Kiểu dùng khiến bình giữ nhiệt thành tác nhân gây bệnh

Bình giữ nhiệt cần được vệ sinh kỹ sau mỗi lần sử dụng. Ảnh: Magnific.

Nhiều người có thói quen mang bình giữ nhiệt đi làm, đi học hoặc dùng để mua cà phê, trà sữa nhằm hạn chế cốc nhựa dùng một lần. Tuy nhiên, nếu không được vệ sinh đúng cách, bình giữ nhiệt có thể tích tụ cặn bẩn, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Cặn đồ uống, hơi ẩm và những khe nhỏ ở nắp bình có thể trở thành nơi tích tụ chất bẩn nếu người dùng chỉ tráng sơ qua bằng nước.

Theo China Times, chuyên gia an toàn thực phẩm Đài Loan (Trung Quốc) Đàm Đôn Từ khuyến cáo người dùng không nên để sữa đậu nành hoặc đồ uống chứa đường, sữa trong bình giữ nhiệt quá lâu. Sau khi uống, cần vệ sinh bình ngay để hạn chế vi khuẩn phát triển.

Ba sai lầm khiến bình giữ nhiệt dễ tích tụ vi khuẩn

Chỉ tráng lòng bình, bỏ quên gioăng silicone: Theo chuyên gia Đàm Đôn Từ, nhiều người cho rằng bình giữ nhiệt là vật dụng cá nhân nên chỉ cần tráng sơ qua là đủ. Tuy nhiên, cặn trà, cà phê, sữa và các thành phần trong đồ uống có thể bám lại ở thành bình, nắp, ren vặn và gioăng silicone nếu không được vệ sinh kỹ.

Đây là những vị trí dễ bị bỏ sót khi vệ sinh, khiến cặn đồ uống và độ ẩm tích tụ, gây mùi khó chịu và tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển.

Đậy kín nắp khi bình còn ẩm có thể khiến hơi nước đọng lại bên trong, tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển nếu còn sót cặn đồ uống. Ảnh: Magnific.

Khi rửa bình, người dùng nên tháo gioăng silicone và các bộ phận ở nắp theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Sử dụng nước rửa chén và bàn chải phù hợp để làm sạch lòng bình, mặt dưới nắp, và các khe nhỏ, sau đó tráng kỹ bằng nước sạch.

Với những sản phẩm có lớp phủ hoặc cấu tạo đặc biệt, cần tuân thủ hướng dẫn vệ sinh của nhà sản xuất.

Đậy nắp ngay khi bình còn ẩm ướt: Sau khi rửa, nhiều người có thói quen đậy kín nắp khi bên trong vẫn còn ẩm. Độ ẩm tồn đọng, đặc biệt khi đi kèm cặn đồ uống, có thể tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển.

Để hạn chế tình trạng này, chuyên gia khuyến nghị người dùng nên để lòng bình, nắp và gioăng silicone khô hoàn toàn trước khi lắp lại và cất giữ. Nên đặt bình ở nơi sạch sẽ, thông thoáng và để riêng các bộ phận có thể tháo rời để chúng khô tự nhiên.

Để cà phê, trà sữa hoặc sữa đậu nành quá lâu trong bình: Các loại đồ uống như sữa đậu nành, trà sữa hoặc thức uống chứa sữa có thể trở thành môi trường thuận lợi cho vi sinh vật phát triển nếu không được bảo quản ở nhiệt độ phù hợp trong thời gian dài.

Khi đựng trà, sữa hoặc đồ uống có đường trong bình giữ nhiệt, nên uống sớm, tránh để quá lâu. Ảnh: Magnific.

Chuyên gia Đàm Đôn Từ dẫn lại nghiên cứu của một phòng thí nghiệm tại Đức, cho biết số lượng vi khuẩn trong một số loại đồ uống có thể tăng hơn 30 lần sau 30 phút.

