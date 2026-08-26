Nước mắm truyền thống “đắt hàng” tại hội chợ ở Hà Tĩnh

Gian hàng của HTX Thu mua và chế biến thủy hải sản Chiến Thắng luôn đông khách.

Gian hàng của HTX Thu mua và chế biến thủy hải sản Chiến Thắng (phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh) là một trong những điểm bán nhộn nhịp tại hội chợ, thường xuyên có khách ghé tìm hiểu và mua sắm.

Trong đó, mặt hàng “đắt khách” nhất là nước mắm đạt chuẩn OCOP 5 sao. Theo ghi nhận, từ ngày 21 - 25/8, hợp tác xã đã bán khoảng 400 lít nước mắm. Để đảm bảo nguồn hàng phục vụ khách hàng, hợp tác xã liên tục vận chuyển sản phẩm từ cơ sở đến hội chợ để bổ sung.

Khoảng 400 lít nước mắm mang thương hiệu Luận Nghiệp đã được bán ra tại hội chợ.

Anh Đặng Đình Minh - đại diện HTX Thu mua và chế biến thủy hải sản Chiến Thắng cho biết: “Thương hiệu nước mắm Luận Nghiệp của hợp tác xã được nhiều khách hàng biết đến và tin tưởng nên sức tiêu thụ khá tốt. Nước mắm sử dụng 100% nguyên liệu tự nhiên, từ cá cơm tươi và muối, được ủ chượp theo phương pháp truyền thống với thời gian 2 năm. Nhờ vậy, sản phẩm có vị đậm đà, mặn mòi lúc đầu nhưng hậu vị ngọt thanh tự nhiên từ cá cơm, phù hợp với khẩu vị của nhiều người tiêu dùng. Không chỉ khách hàng mới, nhiều người từng mua sản phẩm tại các hội chợ trước cũng tiếp tục tìm đến. Bên cạnh nước mắm, sản phẩm cá mờm khô, cá mờm rim lạc, ruốc... cũng được nhiều người lựa chọn”.

Ghi nhận tại các gian hàng nước mắm truyền thống khác mang những thương hiệu quen thuộc của Hà Tĩnh như Phú Khương, Hoa Tùng, Hòa Cung, Đỉnh Miện, Tâm Loan, Hoàng Gia Lan... cũng cho thấy lượng khách mua hàng khá đông.

﻿ Hội chợ quy tụ nhiều thương hiệu nước mắm nổi tiếng của Hà Tĩnh.

Không chỉ có những thương hiệu quen thuộc trên địa bàn tỉnh, nhiều cơ sở sản xuất nước mắm đến từ các tỉnh, thành như Thanh Hóa, Hải Phòng cũng tham gia hội chợ, qua đó có cơ hội tiếp cận thị trường Hà Tĩnh. Nhiều sản phẩm nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng địa phương.

Công ty CP Nước mắm Tĩnh Gia (phường Hải Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa) lần đầu đưa sản phẩm đến giới thiệu tại hội chợ đã ghi nhận sức mua tích cực, với nhiều khách hàng đến tìm hiểu, nếm thử và lựa chọn. Các sản phẩm nước mắm của doanh nghiệp có giá từ 80.000 - 200.000 đồng/lít; riêng loại đặc biệt, nước mắm nguyên chất cốt hạ thổ có giá 400.000 đồng/lít.

Sản phẩm của Công ty CP Nước mắm Tĩnh Gia được bán trực tiếp từ chum sành đến tay khách hàng.

Chị Lê Thị Ngọc Mai - nhân viên gian hàng của Công ty CP Nước mắm Tĩnh Gia cho biết: “Sản phẩm của công ty đã được chứng nhận OCOP 4 sao, làm từ nguồn nguyên liệu cá cơm vùng biển Thanh Hóa, Nghệ An. Vì là lần đầu đến Hà Tĩnh nên khách còn phân vân, nhưng sau khi được nếm thử trực tiếp, nhiều người khen ngon và quyết định mua. Công ty đã tham gia nhiều hội chợ ở các tỉnh, nhưng tại Hà Tĩnh, lượng khách và sức tiêu thụ khá tốt. Không chỉ bán được hàng tại hội chợ, đây còn là cơ hội để giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng Hà Tĩnh”.

Theo chị Ngọc Mai, việc cho khách nếm thử ngay tại gian hàng trở thành cách bán hàng hiệu quả đối với các sản phẩm nước mắm. Người mua có thể trực tiếp cảm nhận độ đạm, mùi thơm, vị đậm đà của sản phẩm trước khi quyết định mua. Với những thương hiệu chưa quen thuộc, cách tiếp cận này giúp sản phẩm nhanh chóng tạo được sự tin tưởng ban đầu và tăng khả năng tiếp cận khách hàng.

Người dân tìm hiểu sản phẩm nước mắm truyền thống tại gian hàng của cơ sở nước mắm Khánh Linh Ba Làng.

Cùng đến từ Thanh Hóa, thương hiệu nước mắm Khánh Linh Ba Làng (phường Tĩnh Gia) có mức giá từ 120.000 - 220.000 đồng/lít cũng đã tạo được sự chú ý của khách hàng Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Văn Linh - chủ gian hàng nước mắm Khánh Linh Ba Làng cho biết: “Đây là lần thứ 2 cơ sở chúng tôi đưa sản phẩm đến hội chợ tại Hà Tĩnh. Dù thời tiết không thuận lợi, nhiều thời điểm có mưa, gian hàng vẫn đón lượng khách vượt kỳ vọng. Sau những ngày diễn ra hội chợ, hơn 200 lít đã được bán ra. Nước mắm Khánh Linh Ba Làng đã được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Để giữ được vị thế trên thị trường, cơ sở không chỉ gìn giữ phương pháp làm nước mắm truyền thống mà còn liên tục cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng và đầu tư khoa học, kỹ thuật”.

Chị Nguyễn Thị Mai (phường Thành Sen) chia sẻ: “Gia đình thường sử dụng nước mắm của các cơ sở trên địa bàn tỉnh nhưng tôi cũng đã nghe đến nước mắm Ba Làng ở Thanh Hóa từ lâu. Vì vậy nên khi đến hội chợ, tôi quyết định mua 3 lít dùng thử. Tôi thích nhất là được trực tiếp xem, thử và tự tay rót nước mắm từ những chiếc chum sành ngay tại gian hàng”.

Hội chợ có hơn 10 gian hàng nước mắm truyền thống đến từ các cơ sở trong và ngoài tỉnh.

Theo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh, hội chợ lần này có hơn 10 gian hàng nước mắm truyền thống đến từ các cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh. Đây đều là những sản phẩm đạt OCOP 3 - 5 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đã tạo được chỗ đứng trên thị trường.

Hội chợ không chỉ tạo điều kiện để các cơ sở bán hàng, quảng bá thương hiệu, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng mà còn giúp khách hàng có cơ hội trải nghiệm, lựa chọn các sản phẩm nước mắm truyền thống đến từ nhiều vùng, miền trên cả nước.