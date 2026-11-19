Một người đàn ông ở Vĩnh Long mua 16 tờ vé số khi dự tiệc, sau đó tặng bạn bè một phần và giữ lại 7 tờ. Bất ngờ, cả nhóm cùng trúng độc đắc với tổng tiền thưởng 32 tỷ đồng.
Ngày 19/11, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số tại phường Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long), cho biết vừa đổi thưởng cho một khách hàng trúng giải độc đắc xổ số miền Nam với số tiền 14 tỷ đồng, chưa trừ thuế thu nhập cá nhân.
Theo anh Duy, nam khách hàng sở hữu 7 tờ vé số cùng mang dãy số 010031, trúng giải độc đắc trong kỳ quay thưởng ngày 15/11 của một công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam.
"Nam khách hàng dẫn cả gia đình và nhân viên ngân hàng đến đại lý đổi thưởng. Người này nhận 3 tỷ đồng tiền mặt, số còn lại được chuyển khoản. Sau đó, khách hàng mang tiền đến 3 ngân hàng gửi tiết kiệm", anh Duy thông tin.
Chia sẻ về việc trúng số, nam khách hàng cho biết vào trưa 15/11, anh đi dự tiệc tại xã Tập Ngãi, tỉnh Vĩnh Long. Tại buổi tiệc, anh mua 16 tờ vé số từ một người bán dạo rồi tặng 9 vé cho những người ngồi chung bàn.
Đến chiều cùng ngày, cả nhóm bất ngờ phát hiện những tờ vé số được mua và tặng tại bàn tiệc đều trúng giải độc đắc.
Hiện những khách hàng may mắn trúng giải độc đắc 9 vé còn lại đã đến các đại lý ở tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng.
El Nino rất mạnh kéo dài đến khoảng tháng 2/2027, khiến nhiệt độ cả nước cao hơn trung bình nhiều năm 1-2 độ. Không khí lạnh hoạt động yếu, số ngày rét đậm, rét hại ít hơn; lượng mưa tại nhiều khu vực thiếu hụt.
Không đơn thuần là những chuyến đi "săn vé" hay khoảnh khắc gặp gỡ thần tượng dưới ánh đèn sân khấu, “tham gia concert” (tham dự các đại nhạc hội, đêm nhạc trực tiếp) đang trở thành một phần trong đời sống giải trí của không ít bạn trẻ Hà Tĩnh.
Đợt không khí lạnh tràn về khiến thời tiết Hà Tĩnh chuyển mưa rét, nền nhiệt giảm sâu. Và dù thời tiết thay đổi, nhịp sống thường nhật vẫn tiếp diễn, mang theo sắc thái rất riêng của những ngày đầu đông.
Sử dụng quả họ cam quýt tăng đề kháng là giải pháp tự nhiên quen thuộc của nhiều gia đình. Tuy nhiên, việc ăn đúng cách để tối ưu miễn dịch và tránh nguy cơ kích ứng tiêu hóa cần tuân theo hướng dẫn y khoa.
Các địa phương, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.