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Bình nước cá nhân bẩn gấp 40.000 lần bồn cầu nếu rửa sai cách

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Bình nước cá nhân có thể chứa lượng vi khuẩn gấp 40.000 lần bồn cầu nếu không được cọ rửa đúng cách bằng xà phòng định kỳ.

Nhiều người có thói quen dùng bình nước cá nhân nhiều tuần mà không cọ rửa, hoặc chỉ tráng sơ qua trước khi đổ nước mới. Bác sĩ Jason Singh, chuyên gia chăm sóc sức khỏe ban đầu tại bang Virginia (Mỹ), cảnh báo thói quen này khiến bình nước trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn tích tụ và sinh sôi.

Theo bác sĩ Jason Singh, mỗi lần người dùng uống nước, vi sinh vật từ khoang miệng - bao gồm liên cầu khuẩn (strep) và các vi khuẩn gram dương khác - sẽ theo nước bọt truyền vào bên trong bình, tạo thành một hệ sinh thái vi khuẩn.

Các nghiên cứu cho thấy phần lớn vi sinh vật có thể tạo thành một lớp màng sinh học (biofilm) trên bề mặt bình chỉ sau 48 giờ. Lớp màng này đóng vai trò như chiếc khiên bảo vệ vi khuẩn, giúp chúng tiếp tục nhân lên, liên kết và phát tán mầm bệnh. Giới khoa học ước tính màng sinh học liên quan đến 65-80% các ca nhiễm trùng ở người, điển hình là các ca liên quan tới thiết bị y tế như ống thông hay van tim.

Một nghiên cứu năm 2023 cũng chỉ ra lượng vi khuẩn tích tụ trên bình nước tái sử dụng có thể cao gấp 40.000 lần so với bệ ngồi bồn cầu.

Một loại bình nước giữ nhiệt được nhiều người sử dụng. Ảnh: Pexel
Một loại bình nước giữ nhiệt được nhiều người sử dụng. Ảnh: Pexel

Để ngăn vi khuẩn tích tụ, bác sĩ Jason Singh khuyến cáo nên cọ rửa bình bằng xà phòng hai ngày một lần. Người dùng nên kết hợp nước nóng, nước rửa chén và chổi cọ chuyên dụng nhằm phá vỡ lớp màng sinh học bám ở thành bình bằng lực cơ học, sau đó úp ngược để bình khô hoàn toàn.

Bên cạnh đó, một số chuyên gia khác khuyên nên rửa bình hàng ngày nếu dùng thường xuyên, và chậm nhất là một tuần một lần.

Các nhà sinh vật học tại Đại học Alabama ở Birmingham (Mỹ) cũng lưu ý người dùng cần dùng cọ chà kỹ cả mặt trong lẫn ngoài bình - nơi bụi bẩn và vi khuẩn dễ ẩn nấp, rồi tráng lại bằng nước sạch. Để khử trùng mốc và vi khuẩn cứng đầu, có thể dùng dung dịch tẩy pha loãng hoặc chất sát khuẩn chuyên dùng cho đồ dùng ăn uống, phơi khô trước khi dùng lại.

Ngoài bình đựng, vòi nước uống cũng cần được vệ sinh định kỳ. Theo nhóm nghiên cứu từ Đại học Tufts, ngâm đầu vòi nước trong nước vừa đun sôi khoảng 5 phút có thể loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn E. coli.

vnexpress.net
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Tags:

#vệ sinh bình nước #vi khuẩn bình nước #bình nước cá nhân #màng sinh học #cách rửa bình nước #bác sĩ Jason Singh

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