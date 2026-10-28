Đón mùa mua sắm cuối năm, thúc đẩy tăng trưởng thương mại

Chủ động đón đầu mùa mua sắm cao điểm

Những tháng cuối năm là thời điểm thị trường bán lẻ bước vào giai đoạn sôi động nhất khi nhu cầu tiêu dùng có xu hướng tăng trên nhiều nhóm hàng, từ thực phẩm, hàng thiết yếu, thời trang đến điện máy, đồ gia dụng… Chuỗi dịp lễ hội Giáng sinh, Tết Dương lịch và đặc biệt là Tết Nguyên đán được kỳ vọng tạo nên mùa mua sắm liên tục, mở ra cơ hội gia tăng doanh thu cho các đơn vị kinh doanh. Nắm bắt quy luật thị trường, các hệ thống phân phối đang chuẩn bị nguồn hàng, xây dựng chương trình khuyến mại và nâng cao chất lượng phục vụ để gia tăng sức mua.

Siêu thị Winmart Hà Tĩnh chủ động nguồn hàng và triển khai các chương trình khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng.

Tại siêu thị Winmart Hà Tĩnh (phường Thành Sen), các nhóm hàng thiết yếu, thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng, gia dụng, hóa mỹ phẩm… được chú trọng về số lượng, chủng loại, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Cùng đó, siêu thị triển khai các chương trình khuyến mại theo từng nhóm sản phẩm và thời điểm, tạo thêm lựa chọn cho khách hàng với mức giá ưu đãi.

Theo ông Võ Công Hải – Giám đốc siêu thị Winmart Hà Tĩnh, bước vào mùa mua sắm cuối năm, siêu thị tăng cường nguồn hàng, thực hiện nhiều chương trình ưu đãi như giảm giá, mua 1 tặng 1, giá tốt cho các mặt hàng thực phẩm tươi sống vào dịp cuối tuần... Không gian các quầy hàng được bố trí khoa học, phù hợp với nhu cầu mua sắm; dịch vụ “đi chợ hộ” cũng được đẩy mạnh nhằm mang đến sự thuận tiện cho khách hàng. Những giải pháp này góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và gia tăng sức hút của siêu thị trong mùa cao điểm.

Những tháng cuối năm, Trung tâm Mediamart Hà Tĩnh sẽ triển khai các hoạt động khuyến mại theo các ngày đặc biệt và dịp lễ.

Thị trường điện máy, gia dụng cũng sẵn sàng bước vào giai đoạn kinh doanh quan trọng. Tại Trung tâm Mediamart Hà Tĩnh (đường Trần Phú, phường Thành Sen), các mặt hàng như tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, thiết bị nhà bếp... được phân phối với nhiều thương hiệu, mẫu mã và phân khúc giá, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng. Bên cạnh việc bảo đảm nguồn cung, các chương trình giảm giá, ưu đãi theo sản phẩm, hỗ trợ thanh toán và chính sách hậu mãi cũng được đơn vị chú trọng.

Anh Võ Chí Đại – Giám đốc Trung tâm Mediamart Hà Tĩnh cho biết: "Cuối năm là mùa kinh doanh cao điểm nhất của ngành hàng điện máy. Trong những tháng cuối năm, thời tiết chuyển sang mùa đông cũng tác động đến nhu cầu lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng, trong đó các mặt hàng như máy sấy, máy giặt, máy hút ẩm, máy sưởi, tivi, tủ lạnh thường được quan tâm. Để đón đầu sức mua, hệ thống dự kiến triển khai nhiều chương trình khuyến mại gắn với các dịp ngày 11/11, 20/11, Black Friday, Giáng sinh và Tết Dương lịch. Đây là những thời điểm quan trọng, được kỳ vọng tạo sức bật cho doanh thu những tháng cuối năm".

Nguồn cung hàng hóa thiết yếu được chú trọng nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Cùng với các hệ thống bán lẻ hiện đại, chợ truyền thống, cửa hàng chuyên doanh và đại lý phân phối cũng đang đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng. Các chuỗi bán lẻ như Bách hóa Xanh, WinMart+ tiếp tục mở rộng mạng lưới, đưa thêm cửa hàng đến nhiều xã, phường, nhất là khu vực nông thôn, giúp người dân tiếp cận thuận tiện hơn với kênh bán lẻ hiện đại. Sự phát triển đa dạng của các kênh phân phối góp phần làm sôi động thị trường bán lẻ, gia tăng tính cạnh tranh giữa các đơn vị kinh doanh, đồng thời mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn về hàng hóa, giá cả và phương thức mua sắm.

﻿ Ngành bán lẻ "phủ rộng" khuyến mại, đón đầu mùa mua sắm cao điểm trong năm.



Ở góc độ người tiêu dùng, chị Nguyễn Thị Tuyết (phường Thành Sen) chia sẻ: “Vào các dịp lễ, hội cuối năm, nhiều siêu thị, cửa hàng thường có chương trình giảm giá, khuyến mại khá hấp dẫn. Vì vậy, tôi thường theo dõi thông tin, so sánh giá cả và tìm hiểu các chương trình ưu đãi để tranh thủ mua những mặt hàng gia đình đang có nhu cầu sử dụng. Cách này vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa có thêm nhiều lựa chọn khi mua sắm”.

Tạo động lực tăng trưởng thương mại

Sự chủ động của các đơn vị phân phối diễn ra trong bối cảnh hoạt động thương mại Hà Tĩnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Theo số liệu của Sở Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 10/2026 trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 5.784 tỷ đồng, tăng 2,43% so với tháng trước và tăng 25,13% so với cùng kỳ năm trước. Trong 10 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 52.748 tỷ đồng, tăng 17,75% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả này phản ánh sức mua trên thị trường tiếp tục được duy trì, hoạt động lưu thông hàng hóa chuyển biến tích cực. Song để hoàn thành mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 92.727 tỷ đồng trong năm 2026, ngành thương mại Hà Tĩnh còn nhiều áp lực trong chặng cuối năm. Bởi vậy, các giải pháp kích cầu, mở rộng thị trường cần được đẩy mạnh nhằm tạo sức bật cho hoạt động bán lẻ.

Trong 10 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 52.748 tỷ đồng, tăng 17,75% so với cùng kỳ năm 2025.

Một trong những hoạt động đáng chú ý trong giai đoạn cuối năm là Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ hai năm 2026. Sở Công Thương đã ban hành kế hoạch triển khai, thời gian dự kiến từ ngày 1/12/2026 đến 5/1/2027. Hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại có thể lên tới 100%. Việc kết hợp giữa thương mại truyền thống và thương mại điện tử tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng phương thức tiếp cận khách hàng hơn, thúc đẩy sức mua trên địa bàn.

Bên cạnh các chương trình ưu đãi trực tiếp tại điểm bán, kế hoạch còn định hướng gắn hoạt động khuyến mại với hội chợ, triển lãm, trưng bày, giới thiệu sản phẩm và các lễ hội truyền thống tại địa phương. Qua đó, không chỉ thúc đẩy sức mua trong giai đoạn cuối năm mà còn tạo cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa địa phương.

Các kênh bán hàng trực tuyến được đẩy mạnh nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa địa phương.

Cùng với kích cầu tiêu dùng, trên thị trường bán lẻ, chuyển đổi số cũng đang từng bước làm thay đổi phương thức kinh doanh. Từ bán hàng trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt đến ứng dụng công nghệ trong quản lý hàng hóa, chăm sóc khách hàng, các giải pháp số góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị phân phối.

Công tác quản lý thị trường được ngành chức năng tập trung nhằm ổn định thị trường, phục vụ người dân mua sắm.

Trong những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu dùng tăng cao, hàng hóa lưu thông với khối lượng lớn, công tác quản lý thị trường và bảo đảm cân đối cung cầu được ngành công thương đặc biệt chú trọng. Đây là giai đoạn đòi hỏi sự phối hợp giữa các ngành, địa phương và đơn vị kinh doanh trong bảo đảm nguồn cung, ổn định giá cả, kiểm soát chất lượng hàng hóa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ông Lê Xuân Từ – Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh cho biết: “Sở Công Thương sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán 2027. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý thị trường, theo dõi sát diễn biến cung cầu, phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm nguồn hàng, ổn định giá cả, kiểm soát chất lượng hàng hóa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng".

Mùa mua sắm cuối năm là cơ hội để các đơn vị bán lẻ tăng doanh thu, góp phần phát triển thương mại trên địa bàn.

Từ sự chuẩn bị của các đơn vị bán lẻ đến các chương trình kích cầu và giải pháp quản lý thị trường, ngành thương mại Hà Tĩnh đang bước vào mùa kinh doanh quan trọng nhất trong năm. Sức mua được khơi thông, hàng hóa lưu chuyển thông suốt và hệ thống phân phối ngày càng đa dạng sẽ tạo thêm lực đẩy cho thị trường bán lẻ, thúc đẩy phát triển thương mại và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.