Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Văn hóa - Giải trí

Cơn say phim ảo “đánh cắp” thời gian thực

Minh Khánh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Video ngắn và những bộ phim do AI tạo ra đang cuốn nhiều người vào những câu chuyện ly kỳ, phi lý đến khó tin. Đằng sau những phút giải trí tưởng chừng vô hại là câu chuyện đáng suy ngẫm về thời gian, sự chú ý và khả năng làm chủ thói quen của mỗi người.

Bác dâu tôi vốn là người chu toàn việc nhà. Sáng đi chợ, trưa nấu cơm, chiều lo chuyện vườn tược, hiếm khi thấy bác ngồi không. Vậy mà dạo gần đây, có hôm bác nấu xong thức ăn rồi cầm điện thoại lên xem.

bqbht_br_sgssg.jpg
"Cơn lốc" phim ngắn AI khiến nhiều người bị cuốn vào những nội dung kịch tính, gây tò mò.

Những bộ phim ngắn do AI tạo nên với đủ chuyện ly kỳ, éo le như mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, con dâu bị đuổi khỏi nhà; người nghèo bỗng hóa chủ tịch của tập đoàn nghìn tỉ, nhân vật chính bị hãm hại rồi bất ngờ trở về trả thù, tranh giành gia sản… cứ nối tiếp nhau. Bác bảo xem một lát thôi, thế rồi mãi theo dõi đến mức quên cả cắm cơm. Đến bữa, thức ăn đã sẵn sàng mà cơm thì chưa nấu.

Câu chuyện của bác tôi giờ trở nên quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Từ các bà nội trợ, tiểu thương buôn bán ở chợ đến những bạn trẻ ở quán ăn sáng, cà phê… đều dễ dàng say mê, bị cuốn theo những tập phim ngắn đến mức quên cả thời gian, quên công việc cần làm. Câu chuyện này chưa kịp lắng xuống, tình huống khác đã xuất hiện, đủ bất ngờ để người xem muốn biết tiếp theo sẽ thế nào. Cứ kéo dài mãi như thế và thời gian, tâm trí của người dùng cứ bị cuốn vào mãi, không dứt ra được.

Ngày nay, một xưởng sản xuất phim AI với 10 nhân sự có thể sản xuất hơn 100 tập phim ngắn/ngày. Không cần đoàn phim đông đảo, diễn viên nổi tiếng hay bối cảnh cầu kỳ, những câu chuyện ly kỳ, éo le được sản xuất với tốc độ chóng mặt.

2.jpg
Bên trong một xưởng sản xuất phim ngắn AI. Ảnh báo Dân Trí.

Gương mặt nhân vật thiếu tự nhiên, lời thoại có lúc ngô nghê, tình tiết phi lý đến mức khó tin, nhưng chúng lại đánh trúng tâm lý tò mò, giận dữ, lòng hiếu kỳ, sở thích hóng chuyện nên vẫn có thể thu hút hàng nghìn, hàng triệu lượt xem. Công nghệ vốn được tạo ra để tiết kiệm công sức cho con người, giờ đôi khi lại khiến con người tiêu tốn thêm hàng giờ đồng hồ mỗi ngày.

Dĩ nhiên, xem video ngắn không có gì sai. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, vài phút giải trí giúp đầu óc thư giãn. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta có còn làm chủ được việc xem hay không. Khi việc giải trí kéo dài cả buổi, bữa cơm gia đình thiếu kết nối, công việc bị ngắt quãng, giấc ngủ muộn màng và những cuộc gặp gỡ bạn bè trở nên xa xỉ thì đó không còn đơn thuần là chuyện tiêu khiển.

bqbht_br_jjfjf.jpg
Nhiều người dùng bị nhầm lẫn giữa nội dung trong phim ảo và đời thực.

Đáng lo hơn, những câu chuyện hư cấu được dựng lên như thật đôi khi còn khiến người xem nhầm lẫn giữa giải trí và đời sống. Nhiều đoạn phim ảo được chia sẻ chóng mặt; những chi tiết giật gân lại khiến người dùng nhớ lâu hơn những thông tin hữu ích. Cứ thế, người ta dành nhiều thời gian để theo dõi cuộc đời của những nhân vật không có thật, trong khi những điều đang diễn ra ngay bên cạnh lại ít được quan tâm hơn.

Video ngắn giúp ta giải trí, giết thời gian, nhưng một ngày chỉ có 24h, và mỗi phút dành cho màn hình đồng nghĩa với việc thời gian đó không thể dành cho việc khác. Và nếu cứ mải mê theo dõi những cuộc đời dài tập của người khác, đến một lúc nào đó, ta có thể giật mình nhận ra, “bộ phim” của chính mình đã trôi qua mất những cảnh quan trọng mà không hề hay biết.

