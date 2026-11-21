Hơn một tháng nay, Thu Vân, 29 tuổi, ở Hà Nội duy trì mối quan hệ với một "bạn trai" do ChatGPT tạo ra. Công việc của một trưởng phòng truyền thông bận rộn khiến cô không có thời gian hẹn hò, trong khi gia đình liên tục giục kết hôn. Để giải tỏa áp lực, cô quyết định tự tạo cho mình một bạn trai ảo với sự hỗ trợ của AI.

Vân thiết lập hồ sơ bạn trai là nhân viên ngân hàng, 32 tuổi. Trên trang cá nhân, cô liên tục đăng ảnh đi chơi, ăn tối, dạo phố cùng bạn trai. Khi bố mẹ yêu cầu gặp, cô lý do anh đi công tác xa và đề nghị gọi điện thoại. Để cuộc gọi diễn ra trôi chảy, Vân sử dụng tính năng hội thoại bằng giọng nói trên ứng dụng.

"Tôi nhập câu lệnh chi tiết, yêu cầu AI sử dụng giọng nam trầm, xưng hô theo đúng bối cảnh ra mắt gia đình bạn gái, đồng thời cung cấp sẵn thông tin về gia cảnh, công việc của tôi để ứng dụng đối đáp", cô nói.

Cuộc trò chuyện qua mặt được bố mẹ cô. Tuy nhiên, phụ huynh sau đó liên tục giục đưa bạn trai về quê ăn Tết, buộc cô phải tìm lý do trì hoãn.

Thu Vân, 29 tuổi, ở Hà Nội tạo ảnh cô đang đi dạo bờ biển cùng người yêu AI. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tại TP HCM, Thảo Anh, 25 tuổi, cũng dùng AI tạo hình bạn trai cao 1,8 m, thường xuất hiện cùng cô tại nhà hàng, khu nghỉ dưỡng hoặc tặng quà. Trên mạng xã hội, cô dùng nhãn dán che mặt nhân vật này. Mới đây, Thảo Anh thuê dựng video cảnh dạo phố cùng "người yêu" để chia sẻ với bạn bè.

"Tôi đã thử dùng app hẹn hò, tham gia nhiều buổi hẹn hò giấu mặt nhưng không tìm được ai đạt tiêu chuẩn. Người yêu AI rất tâm lý, có thể tâm sự, bên tôi mọi lúc tôi cần", cô nói.

Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng trăm tài khoản cũng đăng tải video ghi lại cảnh dùng giọng nói AI giả làm người yêu trò chuyện với người thân.

Anh Nguyễn Thành Nam, 32 tuổi, ở TP HCM cho biết một tháng qua nhận hàng trăm tin nhắn nhờ hướng dẫn tạo ảnh, video đôi lứa bằng AI. Trước đây người dùng chủ yếu dùng công cụ Nano Banana Pro để ghép bối cảnh tĩnh, hiện nay các ứng dụng như Higgsfield hay Genjutsu cho phép tạo chuyển động, góc quay và khớp khẩu hình dựa trên ảnh, video mô phỏng sẵn. Người dùng chỉ cần nhập mô tả chi tiết về bối cảnh, trang phục, hệ thống sẽ xuất ra đoạn video có độ tương đồng cao với người thật. "Chỉ cần 10-15 phút có thể tạo một video đi chơi cùng người yêu AI mà nếu không có kinh nghiệm, rất khó phân biệt thật giả", anh Nam nói.

Thạc sĩ Đinh Ngọc Sơn, Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội), đánh giá việc dùng AI đóng giả người yêu không đơn thuần là sự tò mò công nghệ mà phản ánh cách người trẻ đối phó với áp lực lập gia đình từ phụ huynh và tiêu chuẩn thành đạt trên mạng xã hội. Việc tạo ra một hình mẫu bạn đời đáp ứng mọi tiêu chí giúp họ tạm thời làm yên lòng gia đình và giữ thể diện với bạn bè.

Tuy nhiên, ông Sơn chỉ ra ba hệ lụy về mặt tâm lý và hành vi.

Thứ nhất, nó làm thay đổi tiêu chuẩn của người trẻ về mối quan hệ thực tế. Một nhân vật được lập trình sẵn luôn tuân theo ý muốn của người tạo ra, không phát sinh mâu thuẫn hay đòi hỏi sự nhường nhịn. "Khi quen với sự chiều chuộng này, người dùng dễ mất kiên nhẫn khi tiếp xúc với những cá nhân ngoài đời thực vốn có tính cách và quan điểm độc lập", ông nói.

Thứ hai, người trẻ tự tước đi cơ hội rèn luyện kỹ năng giao tiếp và giải quyết xung đột. Tình yêu thực tế đòi hỏi quá trình lắng nghe, thấu hiểu và vượt qua những bất đồng. Việc né tránh giao tiếp thật bằng công cụ ảo khiến khả năng thích ứng cảm xúc không được phát triển.

Thứ ba, hành vi này đẩy người trong cuộc vào vòng lặp phải nói dối gia đình, người thân. Để duy trì kịch bản ban đầu, họ buộc phải dựng thêm nhiều tình tiết khác, vô tình tạo ra khoảng cách với chính người thân.

Bên cạnh tác động tâm lý, việc cung cấp thông tin cá nhân cho các ứng dụng tạo ảnh, giả giọng còn tiềm ẩn rủi ro mất an toàn dữ liệu. Ông Lê Trọng Minh, Giám đốc sản phẩm FPT AI Voice Agents, đánh giá mức độ rủi ro của trào lưu này ở ngưỡng trung bình đến rất cao, tùy thuộc vào dữ liệu người dùng nạp vào hệ thống.

Theo ông Minh, việc nhập các mô tả về tính cách, thói quen vào chatbot chỉ gây rủi ro ở mức độ vừa phải. Khi người dùng tải lên ảnh chân dung rõ mặt và mẫu giọng nói thật để AI ghép hình hoặc mô phỏng hội thoại, họ đang cung cấp bộ dữ liệu sinh trắc học cho bên thứ ba. Khuôn mặt và giọng nói là những đặc điểm định danh gắn liền với mỗi cá nhân suốt đời.

"Chỉ cần vài chục giây ghi âm giọng nói và một số bức ảnh chân dung, kẻ gian có thể thu thập đủ dữ liệu để tạo ra các sản phẩm deepfake phục vụ mục đích lừa đảo tài chính", ông Minh nói.

Ngoài ra, việc lấy hình ảnh của một cá nhân có thật trên mạng xã hội để làm hình mẫu ghép thành "người yêu" khi chưa được sự đồng ý là hành vi xâm phạm quyền hình ảnh của công dân. Về mặt pháp lý, Luật Trí tuệ nhân tạo năm 2025 (số 134/2025/QH15), có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, nghiêm cấm các hành vi sử dụng công nghệ tạo nội dung giả mạo như deepfake nhằm mục đích lừa đảo hoặc gây hoang mang dư luận.

Từng dùng AI tạo ảnh và tin nhắn bạn gái để đối phó họ hàng, Gia Hoàng (35 tuổi, Nghệ An) luôn dè chừng vì sợ bị phát hiện. Khi thấy bản thân giảm hứng thú tìm hiểu người ngoài đời, anh quyết định dừng lại.

"Tôi đã tâm sự thẳng thắn với bố mẹ về áp lực và tập trung tìm người bạn đời thực tế", Hoàng nói.