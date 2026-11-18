Quả mọng

Dâu tây, việt quất, mâm xôi... giàu chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa. Chất xơ trong nhóm quả mọng hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, duy trì hệ vi sinh khỏe mạnh.

Quả mọng cũng chứa nhiều hợp chất thực vật có khả năng chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Bạn có thể ăn quả mọng trực tiếp, kết hợp với sữa chua không đường hoặc yến mạch trong bữa ăn nhẹ.

Quả bơ

Quả bơ cung cấp cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp hỗ trợ tiêu hóa, hạn chế táo bón. Chất xơ còn làm tăng cảm giác no, kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể.

Chất béo không bão hòa đơn trong quả bơ có lợi cho tim mạch, cùng kali có thể giúp điều hòa huyết áp. Một phần bơ ăn kèm bánh mì nguyên cám hoặc trộn với sữa chua không đường là lựa chọn phù hợp cho bữa phụ.

Salad quả bơ giàu chất xơ. Ảnh: Vân Anh

Hạt chia

Hạt chia có hàm lượng chất xơ cao, đặc biệt là chất xơ hòa tan. Khi ngâm trong nước, hạt chia hút nước và tạo thành lớp gel, có tác dụng làm chậm quá trình tiêu hóa, kéo dài cảm giác no, kiểm soát đường huyết sau ăn.

Chất xơ trong hạt chia cũng hỗ trợ nhu động ruột và phòng ngừa táo bón. Loại hạt này còn cung cấp axit béo omega-3 thực vật, protein và một số khoáng chất như canxi, magie. Bạn có thể ngâm một đến hai thìa hạt chia trong nước hoặc sữa không đường, chờ hạt nở rồi kết hợp với trái cây để ăn nhẹ.

Đậu nành luộc

Đậu nành luộc chứa chất xơ và protein thực vật. Sự kết hợp này giúp món ăn nhẹ có khả năng tạo cảm giác no lâu, hạn chế thói quen ăn vặt bằng bánh kẹo hoặc thực phẩm nhiều đường.

Chất xơ trong đậu nành duy trì hoạt động của đường ruột, góp phần kiểm soát cholesterol trong máu. Trong khi đó, protein thực vật cung cấp axit amin cần thiết cho quá trình duy trì và sửa chữa các mô trong cơ thể.

Quả lê

Một quả lê cỡ vừa có thể cung cấp khoảng 5-6 g chất xơ, đặc biệt khi ăn cả vỏ sau khi rửa sạch. Loại quả này còn chứa nhiều nước, giúp bổ sung chất lỏng cho cơ thể. Vị ngọt tự nhiên và độ giòn giúp lê trở thành món ăn nhẹ tiện lợi, dễ kết hợp với sữa chua hoặc các loại hạt.

Trái cây sấy khô và các loại hạt

Mơ khô, mận khô, nho khô kết hợp với hạnh nhân, hạt óc chó, hạt điều hoặc hạt bí tạo thành món ăn nhẹ giàu chất xơ. Các loại hạt cũng hỗ trợ sức khỏe tim mạch khi được sử dụng với lượng hợp lý (khoảng 28 g mỗi lần ăn, tương đương một nắm nhỏ). Bạn nên chọn trái cây sấy khô không thêm đường, không tẩm muối.

Bổ sung chất xơ nên thực hiện từ từ để hệ tiêu hóa thích nghi, tránh đầy hơi hoặc chướng bụng. Kết hợp trái cây, rau củ, đậu, hạt và ngũ cốc nguyên hạt giúp cơ thể nhận nhiều loại chất xơ cùng các dưỡng chất cần thiết.