Tín dụng hướng mạnh vào sản xuất, kinh doanh dịp cuối năm

Từ nguồn vốn Agribank, chị Lê Thị Thiên đã sản xuất thành công sản phẩm nước mắm Thiên Trọng đạt chuẩn 3 sao.

Từ những ngày đầu khởi nghiệp, chị Lê Thị Thiên - chủ hộ kinh doanh nước mắm Thiên Trọng (xã Cẩm Trung) đã được Phòng Giao dịch Agribank Cẩm Trung (Agribank Chi nhánh Cẩm Xuyên) "tiếp sức" 200 triệu đồng. Nguồn vốn Agribank tiếp tục được bổ sung cùng với quá trình mở rộng sản xuất của cơ sở. Đến nay, dư nợ của cơ sở đạt 2 tỷ đồng, tạo điều kiện để cơ sở từng bước hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao năng lực chế biến và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Chị Lê Thị Thiên cho biết: “Khi có nhu cầu mở rộng quy mô, chúng tôi được Phòng Giao dịch Agribank Cẩm Trung ưu tiên nguồn vốn, đảm bảo nguồn lực tài chính để phát triển sản xuất kinh doanh. Từ hộ sản xuất nhỏ lẻ, đến nay, cơ sở đã xây dựng thành công sản phẩm nước mắm Thiên Trọng đạt chuẩn OCOP 3 sao, sản xuất ổn định 2.000 lít nước mắm mỗi năm, tiêu thụ ở nhiều thị trường trong nước. Mới đây, chúng tôi được giảm lãi suất, tiếp thêm vốn, giúp tăng vốn lưu động để bước vào mùa kinh doanh sôi động dịp cuối năm”.

Mỗi năm, cơ sở cung ứng khoảng 2.000 lít nước mắm trên thị trường.

Đến cuối tháng 9, dư nợ tại Agribank Chi nhánh Cẩm Xuyên đạt 4.529 tỷ đồng, đứng đầu về quy mô tín dụng trong hệ thống Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II với hơn 10.000 khách hàng. Riêng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 2.152 tỷ đồng, chủ yếu đầu tư vốn cho phát triển chăn nuôi, xây dựng sản phẩm OCOP...

Ông Trần Hậu Long - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Cẩm Xuyên cho biết: “Chi nhánh đã chủ động triển khai các giải pháp tín dụng linh hoạt, tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận vốn. Nguồn vốn tập trung mạnh cho sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên. Đặc biệt, trong quá trình thẩm định, chúng tôi chú trọng đánh giá tính khả thi, hiệu quả của phương án sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng, thay vì dựa vào tài sản đảm bảo, nhằm đồng hành cùng khách hàng mở rộng quy mô và hiệu quả hoạt động”.

Đến cuối tháng 9, dư nợ tại Agribank Chi nhánh Cẩm Xuyên đạt 4.529 tỷ đồng, đứng đầu về quy mô tín dụng trong hệ thống Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II.

Cùng với mở rộng quy mô tín dụng, ngành ngân hàng còn nỗ lực giảm chi phí vốn, cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng cho người dân và doanh nghiệp. Nhiều ngân hàng đã triển khai các gói tín dụng ưu đãi, chủ động giảm lãi suất cho vay nhằm tạo điều kiện cho người sản xuất, doanh nghiệp bổ sung nguồn vốn lưu động, chủ động nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong những tháng cao điểm cuối năm.

Cùng với 4 hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước: Agribank triển khai gói 70.000 tỷ đồng; BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng triển khai gói 50.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các lĩnh vực ưu tiên với lãi suất thấp hơn 1%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn, nhiều ngân hàng khối thương mại cổ phần cũng nhập cuộc sôi động như: HD Bank, Bắc Á Bank, SHB… Nhờ vậy, tính đến cuối tháng 9/2026, tổng dư nợ của toàn ngành ngân hàng đạt 140.000 tỷ đồng, tăng 10,5% so với đầu năm, tăng 1,2% so với tháng trước. Đáng chú ý, chỉ trong vòng một tháng (từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 9), hơn 1.450 tỷ đồng vốn tín dụng đã được bổ sung vào nền kinh tế. Điều này cho thấy nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh tiếp tục gia tăng, đồng thời phản ánh khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế địa phương.

Hà Tĩnh đang trên đà bứt tốc các chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2026. Trong 9 tháng, tăng trưởng khu vực công nghiệp 16,76%, thu ngân sách đạt 18.567 tỷ đồng và thuộc nhóm giải ngân vốn đầu tư công đạt cao của cả nước.

Giao dịch tại VIB Chi nhánh Hà Tĩnh.

Nhịp tăng trưởng kinh tế cùng nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh đang tạo lực hút đối với dòng vốn tín dụng. Ông Nguyễn Xuân Thông – Giám đốc Vùng Bắc Trung Bộ - Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) cho biết: “Hà Tĩnh đang ở giai đoạn phát triển nhiều triển vọng với những lợi thế của KKT Vũng Áng, hệ thống cảng biển, hạ tầng giao thông chiến lược, khu cụm công nghiệp cùng làn sóng đầu tư mạnh mẽ. VIB xem đây là cơ hội cấp vốn, đồng thời hình thành hệ sinh thái kinh tế mới xung quanh các dự án. Phát huy thế mạnh ngân hàng bán lẻ, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô khách hàng, gia tăng mức độ tiếp cận dịch vụ ngân hàng hiện đại và tăng trưởng tín dụng có chọn lọc. Trong đó, tập trung cung cấp giải pháp tín dụng cho doanh nghiệp, đồng hành các hộ kinh doanh, doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng và cho vay nhà ở, phương tiện đi lại, thanh toán, tiết kiệm cho người dân, người lao động…”.

Hà Tĩnh có nhiều lợi thế để bứt phá công nghiệp, trở thành lực hút đối với dòng tín dụng.

Mới đây, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Trà đã khẳng định, quý IV/2026, NHNN sẽ tiếp tục chủ động rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các công cụ pháp lý, cơ chế chính sách về tín dụng nhằm góp phần cùng Chính phủ, các cấp, các ngành, địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Theo đó, tín dụng tiếp tục ưu tiên các lĩnh vực động lực tăng trưởng, doanh nghiệp nhỏ và vừa; cho vay lĩnh vực nông, lâm, thủy sản. Dòng vốn cũng sẽ được hướng mạnh hơn vào đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược và chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ.

Theo NHNN Chi nhánh Khu vực 8, đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động, tạo dư địa giảm lãi suất cho vay, nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp và người dân. Trong đó, ưu tiên dòng vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, kinh tế tập thể; kịp thời hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh những tháng cuối năm theo hướng bền vững, gắn với nâng cao chất lượng tín dụng.