Giáng sinh đến sớm tại nhiều quán cà phê ở Hà Tĩnh

Người trẻ tìm cách cân bằng giữa nhịp sống hối hả 20/10/2026 08:23 Từ điều chỉnh chế độ ăn, duy trì tập luyện đến dành thời gian nghỉ ngơi, người trẻ Hà Tĩnh đang chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt để chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống.

Bi kịch "đổi mạng sống lấy tiền" của thánh ăn Trung Quốc 15/10/2026 04:19 Trước khi tử vong ở tuổi 24, Trần Tử Di, người làm nội dung mukbang Trung Quốc, giãy giụa trong guồng xoay ăn và nôn "điên cuồng".

Công an Hưng Yên làm việc với người lập nhóm Facebook 'Những người ghét bố mẹ' 07/10/2026 13:39 L.T.C. lập nhóm Facebook "Những người ghét bố mẹ" do bất đồng với gia đình khi còn đi học. Sau khi được Công an Hưng Yên tuyên truyền, C. đã đổi tên nhóm và cam kết không tái phạm.

Phụ nữ và những áp lực mang tên xu hướng 07/10/2026 09:50 Yêu bản thân, chữa lành… là thông điệp truyền cảm hứng giúp phụ nữ Hà Tĩnh hướng tới cuộc sống tốt. Nhưng khi thông điệp trở thành những chuẩn mực, liệu họ có đang vô tình tạo áp lực.

Khán giả trẻ Hà Tĩnh chia sẻ về phim “Trại buôn người” 03/10/2026 09:30 Với khán giả trẻ ở Hà Tĩnh, phim “Trại buôn người” không chỉ gây ấn tượng bởi những tình huống kịch tính mà còn gợi nhiều suy nghĩ về những cái bẫy phía sau lời mời “việc nhẹ, lương cao”, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và nguy cơ mua bán người.

YouTube siết quy định, giới “mukbang” sắp hết thời 29/09/2026 14:24 YouTube siết quy định kiếm tiền cùng việc khán giả quay lưng với cảnh ăn uống vô độ khiến thu nhập của giới làm video mukbang sụt giảm.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá 28/09/2026 05:21 Bằng nhiều cách làm phù hợp, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nâng cao nhận thức, chủ động bảo vệ sức khỏe và xây dựng môi trường sống lành mạnh.

Mắc kẹt trong hàng giờ lướt video ngắn 24/09/2026 13:05 Mở công cụ theo dõi thời gian sử dụng ứng dụng điện thoại vào cuối ngày, Hoàng Long, 31 tuổi, không ngạc nhiên khi TikTok chiếm quá nửa biểu đồ tròn.

Ảo thuật làm cho cuộc sống của tôi thú vị hơn 24/09/2026 05:15 Sau giờ hành chính, anh Nguyễn Sơn Tùng (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) lại bước vào một thế giới hoàn toàn khác- thế giới của những màn biến hóa kỳ ảo. Với anh, ảo thuật không đơn thuần là trò giải trí, mà là "liều thuốc" nhiệm màu giúp cân bằng lại nhịp sống sau những giờ làm việc nơi công sở.

Người trẻ Hà Tĩnh cần làm gì để chạm tới giấc mơ an cư? 19/09/2026 11:00 Với nhiều người trẻ Hà Tĩnh, giấc mơ an cư không còn là câu chuyện có nhà khi nào mà là hành trình cân bằng giữa khả năng tài chính, nhu cầu cuộc sống và những lựa chọn phù hợp.

Người trẻ Hà Tĩnh bỏ phố về quê: Tìm cơ hội mới trên quê hương 13/09/2026 15:41 Bỏ phố về quê không còn là quyết định cảm tính. Nhiều người trẻ Hà Tĩnh trở về vì cơ hội việc làm, bài toán sinh kế và khát vọng cống hiến, dù phía sau vẫn là nhiều phép thử.

Giới trẻ Hà Tĩnh hào hứng chụp ảnh Trung thu sớm 06/09/2026 15:41 Còn gần một tháng nữa mới đến Tết Trung thu, song nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh đã rộn ràng tìm đến các địa điểm trang trí để lưu lại những bộ ảnh.

Khi người trẻ bày tỏ tình yêu Tổ quốc 01/09/2026 13:52 Khi công nghệ trở thành một phần quen thuộc của đời sống, tình yêu Tổ quốc cũng được người trẻ Hà Tĩnh thể hiện bằng những cách thức phù hợp với nhịp sống của thời đại số, từ đó tạo thêm cơ hội để tình yêu quê hương, đất nước được sẻ chia, lan tỏa.

Tôi kể chuyện từ những bông hoa 31/08/2026 14:00 Là chủ tiệm hoa By KiMN, anh Nguyễn Minh Nhật (SN 1994, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) dành nhiều thời gian tổ chức các workshop cắm hoa, chia sẻ kỹ năng và tạo không gian để những người yêu hoa cùng trải nghiệm.

Giới trẻ Hà Tĩnh hào hứng check-in bên những chiếc xe "chở đầy" mùa thu 18/08/2026 08:46 Những chiếc xe hoa "chở đầy" mùa thu thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Hà Tĩnh, đặc biệt là người trẻ đến tham quan, chụp hình.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ chỉ ra lượng cà phê tốt nhất cho sức khỏe mỗi ngày 15/08/2026 13:05 Hiệp hội Tim mạch Mỹ chỉ ra số lượng cà phê cần uống mỗi ngày để mang lợi nhiều lợi ích sức khỏe nhất.

Xu hướng "cá nhân hóa" các món đồ của Gen Z 13/08/2026 13:59 Nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh đang tự lên ý tưởng, đặt đồ về trang trí hoặc tìm đến các workshop để trực tiếp sáng tạo, biến những món đồ quen thuộc thành “phiên bản riêng” mang dấu ấn cá nhân.

Lý do người Việt kết hôn ngày càng muộn 10/08/2026 08:06 21h30, khi đơn hàng cuối cùng được gửi đi, Bùi Dũng cầm điện thoại và bắt đầu nhiệm vụ thứ hai trong ngày: Tìm vợ.

Có nên cấm người dưới 16 tuổi đăng tải, bình luận trên mạng xã hội? 29/07/2026 14:00 Đề xuất người dưới 16 tuổi không được đăng tải, bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội đang nhận được nhiều sự quan tâm. Tại Hà Tĩnh, nhiều người cho rằng đây là giải pháp cần thiết để bảo vệ trẻ trên không gian mạng nhưng cần áp dụng linh hoạt.

Gen Z và làn gió mới nơi công sở 28/07/2026 14:15 Với tư duy đổi mới, làm chủ công nghệ, nhiều bạn trẻ Gen Z ở Hà Tĩnh đang khẳng định năng lực trong công việc, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị...