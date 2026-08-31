Giá dầu tăng vọt khi Mỹ tập kích Iran

Giá dầu Brent sáng nay có thời điểm tăng gần 3%, lên 90,6 USD một thùng - mức cao nhất trong vòng một tuần. Diễn biến này đi ngược xu hướng giảm mạnh trong tuần trước.

Dầu thô Mỹ WTI cũng tăng 2,6% lên trên 85,5 USD một thùng.

Thị trường biến động mạnh khi quân đội Mỹ tập kích hai bệ phóng rocket của Iran tại đảo Larak nằm gần eo biển Hormuz. Đại tá Tim Hawkins, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), sáng nay cho biết hai bệ phóng bị tấn công khi Mỹ phát hiện các quân nhân Iran đang chuẩn bị phóng rocket mang thủy lôi vào eo biển Hormuz.

Cuộc tập kích diễn ra ngay sau khi xung đột tại Trung Đông chạm mốc 6 tháng và là đòn đánh đầu tiên của Mỹ nhằm vào Iran kể từ cuối tháng 7. Trong những tuần gần đây, chính quyền Tổng thống Trump ưu tiên "chiến tranh kinh tế" hơn là hành động quân sự.

Iran đã phản ứng bằng cách phóng tên lửa đạn đạo vào "hạ tầng kỹ thuật, cơ sở bảo dưỡng và vị trí tiêm kích" tại hai căn cứ đồn trú của Mỹ ở Jordan là King Hussein và Muwaffaq Salti.

Theo ông Tony Sycamore, nhà phân tích thị trường tại IG (Australia), chiến sự và giá dầu có thể đang bước vào một giai đoạn leo thang mới. Nếu giá dầu WTI vượt ngưỡng kháng cự 85,9 USD một thùng, đà tăng có thể mở rộng để hướng lên vùng định 87,7 USD của tuần trước và sau đó là 93,5 USD hồi tháng 7.

Dầu WTI tuần trước giảm 4%, ghi nhận tuần hạ nhiệt đầu tiên trong gần một tháng. Tuy vậy, giá vẫn tăng hơn 24% từ khi chiến sự Trung Đông nổ ra cuối tháng 2.

Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông những tháng qua đều bất thành. Trong khi đó, các bên trung gian vẫn nỗ lực khôi phục hoạt động qua eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển 20% lượng dầu toàn cầu trước khi chiến sự xảy ra.

Theo nhóm phân tích ANZ, dù triển vọng đạt thỏa thuận mở lại eo biển vẫn còn mờ mịt, lượng dầu lưu thông qua Hormuz gia tăng đã phần nào giúp xoa dịu lo ngại về gián đoạn nguồn cung. Số tàu chở hàng di chuyển qua eo biển Hormuz cuối tuần giảm còn 5 tàu, phản ánh tâm lý thận trọng của các doanh nghiệp trước nguy cơ bị tấn công.