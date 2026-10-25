Mùa cưới 2026, khi cặp đôi ưu tiên dấu ấn cá nhân và trải nghiệm

Mùa cưới 2026 tại Hà Tĩnh ghi nhận sự thay đổi trong quan niệm tổ chức hôn lễ của nhiều cặp đôi, khi trải nghiệm và dấu ấn cá nhân ngày càng được coi trọng. Với chị Hoàng Thị Nga (phường Trần Phú), một đám cưới đáng nhớ không nằm ở sự cầu kỳ, phô trương, mà ở không gian ấm cúng, nơi cô dâu, chú rể cùng người thân, bạn bè sẻ chia niềm vui và lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa. “Tôi muốn đám cưới mang dấu ấn riêng, để mọi người có thời gian trò chuyện, tận hưởng niềm vui và lưu giữ những kỷ niệm đẹp, thay vì chỉ chú trọng hình thức”, chị Nga chia sẻ.

Không chỉ trong tiệc cưới chính, dấu ấn cá nhân còn được thể hiện qua những buổi tiệc độc thân ấm cúng bên bạn bè thân thiết trước ngày trọng đại. Từ món ăn, thức uống đến thiệp viết tay hay góc lưu giữ kỷ niệm, mỗi chi tiết đều được lựa chọn theo sở thích riêng, tạo nên không gian trẻ trung, gần gũi và giàu cảm xúc.

Từ những món ăn nhẹ đến thiệp viết tay và các trò chơi vui nhộn, mỗi chi tiết góp phần tạo nên trải nghiệm dành cho những khách mời thân thiết tham dự.

Nhiều cặp đôi trẻ tại Hà Tĩnh chú trọng cá nhân hóa lễ cưới, từ không gian, nghi thức đến kịch bản chương trình, nhằm tạo nên ngày trọng đại mang dấu ấn riêng. Đáng chú ý, sự đổi mới không đồng nghĩa với việc rời xa những giá trị truyền thống. Các chất liệu như mây tre, gốm sứ… được khéo léo đưa vào trang trí, tạo nên sự giao hòa giữa nét đẹp mộc mạc, gần gũi và thẩm mỹ hiện đại. Từ đó, đám cưới không chỉ là ngày vui của đôi lứa mà còn trở thành không gian để người trẻ thể hiện cá tính, làm mới những phong tục quen thuộc theo cách riêng, đồng thời gìn giữ những giá trị văn hóa trong ngày trọng đại.

Thiết kế cưới kết hợp chất liệu mây tre đan truyền thống với thẩm mỹ hiện đại, tạo dấu ấn riêng cho không gian ngày trọng đại.

Quan niệm tổ chức hôn lễ thay đổi kéo theo nhu cầu sử dụng dịch vụ cưới chuyên nghiệp. Nhiều cặp đôi tìm đến các đơn vị điều phối tiệc cưới để tư vấn ý tưởng, xây dựng kịch bản và tổ chức ngày vui theo mong muốn.

Bước vào mùa cưới cao điểm, NG Planner Wedding & Event (phường Thành Sen) tập trung nhân lực, gấp rút triển khai các lễ cưới đã nhận. Theo đại diện đơn vị, xu hướng cá nhân hóa ngày cưới ngày càng rõ nét, thể hiện từ cách bài trí không gian đến lựa chọn hoa cưới và nghi thức. Bên cạnh hoa tươi, các chất liệu như mây tre, gốm sứ, thủy tinh, sáp được sử dụng để tạo nên những mẫu hoa độc đáo, vừa tăng tính thẩm mỹ, vừa có thể lưu giữ làm kỷ niệm. Một số cặp đôi còn đưa vào lễ cưới những nghi thức mang ý nghĩa biểu tượng như cùng rót gạo, rót cát hay nêm gia vị cho món ăn chung...

Anh Nguyễn Bùi Khánh Trung - Quản lý, nhà sáng lập NG Planner Wedding & Event chia sẻ: "Chúng tôi bắt đầu từ lắng nghe câu chuyện, tìm hiểu cá tính và mong muốn của cô dâu, chú rể để phát triển thành concept riêng. Điểm quan trọng là mỗi ý tưởng phải có sự thống nhất để tạo nên dấu ấn xuyên suốt thay vì những chi tiết trang trí rời rạc".

