Ngày 19/11, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số tại phường Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long), cho biết vừa đổi thưởng cho một khách hàng trúng giải độc đắc xổ số miền Nam với số tiền 14 tỷ đồng, chưa trừ thuế thu nhập cá nhân.

7 trong 16 tờ vé số trúng giải độc đắc (Ảnh: Đại lý Duy).

Theo anh Duy, nam khách hàng sở hữu 7 tờ vé số cùng mang dãy số 010031, trúng giải độc đắc trong kỳ quay thưởng ngày 15/11 của một công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam.

"Nam khách hàng dẫn cả gia đình và nhân viên ngân hàng đến đại lý đổi thưởng. Người này nhận 3 tỷ đồng tiền mặt, số còn lại được chuyển khoản. Sau đó, khách hàng mang tiền đến 3 ngân hàng gửi tiết kiệm", anh Duy thông tin.

Chia sẻ về việc trúng số, nam khách hàng cho biết vào trưa 15/11, anh đi dự tiệc tại xã Tập Ngãi, tỉnh Vĩnh Long. Tại buổi tiệc, anh mua 16 tờ vé số từ một người bán dạo rồi tặng 9 vé cho những người ngồi chung bàn.

Đến chiều cùng ngày, cả nhóm bất ngờ phát hiện những tờ vé số được mua và tặng tại bàn tiệc đều trúng giải độc đắc.

Hiện những khách hàng may mắn trúng giải độc đắc 9 vé còn lại đã đến các đại lý ở tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng.