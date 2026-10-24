Chủ động nguồn hàng, giữ nhịp ổn định thị trường cuối năm

Công ty CP Thương mại Hoàng Lâm Bân chủ động dự trữ hàng hóa phục vụ thị trường cuối năm.

Là đầu mối phân phối hàng tiêu dùng cho các đại lý bán lẻ trên địa bàn tỉnh, Công ty CP Thương mại Hoàng Lâm Bân (phường Thành Sen) đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp, tăng lượng hàng nhập kho để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Bà Phạm Thị Bân – Giám đốc công ty cho biết: “Từ giữa tháng 10, công ty bắt đầu nhập các mặt hàng thiết yếu như mì tôm, gạo, sữa, nước mắm… về kho và phân phối dần cho các đại lý. So với những tháng trước, lượng hàng thiết yếu nhập về tăng khoảng 20%, riêng mặt hàng bánh kẹo tăng 200%. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục bám sát nhu cầu thị trường, điều chỉnh lượng hàng nhập và phân phối phù hợp, bảo đảm các đại lý có đủ hàng phục vụ người tiêu dùng trong dịp cao điểm”.

﻿ ﻿ Co.opmart Hà Tĩnh chủ động nguồn hàng, tăng cường khuyến mãi kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm.

Tại Co.opmart Hà Tĩnh, kế hoạch chuẩn bị hàng hóa cũng được triển khai từ sớm, với danh mục từ hàng tiêu dùng thiết yếu đến bánh kẹo, giỏ quà Tết. Việc dự trữ được tính toán theo từng nhóm hàng, gắn với yêu cầu bảo đảm nguồn cung, duy trì giá bán hợp lý và tăng lựa chọn cho người tiêu dùng trong cao điểm mua sắm.

Ông Nguyễn Văn Huy – Giám đốc Co.opmart Hà Tĩnh cho biết: “Siêu thị đã xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa từ đầu tháng 9. Theo kế hoạch, lượng hàng dự trữ dự kiến tăng khoảng 20 - 30% so với ngày thường, tùy từng nhóm hàng và nhu cầu thực tế. Chúng tôi chú trọng niêm yết giá công khai, đồng thời triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá theo từng nhóm sản phẩm để người tiêu dùng có thêm lựa chọn, tiết kiệm chi phí mua sắm dịp cuối năm”.

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hà Tĩnh chủ động dự trữ, bảo đảm nguồn cung xăng dầu.

Không chỉ hàng tiêu dùng, xăng dầu cũng là mặt hàng cần được bảo đảm nguồn cung liên tục do ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa. Trước dự báo nhu cầu tăng trong dịp cuối năm và Tết, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đã chủ động phương án tạo nguồn, dự trữ và tổ chức phân phối.

Ông Trương Doãn Đức – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hà Tĩnh cho biết: “Để bảo đảm nguồn cung trước, trong và sau Tết, công ty đã chủ động xây dựng phương án tạo nguồn, dự trữ hàng hóa, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị vận chuyển và kho đầu mối cung ứng. Lượng hàng dự trữ dự kiến tăng khoảng 15% so với ngày thường. Công ty cũng chỉ đạo các cửa hàng duy trì bán hàng đúng thời gian quy định, bố trí đầy đủ nhân lực. Đồng thời chủ động bổ sung hàng khi cần thiết, không để gián đoạn nguồn cung, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong dịp Tết”.

Việc doanh nghiệp chủ động chuẩn bị nguồn hàng là một trong những điều kiện để giữ ổn định thị trường. Tuy nhiên, để hạn chế nguy cơ mất cân đối cung cầu, biến động giá bất hợp lý trong những tháng cuối năm 2026, công tác quản lý, điều hành giá cũng đang được các cấp, ngành tăng cường.

Lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa và giá cả. (Ảnh: Quốc Tuấn)

Ngày 15/10/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 70/CĐ-TTg về tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm, góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Văn bản số 10213/UBND-TH5 ngày 7/10/2026 về thực hiện công tác quản lý, điều hành giá.

Cụ thể hóa các yêu cầu này, Sở Công Thương Hà Tĩnh ban hành Văn bản số 3133/SCT-QLTM, yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến cung cầu, chủ động phương án dự trữ hàng hóa; lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng được yêu cầu chủ động bảo đảm nguồn cung, duy trì hoạt động phân phối liên tục; các cơ sở kinh doanh hàng thiết yếu cần xây dựng phương án cung ứng phù hợp với nhu cầu thị trường.

Ông Lê Xuân Từ – Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh cho biết: “Cùng với các giải pháp quản lý, kiểm soát giá cả, đơn vị đang rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường những tháng cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Trọng tâm là gắn công tác dự báo nhu cầu với phương án chuẩn bị nguồn hàng của doanh nghiệp, theo dõi sát diễn biến thị trường để kịp thời có giải pháp điều tiết, góp phần bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu và ổn định giá cả”.

Nhu cầu tiêu dùng tăng vào dịp cuối năm tạo thêm áp lực lên công tác bảo đảm nguồn cung và điều hành giá. Vì vậy, bên cạnh việc chuẩn bị hàng hóa từ sớm, doanh nghiệp cần linh hoạt điều chỉnh kế hoạch nhập hàng theo sức mua thực tế; cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi sát thị trường, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm. Sự phối hợp đồng bộ giữa các bên sẽ góp phần hạn chế biến động bất thường, bảo đảm hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân trong dịp cao điểm mua sắm.