Hội chợ "mở lối", đơn hàng về với cơ sở công nghiệp nông thôn

Các hoạt động xúc tiến thương mại đã trở thành “cầu nối” giúp kẹo cu đơ Lệ Phương mở rộng thị trường.

Tham gia Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An năm 2026, diễn ra từ ngày 28/8 đến 3/9, sản phẩm kẹo cu đơ Lệ Phương của Công ty CP Sản xuất xuất nhập khẩu Lê Phương (xã Thạch Hà) tiếp tục có thêm đầu ra mới. Bên cạnh doanh thu bán hàng tại hội chợ, doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng với Công ty CP Quảng cáo Dịch vụ hàng không Hải Trần – Chi nhánh sân bay Vinh, đưa sản phẩm vào gian hàng tại sân bay Vinh.

Với một sản phẩm đặc sản địa phương, việc hiện diện tại các điểm bán hàng ở sân bay không chỉ mở rộng địa bàn tiêu thụ mà còn giúp thương hiệu tiếp cận nhóm khách hàng có nhu cầu mua quà tặng, đặc sản vùng miền. Đây cũng là kết quả cụ thể cho thấy hiệu quả của việc duy trì tham gia các chương trình xúc tiến thương mại.

Sản lượng kẹo cu đơ Lệ Phương bán ra thị trường đạt trung bình 6.000 - 10.000 bánh/ngày.

Từ đầu năm đến nay, Công ty CP Sản xuất xuất nhập khẩu Lê Phương đã tham gia hơn 10 hội chợ, hội nghị kết nối giao thương trong và ngoài tỉnh. Trong đó có nhiều chương trình quy mô lớn như Hội chợ mùa Xuân, Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô, Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2026, khu trưng bày gian hàng bên lề Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026...

Nhờ tích cực quảng bá, sản phẩm của công ty hiện nay đã có mặt tại hệ thống bán lẻ ở một số sân bay và trạm dừng nghỉ. Sản lượng tiêu thụ của công ty đạt trung bình 6.000 - 10.000 bánh/ngày.

Sản phẩm kẹo cu đơ Lệ Phương tham gia khu trưng bày gian hàng bên lề Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026.

Chị Trần Thị Huyền – Giám đốc Công ty CP Sản xuất xuất nhập khẩu Lê Phương cho biết: “Tại các hội chợ, hội nghị, doanh nghiệp thường giới thiệu các dòng sản phẩm cu đơ truyền thống, cu đơ mặn, cu đơ ít ngọt nhằm đáp ứng nhu cầu và thị hiếu đa dạng của người tiêu dùng. Việc tham gia các hội chợ thương mại, hội nghị kết nối giao thương mang lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp, nhất là trong quảng bá sản phẩm, kết nối với các hệ thống phân phối và phát triển mạng lưới cộng tác viên bán hàng, từ đó có thêm những đơn hàng ổn định hơn. Trong những tháng cuối năm, chúng tôi cũng đã có lịch trình tham gia nhiều sự kiện xúc tiến thương mại tại các tỉnh, thành như Hưng Yên, Hải Phòng…”.

Hợp tác xã Nông sản dược liệu Thu Hằng giới thiệu sản phẩm đến khách hàng tại Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2026.

Với hợp tác xã Nông sản dược liệu Thu Hằng (xã Tứ Mỹ), các hội chợ cũng đang trở thành kênh kết nối đầu ra hiệu quả cho những sản phẩm như tinh bột nghệ, bột sắn dây, viên nghệ mật ong, bột ngũ cốc…

Tại các sự kiện, bên cạnh khách hàng mua lẻ để sử dụng, nhiều đại lý, cộng tác viên đã chủ động tìm hiểu sản phẩm, đặt vấn đề nhập hàng số lượng lớn để phân phối. Điều này giúp HTX có thêm những mối liên hệ phục vụ hoạt động tiêu thụ về sau.