Với những thức uống dễ hỏng, người dùng nên uống hết sớm, tránh để trong bình quá lâu và vệ sinh bình ngay sau khi sử dụng. Nếu chưa uống hết, cần bảo quản phần còn lại đúng cách.

Ngoài ra, không nên chỉ dựa vào mùi hoặc vị để đánh giá chất lượng đồ uống. Một số loại thực phẩm vẫn có thể chứa vi sinh vật gây bệnh dù chưa xuất hiện dấu hiệu hư hỏng rõ rệt.

Ngâm bình vào chất tẩy rửa mỗi tuần

Chuyên gia Đàm Đôn Từ gợi ý ngâm bình giữ nhiệt bằng dung dịch natri percarbonate mỗi tuần để loại bỏ cặn trà, cặn cà phê và mùi khó chịu. Đây là chất giải phóng hydrogen peroxide khi hòa tan trong nước, thường được sử dụng trong các sản phẩm làm sạch.

Tuy nhiên, người dùng cần phân biệt natri percarbonate với natri carbonate (soda giặt), bởi đây là hai hợp chất khác nhau. Trước khi sử dụng, cần kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất để bảo đảm hóa chất phù hợp với vật liệu của bình, đồng thời tuân thủ đúng nồng độ và thời gian ngâm. Sau khi làm sạch, cần tráng kỹ bằng nước sạch và không tự ý trộn các chất tẩy rửa với nhau.

Ngâm bình giữ nhiệt bằng dung dịch làm sạch phù hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất có thể giúp loại bỏ cặn trà, cà phê và mùi khó chịu. Ảnh: China Times.

Trước khi sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa nào, cần kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất bình và nhãn sản phẩm. Chỉ dùng hóa chất phù hợp với vật liệu của bình, đúng nồng độ và thời gian ngâm được hướng dẫn; sau đó tráng thật kỹ. Không tự ý pha trộn các chất tẩy rửa, đặc biệt là với thuốc tẩy chứa chlorine hoặc những hóa chất có thể phản ứng với nhau.

Nếu nhà sản xuất không cho phép dùng chất tẩy rửa oxy hóa hoặc ngâm lâu, nên ưu tiên vệ sinh bằng nước rửa chén thông thường và bàn chải mềm.

Một số lưu ý để dùng bình giữ nhiệt an toàn

Để hạn chế nguy cơ nhiễm bẩn, người dùng nên rửa bình sau mỗi lần sử dụng, đặc biệt khi đựng sữa, cà phê, trà sữa hoặc đồ uống có đường. Không nên để đồ uống thừa qua đêm trong bình rồi tiếp tục sử dụng vào ngày hôm sau.

Với các loại đồ uống dễ hỏng, cần chú ý thời gian và nhiệt độ bảo quản. Bình giữ nhiệt thông thường không thay thế được thiết bị bảo quản lạnh và không bảo đảm đồ uống luôn an toàn nếu để quá lâu. Khi cần mang theo sữa hoặc đồ uống dễ hỏng trong nhiều giờ, người dùng nên lựa chọn phương pháp bảo quản phù hợp.

Ngoài ra, không nên rót đồ uống nóng quá đầy bình. Cần chừa khoảng trống theo hướng dẫn của nhà sản xuất để hạn chế chất lỏng tràn ra khi đóng nắp, tránh nguy cơ bỏng. Người dùng cũng nên kiểm tra nắp, gioăng silicone và lớp lót định kỳ, thay thế các bộ phận bị nứt, biến dạng hoặc xuống cấp.

Sử dụng bình giữ nhiệt giúp giảm phụ thuộc vào cốc dùng một lần, nhưng cần đi kèm thói quen vệ sinh đúng cách. Rửa sạch sau mỗi lần dùng, để bình khô hoàn toàn và bảo quản đồ uống đúng hướng dẫn là những bước quan trọng giúp hạn chế nguy cơ nhiễm bẩn.