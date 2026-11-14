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Giáng sinh đến sớm tại nhiều quán cà phê ở Hà Tĩnh

Nguyễn Liễu
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(Baohatinh.vn) - Nhiều quán cà phê tại Hà Tĩnh đã sớm trang trí không gian theo chủ đề Giáng sinh với cây thông, ông già Noel, mưa tuyết... thu hút đông đảo khách hàng đến trải nghiệm.

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Giữa tháng 11, nhiều quán cà phê tại Hà Tĩnh đã bắt đầu trang trí để đón mùa Giáng sinh. Bên cạnh những hình ảnh quen thuộc như cây thông, ông già Noel, các chủ quán còn đầu tư thêm nhiều phụ kiện trang trí như máy phun tuyết, bóng trang trí, ô trong suốt, gấu bông... tạo nên những góc chụp ảnh đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
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Sau một tuần lên ý tưởng và thực hiện trang trí, quán An Coffee (phường Sông Trí) trở nên nhộn nhịp hơn khi khoác lên mình diện mạo mới với sắc màu Giáng sinh rực rỡ. Năm nay, chủ quán lựa chọn hai tông màu chủ đạo là xanh và đỏ. Những dải nơ, quả cầu trang trí được kết hợp hài hòa, tạo nên không gian mang đậm không khí lễ hội.
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Anh Nguyễn Bảo Trung - chủ quán An Coffee cho biết: “Tôi lên ý tưởng trang trí Noel từ đầu tháng 11. Sau khi hoàn thiện, lượng khách đến quán tăng khoảng 30% so với ngày thường. Nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh rồi thưởng thức đồ uống. Việc đầu tư trang trí vừa tạo diện mạo mới cho quán, vừa mang đến cho khách hàng những trải nghiệm thú vị”.
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Không chỉ giúp các quán cà phê làm mới không gian, việc trang trí Giáng sinh từ sớm còn đáp ứng nhu cầu chụp ảnh của khách hàng, nhất là giới trẻ. Nhiều người lựa chọn đi chụp ảnh sớm để tránh đông đúc vào thời điểm cận Giáng sinh.
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Tại quán cà phê Bụi (phường Thành Sen), không gian được trang trí với cây thông, gấu bông, hộp quà và các mô hình ông già Noel với nhiều hình dáng, kích thước.
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Trung bình mỗi ngày, quán đón hơn 100 lượt khách đến trải nghiệm. Bên cạnh việc đầu tư các góc trang trí, quán cũng cập nhật thực đơn với nhiều món đồ uống mới để phục vụ khách hàng.
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Một số góc chụp ảnh được bài trí theo phong cách Hàn Quốc, mang đến cảm giác mới lạ cho khách hàng. Không ít nhóm bạn trẻ tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc bên bạn bè trong không gian ngập tràn sắc màu Giáng sinh. Để có những bức hình ưng ý, nhiều người còn đầu tư trang phục, trang điểm và thuê thợ ảnh chuyên nghiệp.
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Cũng lựa chọn trang trí không gian từ sớm, quán cà phê De Paris (phường Thành Sen) tạo dấu ấn riêng với cách bài trí hiện đại, kết hợp các vật phẩm mang màu sắc Giáng sinh cùng những món đồ trang trí theo phong cách sang trọng. Không gian này thu hút những bạn trẻ yêu thích sự mới lạ, cá tính. Để phục vụ lượng khách tăng cao, quán bố trí nhân viên hỗ trợ thường xuyên, đồng thời chuẩn bị máy ảnh để phục vụ nhu cầu chụp hình của khách khi có yêu cầu.
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Chị Bùi Yến Nhi (xã Thạch Xuân) chia sẻ: “Tôi tranh thủ đến các quán cà phê để chụp ảnh cùng bạn bè, vừa tránh đông đúc, vừa có nhiều thời gian lựa chọn góc chụp. Tôi thường chọn áo trắng phối với chân váy màu để trang phục nổi bật hơn trong không gian Giáng sinh. Đây cũng là dịp để chúng tôi lưu lại những bức ảnh đẹp cùng nhau”.
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Theo ghi nhận, dù được đầu tư khá chỉn chu về không gian, giá đồ uống tại các quán cà phê trang trí theo chủ đề Giáng sinh vẫn tương đối ổn định. Tại quán cà phê Chạm (phường Thành Sen) Các món đồ uống hiện có giá khoảng 35.000 - 65.000 đồng/món.
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Quán cà phê Lela (xã Đông Kinh) lựa chọn các tông màu chủ đạo nâu, đỏ và xanh trong trang trí không gian Giáng sinh. Đặc biệt, quán chú trọng đầu tư nhiều góc chụp ảnh ngoài trời, tận dụng ánh sáng tự nhiên để khách hàng có được những bức hình đẹp.
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Theo ước tính của các cơ sở kinh doanh, lượng khách đến trải nghiệm dịch vụ, chụp ảnh tại nhiều quán cà phê trong dịp này tăng gấp đôi so với ngày thường. Các không gian này dự kiến được duy trì đến hết tháng 12, trước khi chuyển sang trang trí phục vụ tết Nguyên đán.

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Tags:

#Giáng sinh Hà Tĩnh #quán cà phê Hà Tĩnh #trang trí Noel #chụp ảnh Giáng sinh

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

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