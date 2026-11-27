Trong quá trình chăm sóc trẻ, không ít cha mẹ từng dùng bánh kẹo, sữa ngọt hoặc gói bim bim hay lời hứa “ngoan mẹ mua trà sữa” để dỗ dành khi con khóc, giận dỗi, con ăn chậm hoặc không chịu nghe lời. Cách làm này có thể giúp trẻ nhanh chóng nín khóc, hợp tác hơn, bữa ăn kết thúc dễ dàng hơn và người lớn cũng bớt căng thẳng.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn dinh dưỡng và phát triển hành vi, việc thường xuyên dùng đồ ăn để dỗ dành, thưởng phạt hoặc xoa dịu cảm xúc của trẻ có thể để lại những hệ quả lâu dài.

Dùng đồ ăn để dỗ trẻ - nguy cơ hình thành thói quen “ăn uống theo cảm xúc”

Theo Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Thị Minh Nguyệt, Khoa Khám tư vấn dinh dưỡng trẻ em, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, một trong những điều đáng lo khi cha mẹ thường xuyên dùng đồ ăn để dỗ dành trẻ là trẻ có nguy cơ hình thành thói quen “ăn uống theo cảm xúc” (emotional eating) ngay từ khi còn nhỏ. Đây là tình trạng trẻ ăn không hẳn vì đói, mà vì buồn, chán, lo lắng, tức giận, cô đơn, căng thẳng hoặc muốn được an ủi.

Bác sĩ Nguyệt phân tích, với trẻ nhỏ, cảm xúc thường đến nhanh và mạnh, trong khi khả năng gọi tên cảm xúc, kiểm soát hành vi và tự trấn an bản thân còn hạn chế. Nếu mỗi lần trẻ khóc đều được cho bánh, mỗi lần trẻ buồn đều được mua đồ ngọt, mỗi lần trẻ ngoan đều được thưởng bằng món ăn yêu thích, trẻ có thể học được một thông điệp sai lệch: thức ăn là cách để giải quyết cảm xúc.

Theo thời gian, trẻ không học cách nói “con buồn”, “con tức giận”, “con mệt”, mà có xu hướng tìm đến đồ ăn để cảm thấy dễ chịu hơn.

Điều này không có nghĩa là cha mẹ không được cho trẻ ăn món ngon hay không được tạo niềm vui trong bữa ăn. Vấn đề nằm ở việc dùng đồ ăn như một công cụ điều khiển cảm xúc và hành vi. Khi trẻ được khen thưởng bằng đồ ngọt, món ăn đó trở nên đặc biệt hấp dẫn hơn. Khi trẻ bị cấm hoặc bị phạt bằng cách không cho ăn món yêu thích, món đó lại càng dễ trở thành “phần thưởng quyền lực”. Dần dần, trẻ không còn nhìn thực phẩm theo giá trị nuôi dưỡng cơ thể, mà nhìn thực phẩm như phần thưởng, sự an ủi hoặc công cụ mặc cả.

Một trong những điều đáng lo khi cha mẹ thường xuyên dùng đồ ăn để dỗ dành là trẻ có nguy cơ hình thành thói quen “ăn uống theo cảm xúc” (emotional eating) ngay từ khi còn nhỏ. Đây là tình trạng trẻ ăn không hẳn vì đói, mà vì buồn, chán, lo lắng, tức giận, cô đơn, căng thẳng hoặc muốn được an ủi. Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Thị Minh Nguyệt

Bác sĩ Nguyệt cho biết, các nghiên cứu về thực hành cho ăn của cha mẹ cho thấy, việc dùng thực phẩm như phần thưởng có liên quan với xu hướng ăn quá mức theo cảm xúc ở trẻ. Một số tổng quan nghiên cứu gần đây ghi nhận thực hành dùng đồ ăn làm phần thưởng có tương quan với hành vi ăn quá mức theo cảm xúc ở trẻ em, và những hành vi cho ăn mang tính kiểm soát, gây áp lực hoặc dùng thức ăn để quản lý hành vi có thể làm suy giảm khả năng tự điều chỉnh ăn uống của trẻ.

