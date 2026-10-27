Người tiêu dùng ưu tiên chọn món đồ hữu dụng dịp Halloween

Tại một số cửa hàng bán đồ trang trí ở Hà Tĩnh, các mặt hàng phục vụ Halloween được bày bán với nhiều kiểu dáng, từ mặt nạ, phụ kiện hình bí ngô đến móc khóa, bút trang trí. Qua ghi nhận, những sản phẩm nhỏ gọn, có thể sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày được một số khách hàng lựa chọn, trong khi đồ hóa trang tạo hình ma mị, kinh dị có phần kén người mua hơn. Giá bán các mặt hàng được ghi nhận dao động từ 20.000 - 200.000 đồng, tùy loại sản phẩm và mẫu mã.

Em Phan Hà Linh (bên trái, phường Thành Sen) chọn đồ trang trí hình bí với màu sắc bắt mắt, kiểu dáng dễ thương.

Em Phan Hà Linh (phường Thành Sen) cho biết: “Em chọn mua đồ trang trí hình bí ngô vì màu sắc bắt mắt, kiểu dáng dễ thương và mang nét đặc trưng của Halloween. Em nghĩ không nhất thiết phải chọn những món đồ có tạo hình kinh dị mới tạo được không khí lễ hội. Những món đồ trang trí dễ thương còn có thể bày trong phòng học mà không tạo cảm giác đáng sợ, nên em thấy thiết thực hơn”.

Tương tự, em Phạm Thanh An (xã Thạch Lạc) chia sẻ: “Năm ngoái, em mua một số đồ hóa trang hình mặt quỷ với giá khoảng 200.000 đồng nhưng sau Halloween lại không sử dụng đến. Năm nay, em chuyển sang chọn những món như móc khóa, cài áo, bút, giá khoảng 20.000 - 50.000 đồng, chi phí thấp và có thể dùng trong sinh hoạt hằng ngày. Em thấy không nhất thiết phải hóa trang đáng sợ mới có thể hưởng ứng Halloween”.

Người trẻ ưu tiên chọn đồ có tính ứng dụng trong sinh hoạt hằng ngày.

Với các gia đình có con nhỏ, việc mua đồ Halloween còn cần tính đến độ tuổi của từng bé. Đặc biệt, khi trẻ chưa đủ khả năng tự nhận biết những nguy cơ trong quá trình sử dụng, chất liệu và mức độ an toàn của sản phẩm là những điều phụ huynh không thể bỏ qua.

Chị Nguyễn Thị Thanh (xã Cẩm Bình) bày tỏ: “Thị trường có nhiều mẫu đồ Halloween nên các con của tôi cũng thích và thường muốn mua. Tuy nhiên, hai con ở độ tuổi khác nhau nên tôi phải lựa chọn riêng cho từng bé. Khi mua, tôi chú ý đến chất liệu, nhất là những chi tiết nhỏ có thể rơi, rời ra trong quá trình sử dụng. Con còn nhỏ nên tôi càng thận trọng, không tùy tiện cho con những món đồ chưa phù hợp với lứa tuổi".

﻿ Các mặt hàng phục vụ Halloween được bày bán với nhiều kiểu dáng, mẫu mã.

Khảo sát tại một số điểm bán đồ trang trí trên địa bàn, lượng khách và doanh số các mặt hàng Halloween năm nay giảm khoảng 30 - 40% so với cùng kỳ năm trước. Trước sự thay đổi trong lựa chọn của khách hàng, các cửa hàng phải tính toán kỹ hơn khi nhập hàng, ưu tiên những sản phẩm có khả năng tiêu thụ tốt và sử dụng được sau mùa lễ hội.

Chị Nguyễn Hồ Hoa Lý - chủ cửa hàng phụ kiện trang trí Lý Bí (phường Thành Sen) cho biết: “Những sản phẩm có tạo hình kinh dị, ma mị gần như không có khách mua, trong khi các mặt hàng nhỏ như bút hình bí ngô, móc khóa, mặt nạ được quan tâm hơn. Những năm trước, một số trường học, quán cà phê trang trí theo chủ đề Halloween nên nhu cầu mua sắm tăng. Năm nay, cửa hàng phải giảm giá một số sản phẩm còn lại, đồng thời ưu tiên những mặt hàng nhỏ gọn, dễ sử dụng hơn”.

﻿ Lượng khách và doanh số đồ Halloween tại cửa hàng Lý Bí giảm khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh các cửa hàng trực tiếp, đồ chơi và phụ kiện hóa trang Halloween còn được rao bán trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. Hình ảnh đa dạng, giá bán dễ so sánh và cách thức đặt hàng thuận tiện mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng.

Tuy nhiên, với những sản phẩm mua qua mạng, người mua khó kiểm tra trực tiếp chất liệu, cấu tạo và độ hoàn thiện trước khi nhận hàng. Vì vậy, thông tin về nhà sản xuất, nhãn hàng hóa, hướng dẫn sử dụng và cảnh báo độ tuổi cần được xem xét kỹ, thay vì quyết định chỉ dựa vào hình ảnh quảng cáo hoặc giá bán.

Những phụ kiện nhỏ gọn, có thể tiếp tục sử dụng sau Halloween đang trở thành lựa chọn của một số khách hàng.

Đối với trẻ nhỏ, việc lựa chọn càng không nên dừng ở hình thức bên ngoài. Mặt nạ cần bảo đảm tầm nhìn, độ thông thoáng, không gây khó chịu khi đeo, trang phục phải vừa vặn, tránh quá dài hoặc có phụ kiện dễ mắc, vướng khi trẻ vận động. Với mỹ phẩm hóa trang, người mua cần phân biệt với đồ chơi và phụ kiện thông thường, chú ý nguồn gốc, thành phần và hướng dẫn sử dụng. Không nên dùng sản phẩm không rõ xuất xứ hoặc các loại màu, hóa chất không được sản xuất để sử dụng trên da. Bên cạnh an toàn thể chất, hình thức hóa trang cũng cần phù hợp với độ tuổi và tâm lý của trẻ. Những hình ảnh ma quái, kinh dị có thể khiến một số trẻ thích thú nhưng lại làm trẻ khác sợ hãi, khó chịu.

Halloween là dịp để trẻ em vui chơi, hóa trang, giao lưu cùng bạn bè. Với người trẻ, đây còn là cơ hội thể hiện sở thích cá nhân. Lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu, giá tiền và độ tuổi không chỉ giúp người tiêu dùng tránh lãng phí mà còn bảo đảm an toàn khi tham gia lễ hội.