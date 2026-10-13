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Ngày càng nhiều người chọn uống nước ép rau, vì sao?

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Loại nước ép được làm từ các loại rau xanh như cải bó xôi, cải xoăn, cần tây, dưa leo... đang ngày càng được nhiều người lựa chọn, thay vì thói quen dùng nước ép từ trái cây như trước đây, vì sao?

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Nước ép rau cần tây đang ngày càng được nhiều người lựa chọn - Ảnh minh họa

Lý do chính là loại nước ép xanh này cung cấp vitamin và khoáng chất dồi dào, giúp bổ sung nước và dưỡng chất cho cơ thể.

Cung cấp vitamin và khoáng chất

Các loại rau xanh chứa hàm lượng vitamin A, C, E và K. Những dưỡng chất này hỗ trợ hệ miễn dịch, sức khỏe làn da và độ chắc khỏe của xương. Chúng cũng cung cấp các khoáng chất như sắt, canxi và magie, giúp duy trì năng lượng và chức năng cơ bắp.

Các loại rau lá xanh như cải bó xôi và cải xoăn đặc biệt giàu giá trị dinh dưỡng. Một ưu điểm của việc ép lấy nước rau là nó giúp cô đặc các dưỡng chất này trong một khẩu phần nhỏ hơn, nhờ đó bạn có thể dễ dàng tiêu thụ lượng rau nhiều hơn so với khi ăn rau nguyên lá trong một bữa.

Cấp nước cho cơ thể

Các loại rau bắp cải, cần tây, cải bó xôi có thành phần chứa hơn 90% là nước. Nhờ đó, nước ép rau xanh là một thành nguồn cung cấp chất lỏng dồi dào giúp cơ thể duy trì đủ nước.

Khoảng 20% lượng nước cơ thể cần được nạp vào thông qua thực phẩm. Việc uống nước ép rau xanh không chỉ giúp đáp ứng nhu cầu về nước mà còn cung cấp các dưỡng chất thiết yếu.

Hỗ trợ tiêu hóa

Các loại rau xanh chứa các hợp chất có thể hoạt động như prebiotic. Những dưỡng chất nuôi dưỡng các lợi khuẩn trong đường ruột, từ đó hỗ trợ quá trình tiêu hoá và chức năng miễn dịch.

Các hợp chất thực vật trong các loại nước ép rau xanh cũng có thể hỗ trợ sức khoẻ tiêu hoá bằng cách thúc đẩy sự đa dạng của các lợi khuẩn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng quá trình ép lấy nước lại loại bỏ phần lớn chất xơ từ rau củ, thành phần thiết yếu đối với sức khỏe tiêu hóa. Việc ăn rau củ nguyên vẹn sẽ cung cấp nhiều chất xơ hơn.

Cung cấp chất chống oxy hóa

Các loại rau xanh chứa các hợp chất thực vật như flavonoid và polyphenol. Các hợp chất thực vật này có đặc tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các phân tử không ổn định gọi là gốc tự do gây ra.

Việc tiêu thụ các loại rau lá xanh có thể giúp giảm viêm. Các chất chống oxy hóa trong những loại rau này có thể hỗ trợ sức khỏe tổng thể và giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính như ung thư và bệnh tim mạch.

Lựa chọn nước ép rau thế nào?

Khi chọn mua nước ép rau xanh đóng chai, trước tiên bạn hãy xem kỹ nhãn sản phẩm. Các thành phần được liệt kê theo thứ tự giảm dần về trọng lượng, vì vậy rau củ nên là những thành phần xuất hiện đầu tiên.

Ngoài ra, hãy kiểm tra nhãn thông tin dinh dưỡng để xem có đường bổ sung hay không. Nước ép rau xanh làm từ rau củ nguyên chất, không thêm chất tạo ngọt, sẽ có hàm lượng đường bổ sung bằng không.

Bạn sẽ nhận được nhiều dưỡng chất hơn từ nước ép rau xanh ép tươi hoặc tự làm tại nhà so với các loại đã qua xử lý nhiệt.

Các nghiên cứu cho thấy quá trình thanh trùng có thể làm giảm hàm lượng vitamin C và các dưỡng chất nhạy cảm với nhiệt khác trong nước ép. Do đó, lựa chọn nước ép tươi sẽ mang lại cho bạn nhiều giá trị dinh dưỡng nhất.

Nguyệt Đức/tuoitre.vn
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Tags:

#nước ép rau #dinh dưỡng #thực phẩm lành mạnh #chống oxy hóa #vitamin

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