Anh Nguyễn Bùi Khánh Trung cùng ê-kíp chuẩn bị các khâu tổ chức cho một lễ cưới sắp tới của khách hàng.

Xu hướng cá nhân hóa ngày cưới còn thể hiện rõ trong lựa chọn phong cách chụp ảnh của các cặp đôi. Tại Hà Tĩnh, bên cạnh các concept ngoại cảnh, phim trường và không gian sân vườn tại studio cũng được nhiều người lựa chọn nhờ sự thuận tiện, linh hoạt. Không chỉ chú trọng bối cảnh, các cặp đôi ngày càng quan tâm đến phong cách chụp và cách thể hiện cảm xúc, để mỗi bộ ảnh không đơn thuần lưu giữ khoảnh khắc ngày cưới mà còn kể câu chuyện tình yêu, bộc lộ cá tính riêng của đôi lứa.

Chị Trần Yên Khánh (xã Can Lộc) chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn bộ ảnh cưới thể hiện được cá tính, sở thích và câu chuyện riêng của hai người. Từ việc chọn bối cảnh đến phong cách chụp, chúng tôi đều ưu tiên sự tự nhiên, thoải mái, để mỗi bức ảnh không chỉ đẹp mà còn mang dấu ấn riêng, không bị rập khuôn theo những mẫu có sẵn”.

Vợ chồng chị Trần Yên Khánh (xã Can Lộc) lựa chọn concept ảnh cưới theo phong cách tối giản, gần gũi, ưu tiên những khoảnh khắc tự nhiên, đời thường.

Thời điểm này, thị trường chụp ảnh cưới tại Hà Tĩnh cũng bước vào mùa cao điểm. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng về phong cách và bối cảnh của khách hàng, nhiều studio chủ động làm mới dịch vụ, đầu tư không gian sân vườn, gần gũi thiên nhiên, đồng thời, chú trọng phát triển các concept từ truyền thống đến hiện đại. Trong đó, ảnh cưới với cổ phục hoặc trang phục lấy cảm hứng từ mỹ thuật dân tộc được một số cặp đôi lựa chọn, tạo thêm cách thể hiện cá tính và câu chuyện riêng qua từng khuôn hình.

Anh Nguyễn Tuấn Anh - Quản lý Lux Studio (phường Thành Sen) cho hay: "Vào mùa cao điểm, mỗi ngày đơn vị có thể đón 5-7 cặp đôi đến chụp ảnh. Sự khác biệt trong phong cách và mong muốn của từng khách hàng đòi hỏi ê-kíp phải đầu tư nhiều thời gian, công sức hơn. Vì vậy, bên cạnh nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, studio còn chú trọng đào tạo chuyên môn, bổ sung nhân lực, bảo đảm sự chỉn chu ở từng khâu, từ lên ý tưởng, lựa chọn trang phục đến xử lý ánh sáng và hậu kỳ để tạo nên những bộ ảnh vừa bắt kịp xu hướng, vừa thể hiện dấu ấn riêng của mỗi cặp đôi".

Ê-kíp Lux Studio chú trọng từng công đoạn, từ lên ý tưởng, lựa chọn trang phục đến xử lý ánh sáng, hậu kỳ, nhằm tạo nên những bộ ảnh cưới mang dấu ấn riêng của mỗi cặp đôi.

Bên cạnh ảnh cưới trước lễ, photobooth (khu vực chụp ảnh lấy ngay) đang trở thành điểm nhấn tại nhiều tiệc cưới. Khách mời có thể tự do tạo dáng, chụp ảnh và nhận ảnh in tại chỗ; đồng thời lưu lại những lời chúc, tình cảm dành cho cô dâu, chú rể qua album dán ảnh, viết lưu bút. Với chi phí khoảng 2–3,5 triệu đồng/lần, dịch vụ photobooth đang thu hút sự quan tâm của nhiều cặp đôi. Bước vào mùa cưới, nhu cầu đặt lịch tăng, nhiều ngày trong tháng 11 tại các cơ sở cung cấp dịch vụ đã kín lịch, cho thấy sức hút của hình thức lưu giữ kỷ niệm này.

Với những phụ kiện ngộ nghĩnh, Lyly Photobooth (phường Thành Sen) mang đến trải nghiệm chụp ảnh trẻ trung, độc đáo, giúp cô dâu, chú rể và khách mời lưu giữ những khoảnh khắc vui tươi, đáng nhớ trong ngày trọng đại.