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Kinh tế

Phúc Đạt Tower Hà Tĩnh công bố giá bán căn hộ từ 17 triệu đồng/m²

Nguyễn Oanh
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(Baohatinh.vn) - Phúc Đạt Tower Hà Tĩnh chính thức công bố giá bán căn hộ từ 17 triệu đồng/m², chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Dự án được quy hoạch gồm khu nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh.

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Dự án Xây dựng Nhà ở xã hội tại phường Thạch Trung (nay thuộc phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) do Công ty TNHH Phúc Đạt Hà Tĩnh làm chủ đầu tư được khởi công xây dựng từ tháng 3/2026.

Dự án Xây dựng Nhà ở xã hội tại phường Thạch Trung (nay thuộc phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) do Công ty TNHH Phúc Đạt Hà Tĩnh (Phúc Đạt Tower Hà Tĩnh) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích đất gần 6 ha, tổng diện tích sàn hơn 183.400 m². Quy hoạch gồm 5 block nhà ở xã hội cao 15 tầng nổi, cung cấp 1.558 căn hộ diện tích từ 34 - 73 m²; cùng một block nhà ở thương mại cao 15 tầng nổi, có 2 tầng hầm, gồm 360 căn hộ diện tích từ 29-101 m².

Dự án chính thức khởi công từ ngày 27/3/2026, được định vị là khu đô thị sinh thái hiện đại, nâng tầm chất lượng cuộc sống cho người dân; đồng thời cùng tỉnh thực hiện chủ trương của Chính phủ trong chương trình phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021 – 2030.

Để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận tìm hiểu dự án, Phúc Đạt Tower Hà Tĩnh đã chính thức công bố giá bán căn hộ từ 17 triệu đồng/m², chưa bao gồm VAT.

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Về vị trí, dự án nằm tại khu vực ngã sáu đường Xuân Diệu - Hà Hoàng - Lê Thiệu Huy (phường Trần Phú), cách Công viên Trần Phú hơn 300 m. Đây là khu vực có khả năng kết nối với các tuyến đường và không gian công cộng trong đô thị.

Một trong những điểm nhấn của dự án là không gian xanh với tổng diện tích cảnh quan 23.455,5 m², chiếm gần 40% diện tích khu đất. Các hạng mục tiện ích gồm: khu sinh hoạt cộng đồng, sân chơi trẻ em, sân thể thao ngoài trời và không gian cây xanh đan xen giữa các khối nhà. Ngoài ra, không gian còn bố trí nhiều tiện ích khác như: sân pickleball, cầu lông, bóng rổ, vườn thiền, vườn trà, khu dưỡng sinh và khu BBQ.

Với quy mô gần 1.920 căn hộ, dự án được giới thiệu hướng đến việc đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhiều nhóm khách hàng. Trong đó, khu nhà ở xã hội và khu nhà ở thương mại có đối tượng khách hàng, điều kiện mua và cơ chế xác định giá bán khác nhau.

Việc công khai giá bán căn hộ của Phúc Đạt Tower Hà Tĩnh sẽ giúp người dân chủ động tính toán khả năng tài chính, lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu an cư.

Chủ đầu tư sẽ tiếp tục hỗ trợ khách hàng tìm hiểu thông tin giá bán cụ thể theo từng loại căn hộ, hồ sơ pháp lý, tiến độ xây dựng, đảm bảo minh bạch, khách quan, hướng đến lợi ích khách hàng.

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