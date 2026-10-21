Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Đời sống

Giới trẻ

Làm gì khi trẻ mê hát nhạc người lớn?

Nguyễn Liễu
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Từ những ca khúc có câu từ nhạy cảm đến các bản nhạc chế lan truyền trên mạng xã hội, việc một số trẻ em vô tư hát theo những nội dung chưa phù hợp với lứa tuổi đặt ra yêu cầu định hướng âm nhạc từ gia đình đến nhà trường ở Hà Tĩnh.

Sức lan tỏa của mạng xã hội khiến những câu hát thịnh hành dễ dàng đi vào đời sống của trẻ, ngay cả khi các em chưa đủ khả năng hiểu hết ý nghĩa ca từ. Từ những giai điệu bắt tai, lời ca tình yêu đến các bản nhạc chế có ngôn từ thiếu chuẩn mực, việc trẻ tiếp xúc với nội dung âm nhạc không phù hợp lứa tuổi đang trở thành vấn đề đáng quan tâm. Khi lời hát được trẻ vô tư lặp lại trong giao tiếp hằng ngày, điều cần nhìn nhận không chỉ là sở thích âm nhạc của các em, mà còn là môi trường tiếp nhận và trách nhiệm định hướng của người lớn.

1.png
Ảnh minh họa: Shutterstock.

Ở Hà Tĩnh, không khó bắt gặp những video được cha mẹ đăng tải trên TikTok, Facebook ghi lại cảnh con hát theo các ca khúc đang thịnh hành. Việc chia sẻ khoảnh khắc con vui vẻ ca hát có thể xuất phát từ niềm vui của cha mẹ, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về mức độ phù hợp của những nội dung âm nhạc mà trẻ tiếp xúc.

Anh Nguyễn Hữu Thái (xã Cẩm Xuyên) cho biết: “Con tôi thích xem TikTok, thấy những đoạn nhạc được nhiều người sử dụng thì cũng muốn nghe và hát theo. Ban đầu, tôi nghĩ đó là sở thích bình thường của trẻ nên không quá để ý. Tuy nhiên, khi được người khác góp ý và thấy con bắt đầu sử dụng những câu hát trong giao tiếp hằng ngày, tôi mới thực sự lo lắng. Có những lời ca khi nghe qua tưởng bình thường, nhưng nếu trẻ chưa hiểu hết ý nghĩa mà đã sử dụng trong giao tiếp thì không phù hợp. Từ đó, tôi chú ý hơn đến những nội dung con xem và nghe trên mạng xã hội”.

bqbht_br_2.png
Anh Nguyễn Hữu Thái (xã Cẩm Xuyên) quan tâm hơn đến nội dung âm nhạc con tiếp xúc trên mạng xã hội.

Với những gia đình bận rộn, việc nắm bắt xu hướng âm nhạc trên mạng xã hội càng khó khăn hơn, trong khi trẻ có thể tiếp nhận các ca khúc từ nhiều nguồn khác nhau.

Chị Nguyễn Thị Hạnh (phường Thành Sen) chia sẻ: “Tôi có hai đứa con, đứa lớn học lớp 2, đứa nhỏ chưa đi học. Tôi ít khi nghe các con hát những bài đồng dao, bài hát thiếu nhi như trước đây, mà chủ yếu là những đoạn nhạc đang thịnh hành trên mạng. Có hôm, nghe hai chị em hát một câu có ca từ thô tục, tôi thực sự giật mình. Do đi làm cả ngày, tôi không có nhiều thời gian cập nhật mạng xã hội nên phải tìm kiếm mới biết đó là lời trong một bài hát đang nổi”.

Điều quan trọng không phải là vội quy kết trẻ hư khi hát theo những câu từ chưa phù hợp, mà là tìm hiểu các em đã tiếp xúc với nội dung đó như thế nào. Sự quan tâm, giải thích kịp thời của người lớn giúp trẻ hiểu vì sao một số lời ca không phù hợp với lứa tuổi và cần cân nhắc khi sử dụng trong giao tiếp.

bqbht_br_3.png
Nhiều bài rap lan truyền trên mạng xã hội có câu từ chưa phù hợp với lứa tuổi trẻ em.

“Việc để cho trẻ em hát nhạc người lớn với những ca khúc về tình yêu là lỗi của người lớn. Nhiều bậc phụ huynh không quan tâm đến việc xem các chương trình ti vi của con em mình. Ban đầu, trẻ hát nhạc người lớn là do bắt chước, nhưng đến khi trẻ thuộc lòng và hiểu được lời lẽ yêu đương trong bài hát sẽ khiến suy nghĩ của trẻ trở nên nhạy cảm hơn, đấy là chưa nói đến những ca khúc có nội dung bậy bạ. Điều này dẫn đến hiện tượng trẻ em bị già trước tuổi, ảnh hưởng rất xấu đến việc hình thành nhân cách sau này” - cô giáo Nguyễn Thị Lan (Trường Tiểu học Cẩm Duệ, xã Cẩm Duệ) nhìn nhận.

Tuy nhiên, cần phân biệt việc trẻ hát theo vì bắt chước với việc các em hiểu và chủ động tiếp nhận thông điệp của bài hát. Không nên chỉ từ một câu hát mà vội đánh giá nhận thức hay nhân cách của trẻ; điều cần thiết là giúp các em nhận biết nội dung phù hợp, đồng thời để ý đến những gì trẻ thường nghe, xem và thể hiện trong sinh hoạt hằng ngày.

Bên cạnh môi trường gia đình, các hoạt động sinh hoạt tập thể, giao lưu và biểu diễn văn nghệ cũng là dịp học sinh thể hiện sở thích âm nhạc. Việc lựa chọn tiết mục phù hợp không chỉ giúp hoạt động văn nghệ bảo đảm tính giáo dục mà còn tạo môi trường để các em phát huy năng khiếu, hình thành cách thưởng thức và thể hiện âm nhạc phù hợp với lứa tuổi.

bqbht_br_sssa.jpg
Các bài hát về quê hương, đất nước giúp trẻ nuôi dưỡng tình yêu quê hương và bồi đắp tình cảm, niềm tự hào dân tộc.

Cô Nguyễn Thị Lan - Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Lộc (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) chia sẻ: “Nhà trường thực hiện chương trình giáo dục theo quy định, trong đó nội dung âm nhạc được triển khai theo chương trình phù hợp với trẻ. Với các tiết mục văn nghệ do học sinh tự chuẩn bị, trình bày trong giờ sinh hoạt hoặc các chương trình của trường, giáo viên cần theo dõi, hướng dẫn để bảo đảm bài hát và cách thể hiện phù hợp với lứa tuổi. Nếu phát hiện ca từ chưa phù hợp, các thầy cô nên gợi ý để các em lựa chọn tiết mục khác. Ngoài ra, khi thấy học sinh thường xuyên hát những câu có nội dung chưa phù hợp trong giao tiếp, giáo viên phụ trách cần tìm hiểu, trao đổi với phụ huynh để phối hợp giáo dục các em”.

Tiến sĩ Lê Thị Bích Ngọc, giảng viên bộ môn Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Hà Tĩnh đánh giá: “Trẻ nhỏ có xu hướng học hỏi thông qua quan sát, lắng nghe và bắt chước những gì diễn ra xung quanh mình. Những giai điệu bắt tai, ca từ được lặp lại nhiều lần trên mạng xã hội hoặc từ bạn bè khiến trẻ dễ ghi nhớ, hát theo, trong khi khả năng nhận biết hàm ý và đánh giá nội dung còn hạn chế. Vì vậy, cha mẹ cần đồng hành, định hướng để trẻ biết lựa chọn những bài hát phù hợp với lứa tuổi, đồng thời quan tâm đến nội dung âm nhạc, video và chương trình mà con thường tiếp cận. Bên cạnh đó, việc khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động văn nghệ, tìm hiểu những ca khúc thiếu nhi, bài hát về quê hương, đất nước cũng góp phần nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc lành mạnh và bồi đắp tình cảm, nhận thức của trẻ”.

Định hướng âm nhạc không có nghĩa là cấm trẻ tiếp xúc với mọi ca khúc dành cho người lớn, mà là giúp các em hiểu điều mình nghe và biết lựa chọn nội dung phù hợp với lứa tuổi. Khi gia đình quan tâm đến môi trường tiếp nhận âm nhạc, nhà trường chú trọng hướng dẫn trong các hoạt động văn nghệ và người lớn làm gương trong cách sử dụng ngôn từ, trẻ sẽ có thêm điều kiện phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc, sử dụng ngôn ngữ phù hợp trong đời sống.

Tin liên quan

Tags:

#trẻ em #âm nhạc #trẻ mê hát nhạc người lớn

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Ảo thuật làm cho cuộc sống của tôi thú vị hơn

Ảo thuật làm cho cuộc sống của tôi thú vị hơn

Sau giờ hành chính, anh Nguyễn Sơn Tùng (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) lại bước vào một thế giới hoàn toàn khác- thế giới của những màn biến hóa kỳ ảo. Với anh, ảo thuật không đơn thuần là trò giải trí, mà là "liều thuốc" nhiệm màu giúp cân bằng lại nhịp sống sau những giờ làm việc nơi công sở.
Khi người trẻ bày tỏ tình yêu Tổ quốc

Khi người trẻ bày tỏ tình yêu Tổ quốc

Khi công nghệ trở thành một phần quen thuộc của đời sống, tình yêu Tổ quốc cũng được người trẻ Hà Tĩnh thể hiện bằng những cách thức phù hợp với nhịp sống của thời đại số, từ đó tạo thêm cơ hội để tình yêu quê hương, đất nước được sẻ chia, lan tỏa.
Tôi kể chuyện từ những bông hoa

