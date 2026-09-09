Hà Tĩnh: Không có chuyện “hết cửa” vay vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội

Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II, phường Thành Sen có quy mô 3 tòa nhà cao 12 tầng, với tổng số 509 căn hộ nhà ở xã hội.

Hơn 336 tỷ đồng với 439 lượt khách hàng được vay vốn ưu đãi

Những ngày qua, thông tin một số khách hàng trúng quyền mua nhà ở xã hội tại Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II, phường Thành Sen chưa thể tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Thông tin bắt đầu từ sau thời điểm chủ đầu tư là Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh hoàn thành việc bốc thăm quyền mua 509 căn hộ tại Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II, phường Thành Sen và tiến đến ký kết hợp đồng mua bán với các khách hàng đủ điều kiện.

Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện thủ tục vay vốn, nhiều khách hàng được thông tin nguồn vốn ưu đãi dành cho chương trình nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh Hà Tĩnh đã được sử dụng hết theo kế hoạch năm 2026. Điều này khiến nhiều người dân lo lắng, bởi phần lớn đều trông chờ vào nguồn vốn tín dụng ưu đãi để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán theo tiến độ hợp đồng.

Ông Nguyễn Tiến Thức - Phó Giám đốc NHCSXH Chi nhánh Hà Tĩnh trao đổi với PV về chương trình nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ông Nguyễn Tiến Thức - Phó Giám đốc NHCSXH Chi nhánh Hà Tĩnh cho biết: “Năm 2026, tổng nguồn vốn được giao thực hiện chương trình cho vay nhà ở xã hội là 325 tỷ đồng. Trong khi đó, nhu cầu vay vốn của người dân tăng cao, riêng 8 tháng đầu năm, doanh số cho vay đạt 336,2 tỷ đồng với 439 lượt khách hàng hưởng chính sách ưu đãi.

Bên cạnh nhu cầu vay vốn để xây dựng, sửa chữa nhà ở theo Nghị định 100/2024/NĐ-CP, một số dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện mở bán khiến nhu cầu vay mua nhà phát sinh tập trung trong thời gian ngắn. Vì vậy, tại một số thời điểm, nguồn vốn chưa thể đáp ứng ngay toàn bộ nhu cầu thực tế. Tuy nhiên, đây chỉ là khó khăn mang tính thời điểm, không phải tình trạng hết vốn hay dừng cho vay nhà ở”.

Thực tế, từ khi triển khai chương trình tín dụng nhà ở xã hội đến nay, NHCSXH Chi nhánh Hà Tĩnh đã giải ngân 1.462 tỷ đồng cho 2.979 lượt khách hàng. Đến nay, dư nợ chương trình cho vay nhà ở xã hội tại chi nhánh đạt hơn 1.000 tỷ đồng với 2.296 khách hàng còn dư nợ. Đặc biệt, ở các đợt mở bán trước của Dự án thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh (nay là phường Thành Sen), 100% khách hàng đủ điều kiện đều được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.

Từ khi triển khai chương trình tín dụng nhà ở xã hội đến nay, NHCSXH Chi nhánh Hà Tĩnh đã giải ngân 1.462 tỷ đồng cho 2.979 lượt khách hàng.

Trong bối cảnh dự báo nhu cầu vay vốn nhà ở xã hội tăng cao trong năm nay, trước đó NHCSXH Chi nhánh Hà Tĩnh đã tiến hành rà soát. Theo đó, tổng nhu cầu của khách hàng đủ điều kiện vay vốn ước khoảng 654 tỷ đồng, thiếu khoảng 329 tỷ đồng so với nguồn vốn đã được phân bổ.

Để tháo gỡ khó khăn, ngày 12/8/2026, NHCSXH Chi nhánh Hà Tĩnh đã chủ động tham mưu Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh đề nghị NHCSXH Việt Nam điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2026, trong đó, bổ sung nguồn cho vay ưu đãi nhà ở xã hội 329 tỷ đồng.

Chi nhánh cũng báo cáo UBND tỉnh xem xét bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương theo Quyết định 49/2026/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh NHCSXH để cho vay đối tượng người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Hà Tĩnh.

Theo lãnh đạo NHCSXH Chi nhánh Hà Tĩnh, trong thời gian chờ nguồn vốn bổ sung, đơn vị vẫn tiếp tục hướng dẫn khách hàng hoàn thiện thủ tục và rà soát nhu cầu thực tế để sẵn sàng giải ngân ngay khi được phân bổ vốn. Bên cạnh đó, chi nhánh đang tăng cường thu hồi, quay vòng nguồn vốn đến hạn nhằm ưu tiên bố trí cho các trường hợp đủ điều kiện vay mua nhà ở xã hội.