Tin liên quan

Tags:

#Hà Tĩnh 24h #Phim ngắn AI #AI trong đời sống

Chủ đề Công nghệ 4.0 tại Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

7 khách sạn nguy hiểm nhất thế giới

7 khách sạn nguy hiểm nhất thế giới

Vlogger Drew Binsky, người đặt chân tới tất cả quốc gia được Liên Hợp Quốc công nhận, đã đưa ra danh sách 7 khách sạn nguy hiểm nhất dựa trên trải nghiệm cá nhân.
Podcast truyện ngắn: Chiếc áo len cũ

Podcast truyện ngắn: Chiếc áo len cũ

Trong cuộc sống, đôi khi một món đồ cũ cũng đủ đánh thức miền ký ức. Bởi đó là kỷ vật lưu giữ bóng hình người thương và hơi ấm của tháng năm đã qua.
Podcast truyện ngắn: Quê hương Hà Nội

Podcast truyện ngắn: Quê hương Hà Nội

Từ ký ức chiến tranh đến cuộc trở về Hà Nội trong nắng tháng Mười, câu chuyện của cụ Hà Sâm gợi nhắc: quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra, mà còn là nơi trái tim luôn hướng về.
Podcast tản văn: Mát lành giếng quê

Podcast tản văn: Mát lành giếng quê

Giếng làng ngày trước là nơi lấy nước, gặp gỡ của người dân quê. Nơi ấy lưu giữ dáng mẹ, tiếng cười tuổi thơ, trở thành miền ký ức thân thương giữa bao đổi thay của quê nhà.
Podcast tản văn: Trên ngọn cau có một tổ chim

Podcast tản văn: Trên ngọn cau có một tổ chim

Truyện ngắn "Trên ngọn cau có một tổ chim" kể về chiếc tổ rơm vượt qua bao bão táp để chở che mầm sống. Hình ảnh ấy gợi nhớ về tổ ấm gia đình và vòng tay bao la của mẹ cha.
Podcast truyện ngắn: Cây gậy phép thuật

Podcast truyện ngắn: Cây gậy phép thuật

Thế giới quanh ta luôn có những điều kỳ diệu. Đôi khi, phép thuật chẳng đến từ đũa thần của bà tiên, mà hiện diện trong sự thấu hiểu, kiên nhẫn và yêu thương.
5 phim Việt Nam dự Liên hoan phim Busan

5 phim Việt Nam dự Liên hoan phim Busan

Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 31 đã khai mạc ngày 6/10 tại thành phố Busan, miền Đông Nam Hàn Quốc, mở đầu cho chuỗi hoạt động kéo dài 10 ngày, đến hết ngày 15/10.
MICE – Cơ hội mở rộng du lịch Hà Tĩnh

MICE – Cơ hội mở rộng du lịch Hà Tĩnh

Du lịch MICE là loại hình kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, sự kiện với tham quan, nghỉ dưỡng, tạo cơ hội thu hút dòng khách mới, góp phần mở rộng du lịch Hà Tĩnh.
Podcast tản văn: Mùa thu đi qua vai mẹ

Podcast tản văn: Mùa thu đi qua vai mẹ

Một chiếc áo nâu cũ khơi dậy ký ức về những mùa thu tuổi thơ, nơi bờ vai mẹ lặng lẽ che mưa, chắn gió và chở con đi qua những tháng năm yêu thương.
Ra mắt CLB Văn học Nghệ thuật Thanh Hiên

Ra mắt CLB Văn học Nghệ thuật Thanh Hiên

CLB Văn học Nghệ thuật Thanh Hiên - trực thuộc Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh sẽ là không gian sinh hoạt văn hóa - nghệ thuật, lan tỏa các giá trị văn hóa quê hương đến cộng đồng.
Podcast truyện ngắn: Sau trận bão

Podcast truyện ngắn: Sau trận bão

Miền Trung qua bao mùa bão lũ vẫn bền bỉ, kiên cường; trong gian khó, tình đoàn kết, sự chở che và yêu thương càng được vun đắp, giúp con người vững vàng vượt qua giông gió.
Những nếp làng giữ bản sắc quê hương

Những nếp làng giữ bản sắc quê hương

Qua bao đổi thay, nhiều nếp làng ở Hà Tĩnh vẫn hiện diện trong tình làng nghĩa xóm, tục lệ và những sinh hoạt cộng đồng được trao truyền qua các thế hệ.
Podcast tản văn: Tháng 10 và những mùa bão lũ

Podcast tản văn: Tháng 10 và những mùa bão lũ

Với người miền Trung, tháng 10 không chỉ mang sắc thu và cái se lạnh mà còn gợi ký ức về bao mùa mưa bão. Xa quê hơn 45 năm, tác giả Nguyễn Bá Thuyết vẫn mang theo những ký ức ấy.
Podcast tản văn: Những món quà bình dị

Podcast tản văn: Những món quà bình dị

Một mùi bưởi thơm, vệt nắng bên ô cửa hay tiếng bà gọi khi chiều xuống… những điều giản dị ấy đôi khi lại trở thành món quà đẹp nhất của tuổi thơ.
"Giữ lửa" văn hóa từ các câu lạc bộ ở cơ sở

"Giữ lửa" văn hóa từ các câu lạc bộ ở cơ sở

Từ những buổi tập dân vũ, luyện trò Kiều đến các hoạt động văn nghệ, thể thao, các câu lạc bộ ở cơ sở đang tạo không gian để người dân gặp gỡ, rèn luyện và tiếp nối những giá trị văn hóa đã gắn với cộng đồng qua nhiều thế hệ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!