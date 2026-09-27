Doanh nghiệp Hà Tĩnh chủ động ứng phó trước biến động giá xăng dầu

Chiều 24/9/2026, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá xăng E5RON92 tăng 1.258 đồng/lít, lên 26.397 đồng/lít; xăng E10RON95-III tăng 1.451 đồng/lít, lên mức không cao hơn 27.087 đồng/lít; giá dầu diesel tăng 552 đồng/lít, lên 30.497 đồng/lít; dầu mazut tăng 276 đồng/kg, lên 19.472 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, diễn biến phức tạp tại nhiều điểm nóng địa chính trị, trong đó có xung đột tại Trung Đông và Nga - Ukraine, cùng những biến động trên thị trường năng lượng thế giới đã tác động đến giá xăng dầu thành phẩm. Từ đầu tháng 9 đến nay, giá xăng đã tăng qua 4 kỳ điều hành liên tiếp với tổng mức tăng hơn 4.400 đồng/lít. Việc giá bán kỳ này tăng mạnh hơn dự báo còn liên quan đến việc kỳ trước các mặt hàng được chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, trong khi kỳ này không chi quỹ.

Giá xăng dầu tăng mạnh trong tháng 9 này.

Vận tải là nhóm doanh nghiệp chịu tác động trực tiếp từ biến động giá xăng dầu khi phải xoay xở giữa “bài toán” chi phí tăng, trong khi nhu cầu đi lại giảm. Công ty TNHH Thương mại vận tải Hiếu Viện (phường Thành Sen) có 13 xe chạy tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội và Hà Tĩnh - Sài Gòn. Xăng dầu chiếm 60% tổng chi phí hoạt động nên mỗi đợt giá nhiên liệu tăng lại gây “sức ép” cho doanh nghiệp.

Ông Bùi Ngọc Phú - Quản lý Công ty TNHH Thương mại vận tải Hiếu Viện cho biết: “Lượng khách hiện giảm 50% so với dịp hè, trong khi giá xăng dầu liên tục tăng khiến chi phí mỗi chuyến xe đội lên đáng kể. Chúng tôi chưa tăng giá vé để chia sẻ với khách hàng. Có những chuyến doanh thu không đủ bù chi phí nhưng doanh nghiệp vẫn phải duy trì, bởi nếu cắt chuyến sẽ mất khách và ảnh hưởng đến việc giữ tuyến cố định.

Công ty đang rà soát từng khoản chi, tối ưu lịch trình, điều chỉnh tần suất chạy xe nhằm hạn chế tình trạng xe chạy rỗng hoặc ít khách. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện được tăng cường để xe vận hành ổn định, giảm tiêu hao nhiên liệu. Thời gian gần đây, chúng tôi đã thay mới 5 xe và tiếp tục rà soát, thay thế phương tiện đã sử dụng lâu năm để tiết kiệm nhiên liệu, giảm chi phí vận hành lâu dài”.

Công ty TNHH Thương mại vận tải Hiếu Viện triển khai nhiều giải pháp nhằm tiết giảm chi phí.

Với doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào nguyên liệu nhập khẩu, giá xăng dầu tăng cùng biến động tỷ giá USD khiến chi phí nguyên liệu và logistics "leo thang". Mỗi tháng, Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc (xã Can Lộc) nhập gần 2.000 tấn ngô, đậu tương, sắn… phục vụ sản xuất, trong đó 90% sản lượng nhập khẩu từ Nam Mỹ.

Theo ông Thân Văn Vỵ - Giám đốc Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc, doanh nghiệp khó tăng giá bán tương ứng với chi phí đầu vào do còn phải cân đối sức mua và sức cạnh tranh trên thị trường. Dự báo thời gian tới, xăng dầu tiếp tục biến động, công ty đã cơ cấu lại nguyên liệu, chủ động mua dự trữ nguyên liệu, đa dạng hóa nguồn cung trên cơ sở tìm thêm nguồn cung trong nước. Với ngành thức ăn chăn nuôi, kiểm soát tốt chi phí đầu vào cũng là cách hạn chế sức ép lan sang người chăn nuôi và giá thành sản phẩm.

﻿ ﻿ Giá xăng dầu tăng cùng biến động tỷ giá USD đang tạo "sức ép" cho Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc.



Tương tự, các doanh nghiệp xuất khẩu cũng đang nỗ lực cân bằng chi phí khi thị trường biến động. Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (xã Đức Thọ) chuyên sản xuất bao bì xuất khẩu sang thị trường châu Á, thường xuyên vận chuyển hàng hóa ra TP Hải Phòng để xuất khẩu bằng đường biển.

Ông Nguyễn Văn Sơn - đại diện Công ty CP Bao bì Sông La Xanh cho hay: "Sau các kỳ điều chỉnh giá xăng dầu trong tháng 9, các đối tác vận tải đã gửi thông báo tăng chi phí vận chuyển đường bộ, đường biển với mức tăng trên dưới 10% so với những tháng trước. Không chỉ nhiên liệu, doanh nghiệp còn phải đối mặt với giá nguyên liệu tăng (giá hạt nhựa hiện là 40.000 đồng/kg, trong khi những tháng trước là 29.000 - 30.000 đồng/kg) và lãi suất cho vay của các ngân hàng vẫn ở mức cao. Chi phí hoạt động tăng trong khi doanh nghiệp đang nỗ lực không tăng giá sản phẩm nên gặp nhiều khó khăn".

Hoạt động sản xuất tại Công ty CP Bao bì Sông La Xanh.

Trong bối cảnh này, Công ty CP Bao Bì Sông La Xanh đang tính lại cách tổ chức sản xuất và vận hành. Trước mắt, doanh nghiệp rà soát các khoản chi chưa cần thiết, nâng công suất sản xuất và tối ưu lịch trình vận chuyển để giảm chi phí trung gian. Về lâu dài, đơn vị tiếp tục đầu tư máy móc theo hướng tự động hóa, thay thế thiết bị không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, qua đó giảm tiêu hao điện năng và nâng năng suất. Một hướng đi khác đang được doanh nghiệp đẩy mạnh là mở rộng thị trường trong nước. Trong tháng 9, công ty đã đàm phán một số đối tác khu vực Bắc Trung Bộ nhằm tăng sản lượng tiêu thụ, sớm về đích mục tiêu doanh thu 230 tỷ đồng trong năm nay.

Lãi suất cho vay của các ngân hàng vẫn duy trì ở mức cao, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Anh Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thông tin: "Biến động chính trị thế giới tiếp tục tác động đến giá năng lượng, trong khi những tháng cuối năm là thời điểm cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc sản xuất - kinh doanh. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp cần chủ động thích ứng thay vì chỉ phản ứng khi chi phí tăng với các biện pháp tiết giảm chi phí đơn thuần.

Về dài hạn, việc đầu tư công nghệ theo hướng tự động hóa, tiết kiệm năng lượng, tăng tỷ lệ tái sử dụng nhiên liệu và lựa chọn phương tiện vận chuyển phù hợp là những giải pháp cần được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao năng lực quản trị và sức chống chịu của doanh nghiệp. Một hướng đi khác là mở rộng thị trường để phân tán rủi ro. Việt Nam đã ký kết 17 hiệp định thương mại tự do, kết nối với hơn 60 nền kinh tế trên thế giới. Đây là dư địa để doanh nghiệp Hà Tĩnh tìm kiếm thêm thị trường xuất khẩu, thay vì phụ thuộc vào một số thị trường xuất khẩu truyền thống. Ngoài ra, việc phát triển thị trường nội địa, tăng tỷ lệ tiêu thụ gần nơi sản xuất cũng giúp doanh nghiệp giảm một phần chi phí logistics và chủ động hơn khi thị trường quốc tế biến động".