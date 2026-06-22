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Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Nguyễn Liễu
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(Baohatinh.vn) - Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử và mạng xã hội, việc mua sắm mỹ phẩm qua các nền tảng trực tuyến ngày càng phổ biến. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người tiêu dùng có thể dễ dàng lựa chọn các sản phẩm chăm sóc da, trang điểm hay thực phẩm hỗ trợ làm đẹp được quảng cáo là hàng chính hãng, hàng xách tay với mức giá ưu đãi và giao tận nơi.

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Người tiêu dùng tìm hiểu mỹ phẩm qua các kênh mua sắm trực tuyến.

Sự tiện lợi này giúp người mua tiết kiệm thời gian, có thêm nhiều lựa chọn, dễ dàng tiếp cận các sản phẩm mới và so sánh giá cả giữa các shop bán hàng.

Tuy nhiên, phía sau những bài đăng quảng cáo bắt mắt, các phiên livestream bán hàng hay lời giới thiệu về công dụng "trắng da cấp tốc", "trị mụn thần tốc"... là không ít rủi ro khi thị trường mỹ phẩm trực tuyến khó kiểm chứng hàng giả, hàng nhái và sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

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Việc dùng mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng dễ dẫn đến viêm da, dị ứng.

Trong khoảng 5 tháng qua, chị Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi, xã Can Lộc) đã mua gần 20 sản phẩm làm đẹp trên mạng như kem dưỡng da, son môi, nước hoa và viên uống hỗ trợ làm trắng da.

Chị Hoa chia sẻ: "Mỗi lần lướt Facebook, tôi lại bị thu hút bởi những lời quảng cáo hấp dẫn. Có lần, tôi mua một loại viên uống được giới thiệu có thể giúp trắng da, giảm mụn chỉ sau một tuần sử dụng. Tuy nhiên, sau vài ngày dùng thử, cơ thể xuất hiện nhiều nốt mẩn đỏ, nổi nhọt ở nhiều vị trí. Đi khám bác sĩ tôi mới biết sản phẩm có chứa chất gây kích ứng. Tính cả tiền thuốc và điều trị, tôi mất hơn 10 triệu đồng mới ổn định được tình trạng da".

Từng mua phải mỹ phẩm có dấu hiệu kém chất lượng, chị Nguyễn Thu Mai (phường Thành Sen) cho biết: "Tôi thấy trên mạng quảng cáo bộ mỹ phẩm xách tay Hàn Quốc giảm giá gần một nửa so với mua trực tiếp nên đã không ngần ngại đặt mua. Khi nhận hàng thì bao bì khá sơ sài, không có tem phụ tiếng Việt, mùi hương cũng khác với những sản phẩm trước đây tôi từng dùng. Sau vài lần sử dụng thấy da bị châm chích nên tôi dừng lại ngay. Từ đó đến nay, tôi ưu tiên mua ở cửa hàng uy tín hoặc đại lý phân phối chính hãng để yên tâm hơn".

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Chủ cửa hàng tư vấn kỹ cho chị Nguyễn Thu Mai (bên trái) trước khi lựa chọn sản phẩm.

Theo ghi nhận tại một số cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn Hà Tĩnh, một năm trở lại đây, nhu cầu mua mỹ phẩm online có xu hướng tăng mạnh, chiếm khoảng 60 - 70% so với lượng khách mua trực tiếp. Tuy nhiên, việc phân biệt và nhận diện nguồn gốc sản phẩm vẫn là vấn đề khiến nhiều người tiêu dùng gặp khó khăn.

“Hiện nay, nhiều khách hàng khi mua mỹ phẩm online thường ưu tiên yếu tố giá rẻ, chỉ cần thấp hơn thị trường hoặc có khuyến mãi lớn là quyết định mua. Trong khi đó, các sản phẩm làm giả ngày càng tinh vi cả về bao bì, mẫu mã lẫn hình thức quảng cáo nên rất dễ gây nhầm lẫn nếu không kiểm tra kỹ nguồn gốc. Với người đã có kinh nghiệm sử dụng, hàng thật thường mùi nhẹ, thấm nhanh, còn hàng giả thường hắc và bết dính” - chị Phan Thị Vy (chủ cửa hàng mỹ phẩm VyVy, xã Cẩm Bình) bày tỏ.

Việc sử dụng mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng còn tiềm ẩn nguy cơ kích ứng da, viêm da tiếp xúc, tăng sắc tố, tổn thương hàng rào bảo vệ da, thậm chí để lại những ảnh hưởng lâu dài đối với sức khỏe.

Ông Lê Viết Long - Phó Trưởng khoa Da liễu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Thời gian qua, đơn vị đã tiếp nhận không ít trường hợp gặp các vấn đề về da sau khi sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc hoặc sản phẩm được quảng cáo quá công dụng. Các biểu hiện thường gặp là viêm da tiếp xúc, nổi mẩn đỏ, ngứa, bong tróc, tăng sắc tố hoặc kích ứng kéo dài. Nhiều trường hợp sử dụng kem trộn, mỹ phẩm chứa thành phần không được công bố đầy đủ khiến tình trạng da trở nên nghiêm trọng hơn, phải điều trị trong thời gian dài. Mỹ phẩm không chỉ phục vụ nhu cầu làm đẹp mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe làn da, do đó người tiêu dùng cần thận trọng khi lựa chọn và sử dụng sản phẩm".

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Nhiều trường hợp sử dụng kem trộn, mỹ phẩm chứa thành phần không được công bố đầy đủ khiến tình trạng da trở nên nghiêm trọng hơn.

Trước thực trạng mỹ phẩm giả, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất hiện ngày càng phổ biến trên môi trường mạng, người tiêu dùng cần trang bị kiến thức nhận diện sản phẩm an toàn và chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân. Trước khi quyết định mua và sử dụng mỹ phẩm, người dùng nên tìm hiểu kỹ thông tin về thành phần, xuất xứ, giấy công bố sản phẩm và ưu tiên lựa chọn các thương hiệu, cơ sở kinh doanh uy tín.

Ngoài ra, người tiêu dùng cũng cần xem xét kỹ độ tin cậy của người bán trước khi giao dịch như kiểm tra thời gian hoạt động của tài khoản, tham khảo đánh giá từ khách hàng đã mua, yêu cầu hình ảnh thực tế của sản phẩm và lựa chọn những đơn vị có chính sách đổi trả rõ ràng. Khi xuất hiện các dấu hiệu kích ứng, mẩn đỏ hoặc bất thường sau khi sử dụng mỹ phẩm, cần ngừng dùng ngay và đến cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn, điều trị kịp thời.

Hiện, chúng tôi đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý chất lượng và nguồn gốc xuất xứ nhằm giúp người dân sử dụng mỹ phẩm an toàn. Đối với các cơ sở kinh doanh, Sở Y tế sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động buôn bán, nhất là trên môi trường trực tuyến. Các trường hợp kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng chúng tôi xử lý nghiêm và buộc thu hồi theo quy định nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bà Lê Thị Cẩm Thạch – Trưởng phòng Nghiệp vụ dược, Sở Y tế Hà Tĩnh

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Tags:

#mỹ phẩm #hàng giả #chất lượng #mua online #an toàn #đánh giá

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