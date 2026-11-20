(Baohatinh.vn) - Sáng nay (20/11), vùng biển Hà Tĩnh đã có mưa rào và dông; trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, sóng biển cao trên 2m.
Sáng nay (20/11), không khí lạnh vẫn đang tăng cường thêm xuống phía Nam, thời tiết Hà Tĩnh có mưa rải rác. Nhiệt độ lúc 7h phổ biến từ 18,4 - 19,8 độ C.
Dự báo ngày 20/11, khu vực Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường bổ sung thêm.
Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 67. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16 - 18 độ C. Từ ngày 20/11, trời rét.
Trên biển, vùng biển Hà Tĩnh có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 - 4m.
Sáng nay, vùng biển Hà Tĩnh cũng đã có mưa rào và dông. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, sóng biển cao trên 2m.
Cảnh báo, ngày và đêm 21/11, vùng biển ven bờ Hà Tĩnh có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 - 2,5m, biển động; vùng biển ngoài khơi có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2 - 3m.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng biển khu vực Hà Tĩnh có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.
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