau đay, mồng tơi vào, đun sôi trở lại, nêm gia vị vừa ăn.

Công dụng: Cua đồng cung cấp protein, canxi và một số khoáng chất cần thiết cho cơ thể; rau đay, mồng tơi bổ sung chất xơ, vitamin, là món canh thanh mát, dễ ăn, góp phần bổ sung dưỡng chất cần thiết cho quá trình duy trì cấu trúc và chức năng của hệ xương.

4. Cá nhỏ kho mềm

Nguyên liệu: Cá cơm hoặc cá mòi nhỏ 300 g, gừng tươi, hành khô, nghệ tươi và gia vị vừa đủ.

Cách làm: Cá làm sạch, bỏ ruột nếu cần, để ráo nước; ướp cá với một chút nước mắm, nghệ, hành và gừng thái lát trong khoảng 15 phút; xếp cá vào nồi, thêm nước vừa đủ, kho nhỏ lửa đến khi cá chín nhừ, phần xương mềm có thể ăn được. Có thể sử dụng nồi áp suất để rút ngắn thời gian chế biến.

Công dụng: Cá nhỏ có thể ăn được cả phần xương sau khi kho nhừ là nguồn cung cấp canxi tự nhiên, đồng thời giàu protein và một số vi chất cần thiết cho cơ thể; cá mòi còn cung cấp vitamin D và acid béo omega-3 góp phần duy trì sức khỏe xương, hỗ trợ quá trình tạo xương.