Vùng biển Hà Tĩnh trong sáng 20/11 đã có mưa rào và dông, gió giật mạnh.

Sáng nay (20/11), không khí lạnh vẫn đang tăng cường thêm xuống phía Nam, thời tiết Hà Tĩnh có mưa rải rác. Nhiệt độ lúc 7h phổ biến từ 18,4 - 19,8 độ C.

Dự báo ngày 20/11, khu vực Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường bổ sung thêm.

Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 67. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16 - 18 độ C. Từ ngày 20/11, trời rét.

Trên biển, vùng biển Hà Tĩnh có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 - 4m.

Phân vùng dự báo chi tiết về nhiệt độ.

Sáng nay, vùng biển Hà Tĩnh cũng đã có mưa rào và dông. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo diễn biến độ cao sóng trong 24 giờ tới.

Cảnh báo, ngày và đêm 21/11, vùng biển ven bờ Hà Tĩnh có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 - 2,5m, biển động; vùng biển ngoài khơi có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2 - 3m.

Bản đồ dự báo độ cao sóng lớn nhất trong 24h tới.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng biển khu vực Hà Tĩnh có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.