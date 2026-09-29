Chợ Bình Hương loay hoay giải bài toán "thừa" gần 100 ki-ốt

Tài chính thị trường ngày 23/9: Giá chung cư có thể thay đổi khi tính theo “tuổi thọ” công trình 23/09/2026 08:11 Khi niên hạn công trình được xác định rõ, “tuổi thọ” tòa nhà có thể trở thành yếu tố quan trọng trong định giá căn hộ, khiến những chung cư lâu năm chịu nhiều áp lực hơn về giá. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

"Bánh đa nem Hà Tĩnh": Nhãn hiệu chung mở lối cho thương hiệu riêng 23/09/2026 08:08 Nhãn hiệu chứng nhận “Bánh đa nem Hà Tĩnh” giúp các cơ sở sản xuất có thêm công cụ pháp lý để bảo vệ uy tín, nâng chuẩn chất lượng, liên kết sản xuất và mở rộng thị trường.

Dịch vụ múa lân ở Hà Tĩnh kín lịch khi Trung thu cận kề 23/09/2026 05:15 Lịch diễn của các đoàn múa lân ở Hà Tĩnh gần như kín chỗ khi Trung thu cận kề. Nhiều đoàn phải từ chối bớt lịch hoặc chia thành các nhóm nhỏ để kịp phục vụ khách hàng.

Tài chính thị trường ngày 22/9: Đề xuất hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng được tự chọn cách tính thuế 22/09/2026 07:46 Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm được để xuất tự chọn tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu hoặc trên lợi nhuận ngay trong kỳ tính thuế năm 2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 21/9: Doanh nghiệp Hà Tĩnh nỗ lực “về đích” chặng nước rút 21/09/2026 07:48 Cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang tập trung nguồn lực, đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Lãi suất cho vay bình quân lên 10,7% một năm 21/09/2026 07:48 Sau một tháng đi ngang, lãi suất cho vay bình quân vọt lên 10,7% do hiệu ứng dây chuyền khi các ngân hàng tăng lãi suất huy động tiền gửi.

Tài chính thị trường ngày 18/9: Hàng chục nghìn môi giới bất động sản chờ thi chứng chỉ hành nghề 18/09/2026 07:45 Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cả nước có khoảng 300.000 người hoạt động môi giới nhưng chỉ hơn 40.000 người có chứng chỉ; hàng chục nghìn học viên đã hoàn thành đào tạo vẫn chưa thể dự thi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh đưa đặc sản quê hương lên sóng Mega Live 17/09/2026 17:42 Phiên chợ thương mại điện tử (Mega Live) tại xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đã bán khoảng 500 đơn hàng với doanh thu khoảng 80 triệu đồng cho các sản phẩm tiêu biểu, OCOP của địa phương.

Giá xăng, dầu cùng tăng theo đà biến động thế giới 17/09/2026 14:53 Từ 15h hôm nay (17/9), mỗi lít xăng, dầu cùng tăng 1.040 - 1.460 đồng, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Tài chính thị trường ngày 17/9: Đề xuất “khóa” 5% tiền mua nhà tại ngân hàng đến khi có sổ hồng 17/09/2026 07:48 Bộ Xây dựng đề xuất 5% giá trị hợp đồng mua nhà còn lại được gửi vào tài khoản bảo đảm tại ngân hàng và chỉ chuyển cho chủ đầu tư sau khi người mua được cấp sổ hồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 16/9: Nhung hươu Hương Sơn được định hướng phát triển thành thương hiệu quốc gia 16/09/2026 07:45 Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết đang nghiên cứu phát triển nhung hươu Hương Sơn thành hàng hóa giá trị cao, hướng tới thương hiệu quốc gia. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

PNJ công bố tin bất ngờ, rút ngắn thời gian thanh toán cho khách bán vàng, kim cương 16/09/2026 06:00 Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố thông tin bất thường về việc rút ngắn thời gian thanh toán cho khách hàng bán vàng, kim cương.

Tài chính thị trường ngày 15/9: Tesla vào Việt Nam, vốn điều lệ 3 triệu USD 15/09/2026 07:45 Tesla Motors Việt Nam vừa được thành lập, đánh dấu bước hiện diện đáng chú ý của hãng xe điện do Elon Musk điều hành tại thị trường Việt Nam. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng chặng cuối năm 14/09/2026 15:00 8 tháng qua, CPI tại Hà Tĩnh tăng 4,13% so với cùng kỳ năm 2025. Trong bối cảnh mặt bằng giá vẫn được kiểm soát, ngành chuyên môn cần chủ động hơn trong dự báo, điều hành giá những tháng cuối năm.

Giá vàng được dự báo tăng trở lại vào cuối năm 14/09/2026 09:29 Goldman Sachs dự báo vàng lên 4.900 USD một ounce cuối năm trong khi UOB nhận định kim loại quý đã tạo đáy quanh 4.000 USD và có thể đi lên trong các quý tới.

