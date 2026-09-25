Hơn 173 tỷ đồng xây mới cầu Hải Ninh sau gần 25 năm khai thác

(Baohatinh.vn) - Với kinh phí hơn 173 tỷ đồng, cầu Hải Ninh (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) trên tuyến ĐT.555 sẽ được xây mới, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, cứu nạn cứu hộ và tăng kết nối khu vực ven biển.
Sau gần 25 năm khai thác, cầu đã xuất hiện nhiều hư hỏng, xuống cấp. Quy mô cầu nhỏ hẹp, không còn đáp ứng tốt yêu cầu giao thông ngày càng tăng. Để bảo đảm an toàn, phương tiện qua cầu hiện phải hạn chế tải trọng dưới 2,5 tấn. Đây là tuyến giao thông quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương, đồng thời kết nối với các điểm đến như: Đền thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu và bãi tắm Hải Ninh.
Theo chủ trương được phê duyệt, cầu mới được xây dựng theo quy mô cầu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, tải trọng thiết kế HL93. Cầu có chiều dài khoảng 243m, mặt cầu rộng 12m.
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