Chung tay tháo gỡ khó khăn cho người mua nhà

Theo tiến độ của Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II, phường Thành Sen, khách hàng mua nhà ở xã hội sẽ phải thanh toán giá trị căn hộ theo 5 đợt. Cụ thể, đợt 1 thanh toán 20% giá trị căn hộ trong vòng 10 ngày kể từ khi hai bên ký hợp đồng. Đợt 2, sau 30 ngày kể từ đợt 1, khách hàng thanh toán 30%. Đợt 3, sau 30 ngày kể từ đợt 2, tiếp tục thanh toán 20%. Đợt 4, sau khi nhận bàn giao căn hộ, khách hàng thanh toán 25% giá trị căn hộ và 2% kinh phí bảo trì. Đợt cuối cùng, 5% giá trị căn hộ được thanh toán sau khi khách hàng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà.

Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh tổ chức bốc thăm quyền mua và vị trí căn hộ thuộc Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II, phường Thành Sen ngày 6/9 vừa qua.

Cùng với NHCSXH Chi nhánh Hà Tĩnh, các cơ quan, đơn vị liên quan đã khẩn trương vào cuộc nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn mua nhà ở xã hội.

Ngày 8/9, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn tín dụng nhà ở xã hội. Theo đó, Hà Tĩnh đang phấn đấu hoàn thành 3.548 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030 theo chỉ tiêu Chính phủ giao. Tuy nhiên, nhu cầu vay vốn ưu đãi của người dân ngày càng lớn trong khi nguồn vốn tín dụng chính sách bố trí cho địa phương chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. UBND tỉnh đề nghị NHCSXH Việt Nam xem xét bổ sung nguồn vốn cho NHCSXH Chi nhánh Hà Tĩnh trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030; đồng thời đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại đẩy mạnh giải ngân các chương trình tín dụng dành cho nhà ở xã hội.

Khách hàng tham gia bốc thăm trực tuyến quyền mua và vị trí căn hộ thuộc Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II, phường Thành Sen.

Cũng trong ngày 8/9, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 8 đã có văn bản chỉ đạo các ngân hàng thương mại tham gia Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ (gọi tắt là Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng) trên địa bàn gồm: BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank Hà Tĩnh, Agribank Hà Tĩnh II, TPBank, HDBank, MB Bank, VPBank và Techcombank tăng cường triển khai cho vay đối với khách hàng mua nhà tại dự án nhà ở xã hội giai đoạn II.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 8 yêu cầu các ngân hàng chủ động phối hợp với Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh để nắm bắt nhu cầu vay vốn của khách hàng; tăng cường tư vấn, giới thiệu các chính sách tín dụng thuộc Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng; hướng dẫn đầy đủ điều kiện, hồ sơ và thủ tục vay vốn. Đồng thời, bố trí cán bộ đầu mối tiếp nhận hồ sơ, rút ngắn thời gian xử lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn.

Theo Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ, mức lãi suất ưu đãi được áp dụng cho các khoản phát sinh vay vốn trong thời gian từ ngày 1/7 đến 31/12/2026 là: Trong 5 năm đầu, lãi suất cho vay thấp hơn 2%/năm (kể từ ngày giải ngân đầu tiên) lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước: Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank; áp dụng là 6,5%/năm. Trong 10 năm vay vốn tiếp theo, lãi suất cho vay thấp hơn 1%/năm (kể từ ngày giải ngân đầu tiên) lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank; áp dụng là 7,5%/năm

Về phía chủ đầu tư, Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh cũng đã tiến hành rà soát, thống kê cụ thể số lượng khách hàng có nhu cầu vay vốn; đồng thời chủ động nắm bắt, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của khách hàng trong quá trình tiếp cận nguồn vốn tín dụng để kịp thời báo cáo các cơ quan chức năng xem xét, tháo gỡ.

Ông Hồ Anh Tuấn – Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh cho biết: “Sau khi tổng hợp đầy đủ số liệu, đơn vị đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 8 để xin ý kiến chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân. Bên cạnh việc phối hợp tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, chúng tôi cũng luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Tùy thuộc vào nhu cầu và điều kiện thực tế của từng khách hàng, đơn vị sẽ xem xét, điều chỉnh tiến độ thanh toán phù hợp với tiến độ giải ngân vốn vay của ngân hàng, qua đó góp phần giảm áp lực tài chính và hỗ trợ người dân sớm hiện thực hóa giấc mơ an cư”.

Việc đồng bộ các giải pháp từ Trung ương đến địa phương, cùng sự vào cuộc của ngành ngân hàng và chủ đầu tư được kỳ vọng sẽ sớm tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, giúp người dân tiếp cận nhà ở xã hội thuận lợi hơn.