Tài chính thị trường ngày 14/9: Thiếu sách cục bộ, phụ huynh thi nhau lên chợ mạng tìm mua 14/09/2026 07:43 Doanh thu sách giáo khoa trên các sàn thương mại điện tử tăng tới 112% trước năm học mới, trong bối cảnh một số nơi thiếu sách cục bộ khiến phụ huynh phải tìm mua bổ sung qua kênh online. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hội chợ "mở lối", đơn hàng về với cơ sở công nghiệp nông thôn 13/09/2026 10:00 Tích cực tham gia các hội chợ, hội nghị kết nối giao thương, nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn Hà Tĩnh mở rộng khách hàng, hệ thống phân phối, gia tăng doanh số và có thêm những đơn hàng, hợp đồng ổn định.

Không còn mặc định hàng online là rẻ, người tiêu dùng Hà Tĩnh thận trọng khi mua sắm 12/09/2026 15:00 Khi giá một số mặt hàng trên sàn thương mại điện tử không còn thấp hơn đáng kể so với tại cửa hàng, siêu thị, người tiêu dùng Hà Tĩnh bắt đầu thay đổi cách mua sắm.

Du lịch Hà Tĩnh "tung" nhiều gói khuyến mãi hấp dẫn 11/09/2026 09:00 Để thu hút du khách về Hà Tĩnh tham quan, nghỉ dưỡng khi thời tiết bước sang thu - đông, nhiều cơ sở lưu trú trên toàn tỉnh đã chủ động thực hiện hàng loạt chương trình khuyến mãi, giảm giá dịch vụ, tạo sức hút mới cho du lịch địa phương.

Tài chính thị trường ngày 11/9: Giá ngày càng đắt, người Việt vẫn chuộng ăn ngoài cuối tuần 11/09/2026 07:45 Chi phí ăn uống ngày càng tăng, nhưng tỷ lệ người Việt đi ăn ngoài vào cuối tuần vẫn tăng từ gần 12% lên hơn 19%. Dù vậy, phần lớn thực khách vẫn kiểm soát chi tiêu, ưu tiên mức dưới 200.000 đồng/người. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá xăng, dầu cùng tăng 10/09/2026 14:56 Từ 15h hôm nay (10/9), mỗi lít xăng, dầu cùng tăng 510-1.260 đồng, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Thị trường bánh Trung thu sôi động, đa dạng phân khúc 10/09/2026 14:01 Thị trường bánh Trung thu tại Hà Tĩnh bắt đầu nhộn nhịp với sự đa dạng về mẫu mã, hương vị và phân khúc từ bánh truyền thống đến các dòng sản phẩm hiện đại.

Tài chính thị trường ngày 10/9: Lãi suất tiết kiệm có thể vẫn neo cao 10/09/2026 07:45 Áp lực cân đối nguồn vốn và nhu cầu tín dụng có xu hướng tăng vào cuối năm được dự báo sẽ tiếp tục giữ lãi suất tiền gửi ở mức cao trong ngắn hạn. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giữa lúc vàng hạ nhiệt, một kim loại lập đỉnh lịch sử gần 15.000 USD 09/09/2026 10:20 Trong khi thị trường kim loại quý có phần chững lại, giá đồng bất ngờ bứt phá lên mức cao nhất mọi thời đại, tiến sát mốc 15.000 USD/tấn do nguồn cung bên ngoài nước Mỹ bị rút cạn nghiêm trọng.

Tài chính thị trường ngày 9/9: Lãi vay mua nhà lên cao nhất trong hơn 3 năm 09/09/2026 07:49 Lãi suất vay mua nhà hiện phổ biến quanh 14%/năm, cao nhất trong hơn 3 năm, trong khi giá nhà vẫn neo cao khiến giao dịch bất động sản giảm và người mua ngày càng thận trọng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Nợ vay của doanh nghiệp bất động sản phình to 08/09/2026 08:24 Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu toàn ngành bất động sản đã tăng lên 0,72 lần vào cuối tháng 6, mức cao nhất trong vòng 15 quý qua.

Chủ động nguồn cung, linh hoạt kích cầu thị trường 08/09/2026 08:03 Những tháng cuối năm, sức mua trên thị trường Hà Tĩnh đang có những tín hiệu tích cực. Đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp tập trung chuẩn bị nguồn hàng, đa dạng sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm.

Tài chính thị trường ngày 8/9: Phạt đến 60 triệu đồng cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ 08/09/2026 07:45 Theo Nghị định số 339/2026 của Chính phủ, cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề, hoặc không làm việc tại doanh nghiệp theo quy định có thể bị phạt đến 60 triệu đồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 7/9: Mua nhà, đất trước ngày 1/3/2027 có thể được giảm lệ phí trước bạ 07/09/2026 07:45 Người mua, nhận chuyển nhượng nhà, đất trước ngày 1/3/2027 có thể được giảm 10% lệ phí trước bạ nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện về định danh điện tử và thực hiện thủ tục trực tuyến theo quy định. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.