Chị Võ Thị Thu Hằng – Giám đốc HTX chia sẻ: “Điều đáng mừng sau mỗi lần tham gia hội chợ là nhiều khách hàng đã từng mua sản phẩm tiếp tục quay lại ủng hộ. Điều đó giúp chúng tôi thêm tin tưởng vào chất lượng sản phẩm cũng như hiệu quả của hoạt động xúc tiến thương mại trực tiếp. Đặc biệt, qua các hội chợ, HTX còn kết nối được với nhiều đại lý, cộng tác viên và có thêm những đơn hàng số lượng lớn. Chẳng hạn như tại Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu miền Trung - Tây Nguyên tổ chức ở Hà Tĩnh vừa qua, thông qua một phiên livestream của cộng tác viên có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, HTX đã nhận được hơn 300 đơn hàng. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy việc đưa sản phẩm đến các sự kiện xúc tiến thương mại không chỉ giúp gia tăng doanh số trước mắt mà còn mở rộng mạng lưới khách hàng, từng bước hình thành các kênh tiêu thụ ổn định cho nông sản, dược liệu địa phương”.

Sau livestream tại hội chợ, hợp tác xã Nông sản dược liệu Thu Hằng đã nhận được hơn 300 đơn hàng.

Trong ngày 8 - 9/9, bên lề Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP Hồ Chí Minh với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2023 - 2025, nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh như trầm hương Tâm Thiên Hương, nhung hươu Huso, kẹo cu đơ Lệ Phương… đã có dịp giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương với các nhà phân phối lớn như Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam, Tập đoàn Central Retail Việt Nam, Saigon Co.op, Satra…

Sau khi tìm hiểu thông tin, theo kế hoạch, các đơn vị phân phối sẽ đến cơ sở để kiểm tra điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu đáp ứng yêu cầu, sản phẩm sẽ được xem xét kết nối vào hệ thống phân phối.

HTX Hương trầm Hiền Linh giới thiệu sản phẩm với đại diện Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam.

Ông Bùi Thức Chính – Giám đốc HTX Hương trầm Hiền Linh (xã Phúc Trạch) chia sẻ: “Chúng tôi có dịp trực tiếp giới thiệu sản phẩm trầm hương của HTX đến các nhà phân phối lớn và nắm bắt thêm yêu cầu của thị trường. Đây là cơ hội để HTX mở rộng kết nối, tìm kiếm thêm đầu ra cho sản phẩm. Chúng tôi kỳ vọng sau quá trình đánh giá thực tế tại cơ sở, sản phẩm của HTX sẽ có thêm cơ hội tiếp cận các hệ thống phân phối lớn, từ đó mở rộng thị trường tiêu thụ”.

Các hội chợ xúc tiến thương mại không chỉ giúp các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất bán hàng tại chỗ mà còn tìm kiếm những đơn hàng mới ổn định.

Theo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã chủ trì tổ chức và đưa doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tham gia 11 hội chợ triển lãm, hội nghị kết nối giao thương trong và ngoài tỉnh; đồng thời tổ chức 1 triển lãm trực tuyến. Qua đó, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP và đặc sản Hà Tĩnh được giới thiệu, trưng bày, quảng bá đến đông đảo người tiêu dùng.

Thực tế qua các sự kiện cho thấy, hiệu quả của xúc tiến thương mại không chỉ được đo bằng lượng hàng bán ra trong những ngày hội chợ. Quan trọng hơn là khả năng tiếp cận khách hàng mới, hợp đồng phân phối, đơn hàng số lượng lớn và các mối liên kết tiêu thụ lâu dài. Ngoài ra, việc đưa sản phẩm tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại còn giúp doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất nắm bắt nhu cầu thị trường, điều chỉnh mẫu mã, chất lượng sản phẩm đáp ứng thị hiếu khách hàng. Đây là một “mắt xích” trong quá trình nâng cao giá trị sản phẩm, củng cố thương hiệu địa phương và phát triển công nghiệp nông thôn.