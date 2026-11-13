Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Đời sống

Giới trẻ

Khách hàng Hà Tĩnh chi tiền để trải nghiệm trào lưu trà sữa dài

Phương Anh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Xuất hiện trong thời gian ngắn, những ly trà sữa có thiết kế dáng dài nhanh chóng thu hút sự chú ý tại Hà Tĩnh; phần lớn khách hàng tìm đến sản phẩm để trải nghiệm và lưu lại những hình ảnh độc đáo.

bqbht_br_5.jpg
Ly trà sữa dài xuất hiện tại một số quán cà phê, trà sữa ở Hà Tĩnh thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ.

Thời gian gần đây, những chiếc ly trà sữa dáng dài xuất hiện tại một số quán cà phê, trà sữa ở Hà Tĩnh, thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ. Với thiết kế khác lạ, sản phẩm nhanh chóng trở thành trào lưu được chia sẻ trên mạng xã hội, chủ yếu thu hút khách hàng tìm mua để trải nghiệm, chụp ảnh và check-in.

Thực tế, sức hút của trà sữa dài không hoàn toàn đến từ hương vị hay công dụng giải khát. Với nhiều khách hàng, điều đáng chú ý nhất chính là hình thức độc đáo của sản phẩm và cảm giác được thử một món đồ uống khác lạ. Mức giá trung bình của món đồ uống này dao động khoảng 65 ngàn đồng/ly (dung tích gấp 1,5 lần ly trà sữa bình thường).

bqbht_br_4.jpg
Bạn trẻ Phan Chi trải nghiệm trào lưu trà sữa ly dài.

Bạn Phan Chi (22 tuổi, trú tại phường Thành Sen) chia sẻ: “Ấn tượng đầu tiên là khá bất ngờ vì mình chưa từng thấy ly trà sữa nào dài như vậy. Cầm lên cũng hơi lạ, nhưng chính sự độc đáo này khiến mình thấy thú vị và muốn thử”.

Với những sản phẩm mang tính trào lưu, yếu tố mới lạ đôi khi có sức hút không kém chất lượng hay hương vị. Khách hàng sẵn sàng bỏ tiền để trải nghiệm một sản phẩm đang được nhiều người quan tâm, chia sẻ trên mạng xã hội. Việc sở hữu một chiếc ly khác thường, chụp ảnh và đăng tải lên trang cá nhân cũng trở thành một phần của trải nghiệm.

Từ góc độ kinh doanh, sự xuất hiện của những sản phẩm độc đáo như trà sữa dài mở ra cơ hội thu hút khách hàng, nhất là nhóm khách trẻ thường xuyên cập nhật các xu hướng trên mạng xã hội.

bqbht_br_1.jpg
Ngày cao điểm, tiệm cà phê Mojo có thể bán gần 500 ly trà sữa dài/ngày.

“Khi biết đến chiếc ly trà sữa dài, chúng tôi thấy đây là ý tưởng thú vị, dù có chút táo bạo nhưng rất đáng thử. Ngay ngày đầu mở bán, sản phẩm nhận được sự đón nhận vượt kỳ vọng với gần 500 ly được bán ra/ngày cao điểm. Tuy nhiên, bắt trend là cách để khách biết đến Mojo, còn muốn giữ chân họ thì vẫn phải nằm ở chất lượng cốt trà và độ béo ngọt cân bằng”, chị Lưu Hoàng Khánh Linh - chủ tiệm cà phê Mojo (phường Thành Sen) cho biết.

Trong khi đó, anh Nguyễn Thành Nam - đại diện tiệm cà phê Lici (xã Toàn Lưu) cho biết, ban đầu tiệm nghĩ sản phẩm chủ yếu thu hút giới trẻ có nhu cầu chụp ảnh, check-in. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều khách hàng ở các độ tuổi khác nhau cũng muốn trải nghiệm.

bqbht_br_3.jpg
Tiệm cà phê Lici xây dựng thêm những công thức đồ uống riêng như hồng trà kem tiramisu, trà sữa cốm, trà quýt chiết xuất bằng máy pha trà.

“Để tăng sức hấp dẫn, chúng tôi xây dựng thêm những công thức đồ uống riêng như hồng trà kem tiramisu, trà sữa cốm, trà quýt chiết xuất bằng máy pha trà. Hình thức mới lạ có thể khiến khách hàng chú ý và tìm đến lần đầu, nhưng hương vị vẫn là yếu tố quan trọng để tạo thiện cảm với người thưởng thức”, anh Nam cho biết.

Bên cạnh sự tò mò, sản phẩm cũng bộc lộ một số bất tiện trong quá trình sử dụng. Thiết kế ly quá dài khiến việc cầm nắm, di chuyển bằng xe máy hoặc mang về nhà không thực sự thuận tiện. Dung tích lớn cũng khiến một số khách hàng cân nhắc, nhất là khi không có nhu cầu sử dụng hết trong một lần. Những hạn chế này cho thấy, một sản phẩm có thể tạo sức hút nhờ hình thức khác biệt nhưng chưa chắc đáp ứng được nhu cầu sử dụng lâu dài.

bqbht_br_6.jpg
Trào lưu trà sữa dài lan tỏa nhanh chóng trên mạng xã hội

Bên cạnh yếu tố hình thức và trải nghiệm, điều đáng quan tâm hơn là thành phần dinh dưỡng của đồ uống. Trà sữa thường có đường, sữa, kem béo và các loại topping; lượng năng lượng, đường trong mỗi sản phẩm có thể khác nhau tùy công thức và dung tích. Với những chiếc ly có kích thước lớn, nếu sử dụng hết trong một lần, người uống có thể nạp vào cơ thể lượng đường và năng lượng đáng kể. Đặc biệt, thói quen thường xuyên sử dụng đồ uống nhiều đường có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, sâu răng và các rối loạn chuyển hóa.

Điều này không có nghĩa một lần trải nghiệm trà sữa sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Tuy nhiên, việc chạy theo trào lưu, liên tục thử các loại đồ uống có hàm lượng đường cao mà không kiểm soát khẩu phần và tần suất sử dụng là thói quen không nên duy trì. Người tiêu dùng nên cân nhắc dung tích, lựa chọn mức đường phù hợp, hạn chế topping nhiều năng lượng và không nhất thiết phải sử dụng hết một khẩu phần lớn chỉ vì muốn trải nghiệm sản phẩm.

Tin liên quan

Tags:

#trend giới trẻ #trend món ăn #Trend trà sữa dài

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Phụ nữ và những áp lực mang tên xu hướng

Phụ nữ và những áp lực mang tên xu hướng

Yêu bản thân, chữa lành… là thông điệp truyền cảm hứng giúp phụ nữ Hà Tĩnh hướng tới cuộc sống tốt. Nhưng khi thông điệp trở thành những chuẩn mực, liệu họ có đang vô tình tạo áp lực.
Khán giả trẻ Hà Tĩnh chia sẻ về phim “Trại buôn người”

Khán giả trẻ Hà Tĩnh chia sẻ về phim “Trại buôn người”

Với khán giả trẻ ở Hà Tĩnh, phim “Trại buôn người” không chỉ gây ấn tượng bởi những tình huống kịch tính mà còn gợi nhiều suy nghĩ về những cái bẫy phía sau lời mời “việc nhẹ, lương cao”, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và nguy cơ mua bán người.
Ảo thuật làm cho cuộc sống của tôi thú vị hơn

Ảo thuật làm cho cuộc sống của tôi thú vị hơn

Sau giờ hành chính, anh Nguyễn Sơn Tùng (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) lại bước vào một thế giới hoàn toàn khác- thế giới của những màn biến hóa kỳ ảo. Với anh, ảo thuật không đơn thuần là trò giải trí, mà là "liều thuốc" nhiệm màu giúp cân bằng lại nhịp sống sau những giờ làm việc nơi công sở.
Khi người trẻ bày tỏ tình yêu Tổ quốc

Khi người trẻ bày tỏ tình yêu Tổ quốc

Khi công nghệ trở thành một phần quen thuộc của đời sống, tình yêu Tổ quốc cũng được người trẻ Hà Tĩnh thể hiện bằng những cách thức phù hợp với nhịp sống của thời đại số, từ đó tạo thêm cơ hội để tình yêu quê hương, đất nước được sẻ chia, lan tỏa.
Tôi kể chuyện từ những bông hoa

Tôi kể chuyện từ những bông hoa

Là chủ tiệm hoa By KiMN, anh Nguyễn Minh Nhật (SN 1994, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) dành nhiều thời gian tổ chức các workshop cắm hoa, chia sẻ kỹ năng và tạo không gian để những người yêu hoa cùng trải nghiệm.
Xu hướng "cá nhân hóa" các món đồ của Gen Z

Xu hướng "cá nhân hóa" các món đồ của Gen Z

Nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh đang tự lên ý tưởng, đặt đồ về trang trí hoặc tìm đến các workshop để trực tiếp sáng tạo, biến những món đồ quen thuộc thành “phiên bản riêng” mang dấu ấn cá nhân.
Gen Z và làn gió mới nơi công sở

Gen Z và làn gió mới nơi công sở

Với tư duy đổi mới, làm chủ công nghệ, nhiều bạn trẻ Gen Z ở Hà Tĩnh đang khẳng định năng lực trong công việc, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị...
Người trẻ viết tiếp khát vọng từ ký ức chiến tranh

Người trẻ viết tiếp khát vọng từ ký ức chiến tranh

Những bức ảnh đã ngả màu, những tấm huân chương cũ hay lời kể của các thương, bệnh binh đang trở thành những bài học giúp người trẻ Hà Tĩnh hiểu hơn giá trị của hòa bình, từ đó bồi đắp trách nhiệm với quê hương, đất nước.
Tôi viết tiếp tuổi trẻ sau biến cố

Tôi viết tiếp tuổi trẻ sau biến cố

Tai nạn bất ngờ khiến cuộc đời anh Đào Sỹ Hải (SN 1998, xã Can Lộc, Hà Tĩnh) bước sang một ngã rẽ khác. Không đầu hàng nghịch cảnh, anh kiên trì phục hồi chức năng, rồi từng bước viết tiếp ước mơ bằng những buổi livestream giới thiệu đặc sản quê hương và lan tỏa câu chuyện vượt lên số phận của chính mình.
Khi người trẻ Hà Tĩnh "viral" lịch sử quê hương

Khi người trẻ Hà Tĩnh "viral" lịch sử quê hương

Nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh đang lựa chọn nền tảng số để kể lại những câu chuyện về di tích, danh nhân và truyền thống quê hương, mở ra cách tiếp cận mới đối với các giá trị lịch sử - văn hóa.
Tôi chọn sống "3 cuộc đời" ở tuổi 20

Tôi chọn sống "3 cuộc đời" ở tuổi 20

Không chỉ miệt mài trên giảng đường y, em Nguyễn Nhật Trà My (20 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh) còn năng nổ với công tác đoàn ở địa phương và dành nhiều thời gian truyền dạy dân ca ví, giặm cho thế hệ trẻ.
Tôi "rẽ lối" theo nghề làm bánh

Tôi "rẽ lối" theo nghề làm bánh

Rời bỏ công việc văn phòng để bắt đầu lại với nghề làm bánh, chị Bùi Thị Cẩm Tú (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã dành nhiều năm miệt mài học hỏi, nhận không ít thất bại để theo đuổi đam mê.
Người trẻ Hà Tĩnh định nghĩa hạnh phúc gia đình

Người trẻ Hà Tĩnh định nghĩa hạnh phúc gia đình

Với nhiều người trẻ Hà Tĩnh, hạnh phúc gia đình không được đo đếm bằng những điều lớn lao hay vật chất đủ đầy mà được vun đắp từ sự hiện diện, sẻ chia và trách nhiệm của mỗi thành viên trong cuộc sống thường ngày.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!