Tôi kể chuyện từ những bông hoa

Là chủ tiệm hoa By KiMN, anh Nguyễn Minh Nhật (SN 1994, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) dành nhiều thời gian tổ chức các workshop cắm hoa, chia sẻ kỹ năng và tạo không gian để những người yêu hoa cùng trải nghiệm.
Xu hướng "cá nhân hóa" các món đồ của Gen Z

Xu hướng "cá nhân hóa" các món đồ của Gen Z

Nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh đang tự lên ý tưởng, đặt đồ về trang trí hoặc tìm đến các workshop để trực tiếp sáng tạo, biến những món đồ quen thuộc thành “phiên bản riêng” mang dấu ấn cá nhân.
Gen Z và làn gió mới nơi công sở

Gen Z và làn gió mới nơi công sở

Với tư duy đổi mới, làm chủ công nghệ, nhiều bạn trẻ Gen Z ở Hà Tĩnh đang khẳng định năng lực trong công việc, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị...
Người trẻ viết tiếp khát vọng từ ký ức chiến tranh

Người trẻ viết tiếp khát vọng từ ký ức chiến tranh

Những bức ảnh đã ngả màu, những tấm huân chương cũ hay lời kể của các thương, bệnh binh đang trở thành những bài học giúp người trẻ Hà Tĩnh hiểu hơn giá trị của hòa bình, từ đó bồi đắp trách nhiệm với quê hương, đất nước.
Tôi viết tiếp tuổi trẻ sau biến cố

Tôi viết tiếp tuổi trẻ sau biến cố

Tai nạn bất ngờ khiến cuộc đời anh Đào Sỹ Hải (SN 1998, xã Can Lộc, Hà Tĩnh) bước sang một ngã rẽ khác. Không đầu hàng nghịch cảnh, anh kiên trì phục hồi chức năng, rồi từng bước viết tiếp ước mơ bằng những buổi livestream giới thiệu đặc sản quê hương và lan tỏa câu chuyện vượt lên số phận của chính mình.
Khi người trẻ Hà Tĩnh "viral" lịch sử quê hương

Khi người trẻ Hà Tĩnh "viral" lịch sử quê hương

Nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh đang lựa chọn nền tảng số để kể lại những câu chuyện về di tích, danh nhân và truyền thống quê hương, mở ra cách tiếp cận mới đối với các giá trị lịch sử - văn hóa.
Tôi chọn sống "3 cuộc đời" ở tuổi 20

Tôi chọn sống "3 cuộc đời" ở tuổi 20

Không chỉ miệt mài trên giảng đường y, em Nguyễn Nhật Trà My (20 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh) còn năng nổ với công tác đoàn ở địa phương và dành nhiều thời gian truyền dạy dân ca ví, giặm cho thế hệ trẻ.
Tôi "rẽ lối" theo nghề làm bánh

Tôi "rẽ lối" theo nghề làm bánh

Rời bỏ công việc văn phòng để bắt đầu lại với nghề làm bánh, chị Bùi Thị Cẩm Tú (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã dành nhiều năm miệt mài học hỏi, nhận không ít thất bại để theo đuổi đam mê.
Người trẻ Hà Tĩnh định nghĩa hạnh phúc gia đình

Người trẻ Hà Tĩnh định nghĩa hạnh phúc gia đình

Với nhiều người trẻ Hà Tĩnh, hạnh phúc gia đình không được đo đếm bằng những điều lớn lao hay vật chất đủ đầy mà được vun đắp từ sự hiện diện, sẻ chia và trách nhiệm của mỗi thành viên trong cuộc sống thường ngày.
Gen Z Hà Tĩnh bắt nhịp xu hướng “đa nguồn thu”

Gen Z Hà Tĩnh bắt nhịp xu hướng “đa nguồn thu”

Trước bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, thị trường lao động biến đổi nhanh, người trẻ Hà Tĩnh chủ động lựa chọn làm cùng lúc nhiều công việc để vừa tăng thu nhập, vừa tích lũy kỹ năng.
Lớp học MC nhí: Nơi gieo mầm tự tin cho trẻ em

Lớp học MC nhí: Nơi gieo mầm tự tin cho trẻ em

Dịp hè, các lớp MC nhí tại Hà Tĩnh thu hút đông đảo phụ huynh đăng ký cho con theo học. Đây là môi trường giúp trẻ tự tin trước đám đông, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và ứng xử.
“Ươm mầm thiện hạnh” cho trẻ từ khóa tu mùa hè

“Ươm mầm thiện hạnh” cho trẻ từ khóa tu mùa hè

Khóa tu mùa hè tại nhiều ngôi chùa ở Hà Tĩnh đang trở thành điểm đến ý nghĩa của thanh thiếu nhi trong dịp nghỉ hè, góp phần bồi đắp kỹ năng sống, rèn luyện đạo đức và nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!