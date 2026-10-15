Bi kịch "đổi mạng sống lấy tiền" của thánh ăn Trung Quốc

Ngày 13/10, hai tháng sau khi Trần Tử Di tử vong, cha mẹ cô cho biết cơ quan chức năng chưa công bố kết luận khám nghiệm tử thi. Theo Bj News, gia đình vẫn hoài nghi về nguyên nhân Tử Di qua đời, trong khi một nguồn tin cho biết Trần Tử Di ngưng tim do hạ kali máu. Giai đoạn cuối đời, cô thăm khám, nằm viện điều trị tại một số bệnh viện ở Sơn Đông, Thiên Tân.

Câu chuyện của Trần Tử Di dấy lên báo động về chứng cuồng ăn tâm thần, hội chứng ám ảnh cân nặng và mặt trái của hiện tượng mukbang (livestream ăn uống). Chứng cuồng ăn tâm thần (tiếng Anh: Bulimia Nervosa) là một dạng rối loạn ăn uống với chu kỳ khép kín giữa việc ăn uống vô độ và các hành vi bù trừ để tránh tăng cân.

Cô sinh ở tỉnh Sơn Đông, ấp ủ giấc mơ thành diễn viên múa. Từng nặng 70 kg (chiều cao 1,62 m), nữ sinh ăn kiêng, móc họng nôn ói thực phẩm để giảm cân, dần còn 50 kg, 40 kg và có giai đoạn ép cân cực đoan còn 35 kg.

"Múa là món quà tuyệt vời nhất mà trời ban cho các cô gái, nếu may mắn trở thành diễn viên múa, mình sẽ dùng cả cuộc đời để theo đuổi sự thanh tao của vũ đạo", Trần Tử Di từng viết để khích lệ bản thân trên con đường múa chuyên nghiệp.

Trần Tử Di nổi tiếng là "thánh ăn nhanh", trước khi qua đời ngày 17/8. Ảnh: Douyin/Yingying

Năm 2019, cô gái mắc chứng cuồng ăn tâm thần. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô quyết định dùng chính chứng cuồng ăn của mình để kiếm tiền, bằng con đường mukbang.

Mỗi buổi livestream của Trần Tử Di kéo dài 3-4 giờ. Cô gái ăn nhiều món như óc cừu, tủy xương bò, phi lê cá hồi mảng lớn, giò heo. Những món này đều có đặc điểm khẩu phần to, nhiều gia vị, béo ngậy. Trước ống kính, cô gần như không nhai mà chỉ cắn những miếng lớn rồi nuốt ngay lập tức.

Trần Tử Di liên tục "phá vỡ kỷ lục" của bản thân, từng ăn một chiếc chân giò to bằng hai lòng bàn tay trong 23 giây. Lượng người theo dõi ngày một tăng, cô dự cảm "mình sẽ nổi tiếng".

2026 là năm thứ sáu Trần Tử Di vận hành kênh Gan Fan Ying, lúc này cô có hơn 1,2 triệu người theo dõi, là một trong những tài khoản mukbang hot tại Trung Quốc. Để hút thêm fan, níu người theo dõi, Trần Tử Di duy trì danh xưng "thánh ăn nhanh". Cô cũng liên tục thay đổi chiêu trò cho nội dung của mình, chẳng hạn sử dụng đĩa to hơn, chất nhiều đồ ăn hơn, khai phá thức ăn độc lạ hơn. Cùng đó, sự bất an trong cô ngày một tăng. Để trông đẹp hơn, Trần Tử Di phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi đường nét trên mắt, mũi, môi.

Trần Tử Di chụp ảnh nghệ thuật. Ảnh: Douyin/Yingying

Sau đó, cha mẹ của Trần Tử Di tham gia các buổi livestream, ban đầu, họ cãi nhau theo kịch bản song dần dần, do những mâu thuẫn ngoài đời thực, ba người bày tỏ sự không vừa ý về nhau trong các buổi phát trực tuyến. Từ năm 2024, khi có bạn trai, Trần Tử Di cùng người yêu vận hành kênh mukbang trong khi cha mẹ cô tự tạo tài khoản, cũng bắt chước con gái làm mảng nội dung ăn uống.

Cũng từ năm 2024, tần suất livestream của Trần Tử Di giảm, cô nhiều lần gián đoạn công việc do cơ thể bắt đầu suy kiệt, từ răng tới dạ dày, họng. Tử Di từng nói: "Tôi đánh cược mạng sống để ăn". Nhận ra bản thân áp lực lớn và không thể cố ăn thêm song cô nói "tôi không thể ngừng lại". Nhiều lúc, Trần Tử Di lộ rõ vẻ miễn cưỡng, đau khổ khi nuốt, có khi cô nhắm nghiền mắt, nuốt chửng thực phẩm.

Trần Tử Di quay cuồng để cân bằng giữa "ăn vô độ" và "cơ thể thon gầy", đến mức hao tổn toàn bộ tâm lực. Cha mẹ cô thừa nhận con gái "đổi mạng lấy tiền". Trong những video cuối, Trần Tử Di nhiều lần chỉ vào những vết kim tiêm trên tay, cho biết cô "ăn liên tù tì, ăn theo quán tính" sau đó nôn ra, dẫn đến sức khỏe báo động, cần nhập viện điều trị, bổ sung kali. Dù các chỉ số được bác sĩ cảnh báo ở mức nghiêm trọng, cô vẫn cười cảm ơn khán giả theo dõi và hứa hẹn "ngày mai tôi trở lại livestream được rồi, tôi cố gắng ăn uống lành mạnh để tăng cân chút".

Trần Tử Di hy vọng khỏe hơn, tăng cân để kết hôn, sinh con. Trước khi qua đời, cô và bạn trai thuê một ngôi nhà nhỏ có sân vườn. Họ mua sắm đồ gia dụng, chuyển nhiều thiết bị phục vụ livestream tới nơi ở mới. Nhà bếp rực rỡ với hàng trăm tấm dán tủ lạnh đủ sắc màu.

Nhưng mơ ước về tương lai dang dở. Sau khi cô gái tử vong, tài khoản livestream của cha mẹ cô nhận vô số bình luận chỉ trích, buộc họ xóa những video mukbang từng đăng tải, chỉ giữ lại các link bán hàng.

Ông Trần Kiến Quốc (tên nhân vật đã được thay đổi theo yêu cầu của người được phỏng vấn) lật cuốn sổ kỷ niệm của Trần Tử Di. Ảnh: Bj News

Ở quê của Trần Tử Di, ông của cô, Trần Kiến Quốc, không còn thói quen cầm điện thoại xem video của cháu gái. Khi Tử Di theo con đường mukbang, ông từng kinh ngạc: "Tôi ăn cơm cả đời, đến khi có smartphone mới biết người ta có thể kiếm tiền nhờ ăn". Ông nhận ra các tật ăn uống của cháu nhưng điều kỳ quặc hơn mà ông thấy là "có những người thích xem cảnh người khác ăn điên cuồng".

Theo Bj News