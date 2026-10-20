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Giới trẻ

Người trẻ tìm cách cân bằng giữa nhịp sống hối hả

Quỳnh Như
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(Baohatinh.vn) - Từ điều chỉnh chế độ ăn, duy trì tập luyện đến dành thời gian nghỉ ngơi, người trẻ Hà Tĩnh đang chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt để chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống.

Giữa nhịp học tập, làm việc bận rộn, nhiều người trẻ ở Hà Tĩnh đang quan tâm hơn đến việc chăm sóc sức khỏe thông qua những thay đổi trong sinh hoạt hằng ngày. Từ lựa chọn thực phẩm, duy trì vận động đến sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, mỗi người tìm cho mình cách phù hợp để cải thiện thể chất, giải tỏa áp lực.

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Lượng khách trẻ đến quán chay Sala (đường Trần Phú, phường Thành Sen) tăng 30 - 40% so với năm trước.

Em Phan Diệu Linh (17 tuổi, xã Cẩm Bình) chia sẻ: “Em thích ăn chay vì muốn chăm sóc sức khỏe từ những thay đổi trong thói quen ăn uống. Mỗi tuần, em thường dành một buổi ăn chay cùng bạn bè hoặc gia đình. Lịch học khá bận rộn nên em ưu tiên những cách chế biến đơn giản, dễ thực hiện, đồng thời chú ý lựa chọn và kết hợp thực phẩm để bữa ăn đa dạng hơn. Qua tìm hiểu, em nhận ra ăn chay không chỉ là bỏ thịt, cá mà còn cần bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý. Em muốn duy trì thói quen này như một cách chủ động chăm sóc sức khỏe, phù hợp với nhịp sống của mình”.

Nhu cầu ăn chay của người trẻ cũng tạo thêm động lực để các cơ sở kinh doanh đổi mới thực đơn và cách phục vụ. Bên cạnh chất lượng món ăn, không gian và trải nghiệm dùng bữa ngày càng được chú trọng nhằm đáp ứng thị hiếu của nhóm khách hàng này.

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Chủ quán chay Sala đa dạng thực đơn, bổ sung nhiều món mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của khách hàng trẻ.

Chị Võ Thị Hòa - chủ quán chay Sala (đường Trần Phú, phường Thành Sen) cho biết: “So với năm trước, lượng khách trẻ đến quán tăng khoảng 30 - 40%. Thực khách hiện nay có nhiều lựa chọn, bên cạnh các món quen thuộc còn muốn thử những món mới như đậu hũ hoàng kim, mì Ý hay salad. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên bổ sung, điều chỉnh thực đơn để đáp ứng nhu cầu của khách. Quán cũng chú trọng không gian và âm nhạc, tạo cảm giác thoải mái khi dùng bữa. Qua đó, chúng tôi mong muốn mang đến cho thực khách trải nghiệm phù hợp với sở thích và nhu cầu của mình”.

Bên cạnh điều chỉnh chế độ ăn, vận động cũng được nhiều người trẻ đưa vào lịch sinh hoạt hằng tuần. Từ đạp xe, yoga, pilates đến các bài tập giãn cơ, mỗi người lựa chọn hình thức phù hợp với thể trạng và quỹ thời gian của mình.

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Tập yoga trở thành thói quen giúp nhiều người thư giãn sau giờ làm việc.

Với chị Lê Thu Hà (phường Thành Sen) tập yoga đã trở thành thói quen được duy trì đều đặn giữa lịch làm việc bận rộn. “Thời gian đầu, mình chưa quen với nhịp thở và cách phối hợp hơi thở với động tác nên có lúc khá lúng túng. Tập dần, mình mới hiểu yoga không phải cố thực hiện những động tác khó mà quan trọng là cảm nhận cơ thể, điều chỉnh hơi thở và tập đúng khả năng của mình. Khi đã hình thành thói quen, mình chủ động sắp xếp công việc để giữ lịch tập đều đặn, xem đó là khoảng thời gian dành riêng cho sức khỏe và giúp bản thân thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng” - chị Hà cho hay.

Từ điều chỉnh chế độ ăn đến duy trì tập luyện, mỗi người trẻ có cách riêng để chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, nếu quá chú trọng một phương diện mà xem nhẹ những nhu cầu khác, việc chăm sóc sức khỏe khó đạt hiệu quả toàn diện, chế độ ăn thiếu cân đối hay tập luyện quá sức đều có thể ảnh hưởng đến thể trạng. Vì vậy, xây dựng lối sống lành mạnh cần bắt đầu từ sự cân bằng giữa dinh dưỡng, vận động và nghỉ ngơi hợp lý.

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Lựa chọn hình thức vận động phù hợp và duy trì đều đặn là một trong những cách người trẻ chủ động chăm sóc sức khỏe.

Bác sĩ Hoàng Quỳnh Thơ - Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo: “Người trẻ cần xây dựng chế độ ăn đa dạng, cân đối các nhóm chất để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Với người ăn chay, cần chú ý lựa chọn, phối hợp thực phẩm hợp lý để tránh thiếu hụt dưỡng chất. Đối với người tập luyện thể thao, cần lựa chọn cường độ phù hợp, thực hiện đúng kỹ thuật và không cố sức vượt quá khả năng của bản thân. Bên cạnh đó, cần bảo đảm thời gian nghỉ ngơi. Nếu xuất hiện tình trạng mệt mỏi kéo dài, rối loạn giấc ngủ hoặc những dấu hiệu bất thường ảnh hưởng đến sinh hoạt, nên đến cơ sở y tế để được tư vấn”.

Chăm sóc sức khỏe không nhất thiết bắt đầu từ những thay đổi lớn mà có thể hình thành qua từng lựa chọn trong sinh hoạt mỗi ngày. Khi biết lắng nghe cơ thể, điều chỉnh thói quen phù hợp và duy trì đều đặn, người trẻ có thêm nền tảng để học tập, làm việc hiệu quả và thích ứng tốt hơn với nhịp sống hiện đại.

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Tags:

#sức khỏe #ăn chay #tập luyện #người trẻ #Hà Tĩnh #chăm sóc sức khỏe

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