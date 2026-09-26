Đồng hành "khơi thông" dòng vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội tại Hà Tĩnh

Cùng với việc triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh, nhu cầu nguồn vốn tín dụng ưu đãi của người dân cũng gia tăng.

Ngày 22/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 8 đã tổ chức cuộc họp với 10 chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Tĩnh để bàn giải pháp triển khai tín dụng nhà ở xã hội theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ (gọi tắt là Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng).

Tại cuộc họp, các ngân hàng thống nhất cam kết triển khai chương trình, gồm: Agribank Hà Tĩnh, Agribank Hà Tĩnh II, BIDV Hà Tĩnh, Vietcombank Hà Tĩnh, VietinBank Hà Tĩnh, TPBank Hà Tĩnh, Techcombank Hà Tĩnh, VPBank Hà Tĩnh, MBBank Hà Tĩnh và HDBank Hà Tĩnh. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu vay vốn mua nhà ở xã hội trên địa bàn đang gia tăng mạnh.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 8 chủ trì cuộc họp với 10 chi nhánh NHTM về việc triển khai chương trình tín dụng ưu đãi cho vay mua nhà ở xã hội.

Theo khảo sát, tổng nhu cầu vay vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh năm 2026 ước khoảng 654 tỷ đồng. Trong khi đó, nguồn vốn được giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Hà Tĩnh mới đạt 325 tỷ đồng. Trước bối cảnh đó, Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ (nay được nâng quy mô lên 145.000 tỷ đồng) được xem là một trong những giải pháp để bổ sung nguồn lực tài chính cho người dân. Tuy nhiên, thực tế triển khai tại Hà Tĩnh vẫn chưa đạt kỳ vọng. Đến ngày 31/8/2026, dư nợ cho vay theo chương trình tại khu vực (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị) đạt 160 tỷ đồng. Riêng tại Hà Tĩnh, chưa có ngân hàng nào trong nhóm đăng ký tham gia chương trình phát sinh dư nợ cho vay.

Theo các ngân hàng thương mại, nguyên nhân nằm ở những vấn đề liên quan đến cơ chế triển khai, thủ tục xác nhận đối tượng thụ hưởng, quy trình nội bộ… Ngoài ra, thách thức lớn nhất là bài toán cân đối nguồn vốn. Đến cuối tháng 9, nguồn vốn huy động toàn ngành ngân hàng Hà Tĩnh ước tăng 8,9% so với đầu năm, trong khi mức tăng trưởng tín dụng khoảng 10%.

10 chi nhánh NHTM thống nhất cam kết triển khai Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn mua nhà ở xã hội của người dân trên địa bàn.

Tốc độ tăng trưởng huy động vốn chưa theo kịp nhu cầu tín dụng đang tạo thêm áp lực trong công tác cân đối nguồn lực của các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, trước nhu cầu vay vốn mua nhà ở xã hội ngày càng tăng, các ngân hàng đều khẳng định sẽ ưu tiên nguồn lực, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai chương trình. Mức lãi suất áp dụng từ ngày 1/7 đến 31/12/2026 đối với người mua nhà ở xã hội là 6,5%/năm, còn đối với chủ đầu tư là 7%/năm.

Tại Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh, huy động vốn đến cuối tháng 8 đạt trên 28.400 tỷ đồng, đây là chi nhánh có quy mô nguồn vốn lớn nhất tỉnh. Ông Võ Huy - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh cho biết: “Hiện đã ghi nhận khoảng 20 - 30 lượt khách hàng tìm hiểu về vay vốn mua nhà ở xã hội. Chi nhánh đã bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn, tư vấn để khách hàng tìm hiểu các điều kiện, thủ tục và tiếp cận thông tin về chương trình vay vốn nhà ở xã hội. Chúng tôi sẽ chủ động cân đối nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi theo đúng quy định”.

Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh đã tiếp cận khách hàng và đang thực hiện quy trình thẩm định theo quy định để đưa nguồn vốn nhà ở xã hội đến với người dân.

Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh cũng đang tích cực hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục. Ông Phan Viết Phong - Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi đã tiếp cận khách hàng và đang thực hiện quy trình thẩm định theo quy định. Để chương trình triển khai hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng, chủ đầu tư và khách hàng trong việc hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm đầy đủ các điều kiện pháp lý. Đây là cơ sở để vừa tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận vốn vay, vừa bảo đảm chất lượng tín dụng và khả năng thu hồi nợ”.

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển nhà ở xã hội. Theo dự kiến, đến năm 2030, Hà Tĩnh sẽ phát triển 5.724 nhà ở xã hội, tăng thêm 2.024 căn so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Riêng trong năm 2026, ngoài 509 căn hộ tại dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II ở phường Thành Sen, cuối năm nay, dự án nhà ở xã hội tại phường Trần Phú cũng chính thức mở bán với 450 căn hộ đầu tiên.

Người dân tìm hiểu dự án nhà ở xã hội tại phường Trần Phú.

Ông Nguyễn Văn Trung - Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 8 cho biết: “Việc khơi thông dòng vốn ưu đãi nhà ở xã hội là yêu cầu cấp thiết. Sự vào cuộc của các ngân hàng không chỉ góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người thu nhập thấp, người lao động mà còn thể hiện trách nhiệm đồng hành hiện thực hóa chủ trương, chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước về bảo đảm an sinh xã hội. NHNN Chi nhánh Khu vực 8 sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các chi nhánh ngân hàng hoàn thiện cơ chế triển khai, phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh quá trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và giải ngân vốn vay, đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người dân trên địa bàn”.

Về phía các chủ đầu tư, sự chủ động phối hợp với các ngân hàng và cơ quan liên quan được xem là “chìa khóa” để đẩy nhanh quá trình tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của người dân. Ông Ngô Hoàng Nguyên - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phúc Đạt Hà Tĩnh (đơn vị thành viên Tập đoàn Phúc Đạt), chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại phường Trần Phú cho biết: “Dự kiến ngày 30/10 tới, dự án sẽ hoàn thiện móng tòa nhà M1. Công ty cũng sẽ tiến hành tiếp nhận hồ sơ đăng ký của người dân từ ngày 14/10 - 14/11 và chính thức mở bán 450 căn đầu tiên của dự án. Hiện nay, tập đoàn cũng đã làm việc với các ngân hàng để thống nhất các nội dung phối hợp trong quá trình triển khai tín dụng nhà ở xã hội. Chúng tôi sẽ chủ động cung cấp hồ sơ pháp lý dự án, hỗ trợ xác nhận thông tin khách hàng và hoàn thiện các thủ tục liên quan, góp phần giúp người dân sớm tiếp cận nguồn vốn ưu đãi”.

Khách hàng tham quan căn hộ mẫu thuộc dự án nhà ở xã hội tại phường Trần Phú do Công ty TNHH Phúc Đạt Hà Tĩnh (đơn vị thành viên Tập đoàn Phúc Đạt) làm chủ đầu tư.

Trong khi đó, Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh, chủ đầu tư dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II ở phường Thành Sen cũng vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế bốc thăm trực tuyến quyền mua và vị trí căn hộ. Thời gian ký hợp đồng mua bán và hoàn thành nghĩa vụ tài chính (20% tổng giá trị trong đợt 1) tăng lên 20 ngày, thay vì 10 ngày trước đó.

Cam kết đã được đưa ra, các giải pháp đồng hành cũng đã rõ hướng. Điều người dân mong đợi lúc này là những dòng vốn ưu đãi sớm được khơi thông để chính sách an cư thực sự đi vào cuộc sống.