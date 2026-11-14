Giáng sinh đến sớm tại nhiều quán cà phê ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhiều quán cà phê tại Hà Tĩnh đã sớm trang trí không gian theo chủ đề Giáng sinh với cây thông, ông già Noel, mưa tuyết... thu hút đông đảo khách hàng đến trải nghiệm.
Anh Nguyễn Bảo Trung - chủ quán An Coffee cho biết: “Tôi lên ý tưởng trang trí Noel từ đầu tháng 11. Sau khi hoàn thiện, lượng khách đến quán tăng khoảng 30% so với ngày thường. Nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh rồi thưởng thức đồ uống. Việc đầu tư trang trí vừa tạo diện mạo mới cho quán, vừa mang đến cho khách hàng những trải nghiệm thú vị”.
Không chỉ giúp các quán cà phê làm mới không gian, việc trang trí Giáng sinh từ sớm còn đáp ứng nhu cầu chụp ảnh của khách hàng, nhất là giới trẻ. Nhiều người lựa chọn đi chụp ảnh sớm để tránh đông đúc vào thời điểm cận Giáng sinh.
Tại quán cà phê Bụi (phường Thành Sen), không gian được trang trí với cây thông, gấu bông, hộp quà và các mô hình ông già Noel với nhiều hình dáng, kích thước.
Trung bình mỗi ngày, quán đón hơn 100 lượt khách đến trải nghiệm. Bên cạnh việc đầu tư các góc trang trí, quán cũng cập nhật thực đơn với nhiều món đồ uống mới để phục vụ khách hàng.
Chị Bùi Yến Nhi (xã Thạch Xuân) chia sẻ: “Tôi tranh thủ đến các quán cà phê để chụp ảnh cùng bạn bè, vừa tránh đông đúc, vừa có nhiều thời gian lựa chọn góc chụp. Tôi thường chọn áo trắng phối với chân váy màu để trang phục nổi bật hơn trong không gian Giáng sinh. Đây cũng là dịp để chúng tôi lưu lại những bức ảnh đẹp cùng nhau”.
Theo ghi nhận, dù được đầu tư khá chỉn chu về không gian, giá đồ uống tại các quán cà phê trang trí theo chủ đề Giáng sinh vẫn tương đối ổn định. Tại quán cà phê Chạm (phường Thành Sen) Các món đồ uống hiện có giá khoảng 35.000 - 65.000 đồng/món.
Quán cà phê Lela (xã Đông Kinh) lựa chọn các tông màu chủ đạo nâu, đỏ và xanh trong trang trí không gian Giáng sinh. Đặc biệt, quán chú trọng đầu tư nhiều góc chụp ảnh ngoài trời, tận dụng ánh sáng tự nhiên để khách hàng có được những bức hình đẹp.
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