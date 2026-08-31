Cẩn trọng với bánh Trung thu giá rẻ trên chợ mạng

Tết Trung thu cận kề, thị trường bánh trên các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử trở nên sôi động với nhiều sản phẩm “nhà làm”, “handmade” có giá chỉ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng/chiếc.

Tuy nhiên, thông tin về nguồn gốc, thành phần, hạn sử dụng và điều kiện bảo quản của một số sản phẩm chưa được thể hiện đầy đủ.

Trên Shopee - nhiều loại bánh trung thu được bán với giá rẻ "bất ngờ”.

Nhu cầu mua bánh Trung thu tăng lên khi mùa lễ hội đang đến gần. Bên cạnh cửa hàng, siêu thị và các quầy bánh truyền thống, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử cũng trở thành kênh mua bán phổ biến.

Khảo sát trên Facebook, TikTok, Shopee… với từ khóa “bánh Trung thu”, người tiêu dùng dễ dàng bắt gặp nhiều sản phẩm được quảng cáo là “nhà làm”, “handmade”. Giá bán dao động từ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng/chiếc.

Có tài khoản chào bán bánh trọng lượng 150 - 180 gram với giá 12.000 đồng/chiếc; hộp 10 bánh, 8 hương vị có giá 135.000 đồng, tương đương 13.500 đồng/chiếc. Trên các sàn thương mại điện tử, một số sản phẩm còn được bán theo combo, giá chỉ 1.000 - 4.000 đồng/chiếc.

Giá rẻ, mẫu mã bắt mắt, nhiều hương vị giúp các sản phẩm này thu hút người mua. Tuy nhiên, không phải bài đăng nào cũng cung cấp đầy đủ thông tin về cơ sở sản xuất, thành phần, ngày sản xuất, hạn sử dụng và điều kiện bảo quản.

Bánh Trung thu đa dạng mẫu mã, song nguồn gốc và điều kiện bảo quản là những yếu tố người mua cần lưu ý.

Từng mua bánh Trung thu giá rẻ qua mạng, chị Lê Thị Phương, phường Thành Sen, cho biết: “Thấy bánh quảng cáo bắt mắt, giá siêu rẻ nên tôi đặt thử. Nhưng khi nhận hàng, mở hộp ra, bánh có mùi khá lạ, bề mặt một số chiếc cũng có dấu hiệu bất thường, nhìn không được như hình quảng cáo. Tôi không dám ăn tiếp mà phải bỏ đi. Từ đó, tôi rất cẩn thận và không dám đặt những loại bánh giá rẻ trên mạng, nhất là sản phẩm không có thông tin rõ ràng về nguồn gốc và hạn sử dụng”.

Tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh có uy tín, nguyên liệu, quy trình làm bánh, đóng gói và bảo quản được kiểm soát theo quy trình cụ thể.

Chị Lê Thị Hoài Thu, chủ Tiệm bánh Lê Thu, phường Thành Sen cho hay, để làm ra một chiếc bánh bảo đảm chất lượng, chi phí nguyên liệu, nhân công, bao bì và bảo quản đều phải được tính toán. Với bánh Trung thu, nguyên liệu cần được lựa chọn kỹ và bánh sau khi làm phải được bảo quản phù hợp.

“Người mua nên quan tâm đến nguồn gốc và chất lượng sản phẩm chứ không nên chỉ nhìn vào giá. Bên cạnh giá bán, người tiêu dùng nên tìm hiểu rõ cơ sở làm bánh, thành phần nguyên liệu, ngày sản xuất, hạn sử dụng và hướng dẫn bảo quản" - chị Thu nói.

Khó kiểm chứng thông tin là một trong những vấn đề người tiêu dùng có thể gặp khi mua bánh Trung thu online. Không ít sản phẩm được quảng cáo bằng những cụm từ hấp dẫn như “bánh nhà làm”, “bánh tươi”, “nguyên liệu sạch”, “không chất bảo quản”... nhưng thiếu thông tin cụ thể về cơ sở sản xuất, thành phần và hạn sử dụng, khiến người mua khó đánh giá sản phẩm.

Bánh Trung thu là thực phẩm chế biến sẵn, có nhiều thành phần nguyên liệu. Nếu được bảo quản không phù hợp, chất lượng sản phẩm có thể bị ảnh hưởng.

Khi thị trường bước vào mùa cao điểm, công tác kiểm tra, kiểm soát mặt hàng bánh Trung thu cũng được tăng cường. Bên cạnh các điểm kinh doanh trực tiếp, hoạt động mua bán trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử cũng được chú trọng, nhất là đối với sản phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm thông tin về nhãn hàng hóa hoặc quá hạn sử dụng.

Cán bộ quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng bánh Trung thu trên địa bàn.

Ông Võ Viết Linh, Đội trưởng Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT Hà Tĩnh cho biết, trong thời điểm trước và trong Tết Trung thu, lực lượng quản lý thị trường đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng bánh Trung thu, tập trung vào nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa, hạn sử dụng và các quy định liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Ngoài các cửa hàng, điểm kinh doanh truyền thống, hoạt động mua bán bánh Trung thu trên môi trường mạng cũng được cơ quan chức năng chú trọng.

Ngành chuyên môn khuyến cáo người tiêu dùng nên chọn mua bánh Trung thu tại các địa chỉ uy tín, có nguồn gốc rõ ràng. Sản phẩm cần có đầy đủ thông tin về nhà sản xuất, thành phần nguyên liệu, hướng dẫn sử dụng, ngày sản xuất, hạn sử dụng và điều kiện bảo quản.

Giá bán có thể là yếu tố để cân nhắc, nhưng nguồn gốc sản phẩm không nên bị bỏ qua. Cẩn trọng khi lựa chọn giúp người tiêu dùng bảo vệ sức khỏe, đồng thời góp phần ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường.