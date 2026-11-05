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Hà Tĩnh: 450 căn hộ nhà ở xã hội Phúc Đạt Tower đủ điều kiện mở bán

Tuệ Anh
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(Baohatinh.vn) - Sở Xây dựng Hà Tĩnh vừa có thông báo 450 căn hộ thuộc tòa M1, Dự án Nhà ở xã hội Phúc Đạt Tower Hà Tĩnh đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật.

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Ngày 4/11/2026, Sở Xây dựng Hà Tĩnh ban hành Văn bản số 6712/SXD-QLN6 gửi Công ty TNHH Phúc Đạt Hà Tĩnh về việc thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán tại dự án xây dựng nhà ở xã hội thuộc phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, 450 căn hộ thuộc tòa M1 được xác định đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo Điều 24 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 và các quy định liên quan.

Trước đó, dự án đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý quan trọng về chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và giao đất. Các hạng mục san nền, phần móng tòa M1 và trạm biến áp cũng đã có hồ sơ nghiệm thu theo quy định.

Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai Dự án Nhà ở xã hội Phúc Đạt Tower Hà Tĩnh, tạo cơ sở pháp lý để chủ đầu tư thực hiện hoạt động bán căn hộ thuộc tòa M1 theo đúng đối tượng, điều kiện và trình tự quy định.

Tọa lạc tại phường Trần Phú, dự án được định hướng phát triển với hệ thống hạ tầng, cảnh quan và tiện ích phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cư dân, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh. Theo kế hoạch, tòa M1 dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2027.

Việc 450 căn hộ tòa M1 đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai được kỳ vọng góp phần tạo thêm cơ hội tiếp cận nhà ở cho người dân thuộc diện được hưởng chính sách nhà ở xã hội tại địa phương.

Dự án xây dựng nhà ở xã hội tại phường Trần Phú do Công ty TNHH Phúc Đạt Hà Tĩnh (Phúc Đạt Tower Hà Tĩnh) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích đất gần 6 ha, tổng diện tích sàn hơn 183.400 m². Quy hoạch gồm 5 block nhà ở xã hội cao 15 tầng nổi, cung cấp 1.558 căn hộ diện tích từ 34 - 73 m²; cùng một block nhà ở thương mại cao 15 tầng nổi, có 2 tầng hầm, gồm 360 căn hộ diện tích từ 29-101 m².

Dự án chính thức khởi công từ ngày 27/3/2026, được định vị là khu đô thị sinh thái hiện đại, nâng tầm chất lượng cuộc sống cho người dân; đồng thời cùng tỉnh thực hiện chủ trương của Chính phủ trong chương trình phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021 – 2030.

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