Khi tín hiệu đói-no bị lấn át, trẻ dễ ăn quá nhu cầu

Một nguy cơ quan trọng của việc dỗ trẻ bằng đồ ăn là làm lu mờ tín hiệu đói-no tự nhiên. Trẻ nhỏ vốn có khả năng cảm nhận cơ thể khá tốt: khi đói trẻ tìm thức ăn, khi no trẻ quay mặt đi, ngậm miệng hoặc mất hứng thú. Nhưng nếu cha mẹ liên tục cho trẻ ăn khi trẻ buồn, khóc hoặc chán, trẻ có thể nhầm lẫn giữa nhu cầu cảm xúc và nhu cầu sinh lý.

Trẻ không đói vẫn ăn vì muốn được vỗ về. Trẻ đã no vẫn ăn vì muốn được thưởng. Khi tín hiệu đói-no bị lấn át, trẻ dễ ăn quá nhu cầu hoặc ăn không theo nhịp sinh học phù hợp.

Ở chiều ngược lại, một số trẻ có thể trở nên kén ăn hơn nếu bữa ăn luôn gắn với thưởng phạt. Chẳng hạn, khi cha mẹ nói: “Ăn hết rau thì mẹ cho ăn bánh”, vô tình khiến trẻ hiểu rằng rau là nhiệm vụ khó chịu, còn bánh là phần thưởng hấp dẫn. Hoặc khi cha mẹ nói: “Con không ăn cơm thì không được ăn sữa chua”, khiến trẻ học cách xem món tráng miệng là thứ có giá trị cao hơn bữa chính.

Theo bác sĩ Nguyệt, những cách nói này tưởng nhỏ nhưng có thể làm thay đổi thái độ của trẻ với thực phẩm. Thay vì yêu thích rau, cá, trứng, thịt, đậu, trái cây vì đó là một phần tự nhiên của bữa ăn, trẻ lại học cách so sánh món “phải ăn” và món “được ăn”.

Bác sĩ Nguyệt cho biết, Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến nghị không nên dùng thực phẩm như phần thưởng hoặc hình phạt, đồng thời nhấn mạnh việc gây áp lực có thể khiến trẻ càng ít muốn ăn hơn. Đây là điểm rất quan trọng trong truyền thông giáo dục sức khỏe, bởi cha mẹ càng dùng đồ ăn để ép trẻ hợp tác, trẻ càng khó phát triển mối quan hệ lành mạnh với ăn uống. Bữa ăn nên là thời điểm kết nối, học hỏi và nuôi dưỡng, không nên trở thành cuộc thương lượng căng thẳng giữa người lớn và trẻ nhỏ.

Việc dùng đồ ăn để dỗ trẻ cũng có thể làm tăng nguy cơ lựa chọn thực phẩm kém lành mạnh. Trên thực tế, hiếm khi cha mẹ dùng rau luộc, cá hấp hay đậu phụ để dỗ trẻ. Những món thường được dùng để thưởng hoặc xoa dịu là bánh kẹo, nước ngọt, sữa có đường, kem, món ăn vặt, bim bim (snack), trà sữa, xúc xích, đồ chiên rán hoặc thực phẩm đóng gói.

Đây là những thực phẩm thường giàu đường, muối, chất béo bão hòa hoặc năng lượng cao nhưng nghèo chất xơ và vi chất. Nếu trẻ thường xuyên dùng các món này để giải tỏa cảm xúc, khẩu phần của trẻ dễ mất cân đối, làm tăng nguy cơ sâu răng, thừa cân, béo phì, táo bón và giảm hứng thú với thực phẩm tự nhiên.

Về mặt tâm lý, trẻ cũng có thể bỏ lỡ cơ hội học cách nhận diện và xử lý cảm xúc. Khi trẻ khóc, điều trẻ cần trước tiên không phải lúc nào cũng là đồ ăn. Có thể trẻ đang mệt, buồn ngủ, sợ hãi, thất vọng, muốn được ôm, muốn được lắng nghe hoặc cần người lớn giúp gọi tên cảm xúc.

Nếu cha mẹ luôn đưa đồ ăn để trẻ nín nhanh, cảm xúc của trẻ được “dập tắt” tạm thời nhưng không được giải thích. Trẻ không học được rằng buồn có thể nói ra, tức giận có thể hít thở, thất vọng có thể được an ủi, chờ đợi có thể luyện tập. Thức ăn trở thành chiếc nút tắt cảm xúc, trong khi kỹ năng tự điều chỉnh cảm xúc không được phát triển đầy đủ.

Giúp trẻ nhận diện cảm xúc, hình thành thói quen ăn uống lành mạnh

Theo khuyến cáo của chuyên gia dinh dưỡng, thay vì dùng đồ ăn để dỗ trẻ, cha mẹ có thể áp dụng những cách làm đơn giản và phù hợp với từng tình huống.

Chẳng hạn, khi trẻ khóc hoặc giận, người lớn nên hạ thấp người xuống ngang tầm mắt trẻ, nói ngắn gọn: “Mẹ biết con đang buồn”, “Con đang tức vì chưa được chơi tiếp”, “Con mệt rồi đúng không?”. Việc gọi tên cảm xúc giúp trẻ hiểu điều đang xảy ra trong cơ thể mình.

Sau đó, cha mẹ có thể ôm trẻ, cho trẻ uống nước, hướng dẫn trẻ hít thở, chuyển sang một hoạt động nhẹ nhàng hoặc cho trẻ lựa chọn trong giới hạn như “Con muốn ngồi nghỉ một lát hay cùng mẹ dọn đồ chơi?”. Những cách này có thể không làm trẻ nín ngay như bánh kẹo, nhưng giúp trẻ học kỹ năng sống quan trọng hơn nhiều.

Bên cạnh đó, trong bữa ăn, nên áp dụng nguyên tắc cho ăn đáp ứng. Người chăm sóc chuẩn bị bữa ăn phù hợp, tạo môi trường ăn uống tích cực, khuyến khích trẻ thử món mới, nhưng không ép buộc và không dùng đồ ăn để mặc cả.

Cho ăn đáp ứng nhấn mạnh sự tương tác tích cực giữa người chăm sóc và trẻ, giúp trẻ phát triển sở thích với thực phẩm lành mạnh và dần ăn uống tự chủ hơn. Các khuyến nghị gần đây cũng cho rằng những hành vi không đáp ứng, như dùng thực phẩm để quản lý hành vi hoặc kiểm soát quá mức lượng ăn của trẻ, có thể cản trở tính tự chủ và làm lu mờ tín hiệu đói-no.

Bác sĩ Nguyệt nhấn mạnh, cha mẹ cần phân biệt giữa “niềm vui với thức ăn” và “phụ thuộc cảm xúc vào thức ăn”. Một bữa sinh nhật có bánh kem, một buổi đi chơi có món trẻ thích, một bữa ăn gia đình vui vẻ là điều bình thường. Nhưng nếu mỗi cảm xúc tiêu cực đều được giải quyết bằng đồ ăn, mỗi thành tích đều được thưởng bằng đồ ngọt, mỗi lần trẻ không hợp tác đều được mặc cả bằng snack, thì đó là dấu hiệu cần điều chỉnh. Thực phẩm nên là nguồn nuôi dưỡng, không nên là công cụ kiểm soát hành vi.

Cha mẹ cần lưu ý rằng, dùng đồ ăn để dỗ trẻ là giải pháp nhanh nhưng không bền vững, bởi điều trẻ cần không chỉ là được cho ăn đủ, mà còn cần được người lớn giúp hiểu cơ thể, gọi tên cảm xúc và xây dựng thói quen ăn uống tích cực.

Cùng đó, người lớn cũng đừng dùng đồ ăn để thay lời an ủi mà hãy cho trẻ sự lắng nghe, vòng tay yêu thương, sự kiên nhẫn và những bữa ăn lành mạnh, bởi đó mới là nền tảng bền vững cho sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ.