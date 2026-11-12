Khi người trẻ Hà Tĩnh tìm đến các lớp học trang điểm cá nhân

Cùng với nhu cầu chăm chút diện mạo trong công việc và cuộc sống, nhiều phụ nữ trẻ không còn chỉ tìm đến dịch vụ trang điểm trong những dịp đặc biệt mà mong muốn tự thực hiện các bước làm đẹp cho bản thân. Bên cạnh việc tìm hiểu qua các video hướng dẫn trên mạng xã hội, không ít người lựa chọn tham gia các khóa học trang điểm cá nhân để được hướng dẫn cụ thể, thực hành và điều chỉnh kỹ thuật phù hợp với đặc điểm làn da, khuôn mặt.

Chị Nguyễn Thị Trà My (xã Thạch Lạc) thực hành trang điểm theo những kỹ thuật được hướng dẫn tại khóa học.

Chị Nguyễn Thị Trà My (xã Thạch Lạc) chia sẻ: “Trước đây, tôi thường tự trang điểm theo hướng dẫn trên các video mạng xã hội nhưng kết quả chưa thực sự như mong muốn. Có những lần trang điểm lớp nền bị khô, màu son khiến gương mặt kém tươi tắn. Sau khóa học, tôi biết cách lựa chọn mỹ phẩm, phối màu phù hợp với tông da và định hình phong cách trang điểm riêng. Nhờ đó, tôi tự tin hơn khi gặp gỡ bạn bè”.

Không chỉ phục vụ nhu cầu làm đẹp, kỹ năng trang điểm còn giúp một số người chủ động hơn trong công việc. Chị Nguyễn Thị Như Bình (xã Cẩm Xuyên) đăng ký khóa học trang điểm cá nhân dù đã biết một số kỹ thuật cơ bản, bởi công việc bán quần áo thường xuyên đòi hỏi phải chụp ảnh mẫu để giới thiệu sản phẩm.

﻿ ﻿ Chị Nguyễn Thị Như Bình (xã Cẩm Xuyên) nhận thấy việc biết trang điểm giúp bản thân thuận lợi hơn trong công việc.

Chị Như Bình cho biết: “Trước đây, mỗi lần trang điểm tôi đều phải đến tiệm, vừa tốn thời gian vừa phát sinh chi phí. Sau khóa học, tôi hiểu rõ hơn cách trang điểm phù hợp với đường nét khuôn mặt, biết lựa chọn mỹ phẩm và thực hiện các bước nhanh gọn hơn. Hiện, chỉ mất khoảng 20 - 30 phút cho một lần trang điểm dự tiệc, đồng thời có thể hỗ trợ làm đẹp cho người thân, bạn bè”.

Thực tế, các video hướng dẫn trang điểm trên mạng xã hội ngày càng phong phú, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận nhiều kỹ thuật và xu hướng làm đẹp. Tuy nhiên, những hướng dẫn này thường mang tính phổ biến, khó giải quyết những vấn đề riêng về làn da, đường nét khuôn mặt hay cách lựa chọn mỹ phẩm của từng người. Trong khi đó, học trực tiếp giúp người học được hướng dẫn theo đặc điểm cá nhân, thực hành dưới sự quan sát và điều chỉnh ngay những thao tác chưa phù hợp.

Học viên được hướng dẫn cách lựa chọn mỹ phẩm phù hợp với tông da và đặc điểm khuôn mặt trước khi thực hiện các bước trang điểm.

Nắm bắt nhu cầu này, một số cơ sở trang điểm và thợ makeup tự do trên địa bàn Hà Tĩnh đã mở các lớp dạy makeup cá nhân, chủ yếu theo hình thức 1:1 hoặc nhóm nhỏ. Nội dung thường bắt đầu từ kiến thức chăm sóc da, nhận biết và lựa chọn mỹ phẩm, sau đó đi vào các kỹ thuật đánh nền, tạo khối, vẽ chân mày, trang điểm mắt, môi và phối hợp các tông trang điểm phù hợp với từng hoàn cảnh. Học phí hiện dao động khoảng 1.500.000 - 2.500.000 đồng/khóa, tùy thời lượng và nội dung đào tạo.

Chị Phạm Thị Quỳnh Anh - chủ tiệm trang điểm Quỳnh Anh Phạm (đường Lý Tự Trọng, phường Thành Sen) cho hay: “Ngày càng có nhiều phụ nữ muốn làm đẹp. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết trang điểm đúng cách. Vì vậy, bài học đầu tiên trong khóa học trang điểm cá nhân, tôi luôn tập trung hướng dẫn học viên cách chăm sóc da, dưỡng da sao cho phù hợp. Da phải đẹp, tiếp đó lựa chọn mỹ phẩm phù hợp với màu sắc và tính chất của da thì trang điểm mới nổi bật. Khoá học thường kéo dài từ 7 - 10 buổi, học viên được thực hành phối các tông trang điểm phù hợp với từng hoàn cảnh, từ trang điểm ban ngày đến dự tiệc buổi tối”.

Nhu cầu học trang điểm cá nhân thường tăng vào dịp cuối năm, khi nhiều người muốn chủ động trang bị kỹ năng làm đẹp để chăm chút diện mạo trong các dịp lễ, tết.

Biết cách trang điểm phù hợp giúp người trẻ tự tin hơn về diện mạo, chủ động thể hiện bản thân trong công việc, giao tiếp và các hoạt động thường ngày.

Chị Nguyễn Ngọc Ý (thợ trang điểm tự do, phường Hà Huy Tập) chia sẻ: “Khoảng 2 - 3 tháng trước tết, lượng học viên đăng ký học trang điểm thường đông hơn. Nhiều bạn muốn học sớm để có thời gian thực hành, đến tết có thể tự trang điểm theo phong cách yêu thích khi đi chơi, gặp gỡ bạn bè. Tôi thường chia học viên thành các ca nhỏ để hướng dẫn trực tiếp, kết hợp lý thuyết với thực hành và chỉnh sửa từng thao tác. Ngoài kỹ thuật trang điểm, học viên còn được hướng dẫn tạo mẫu tóc đơn giản để biết cách phối hợp kiểu tóc với phong cách trang điểm”.

Tuy nhiên, để trang điểm thành thạo, người học vẫn cần kiên trì thực hành và tích lũy kinh nghiệm. Bên cạnh việc nắm vững kỹ thuật, mỗi người cần biết lựa chọn mỹ phẩm có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp với đặc điểm làn da, tránh chạy theo những xu hướng làm đẹp thiếu chọn lọc.

Từ nhu cầu làm đẹp, việc học trang điểm cá nhân còn mở ra cho người trẻ cơ hội chủ động chăm sóc hình ảnh và hoàn thiện kỹ năng của bản thân. Khi biết lựa chọn phong cách phù hợp, tự tin với diện mạo của mình, họ cũng có thêm sự thoải mái, tự tin trong giao tiếp, công việc và các mối quan hệ xã hội.