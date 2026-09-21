Chủ động giữ an toàn điện khu dân cư trong mùa mưa bão

Công ty Điện lực Hà Tĩnh phối hợp tổ chức chương trình ra quân giải phóng hành lang bảo vệ an toàn lưới điện năm 2026 tại xã Hương Xuân.

Điện lực Hương Khê hiện quản lý, vận hành 456 km đường dây trung thế, 812 km đường dây hạ thế, 312 trạm biến áp, cấp điện cho hơn 37.000 khách hàng. Khu vực Hương Khê có địa hình phức tạp, nhiều địa bàn thường xuyên xảy ra dông lốc, sét đánh, tiềm ẩn nguy cơ sự cố lưới điện. Thời gian qua, Điện lực Hương Khê đã phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng ra quân phát quang hành lang an toàn lưới điện; phát hơn 6.000 tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn. Các hộ gia đình có đường dây điện cao áp đi qua được phổ biến trách nhiệm bảo vệ hành lang an toàn lưới điện và các quy định về khoảng cách an toàn điện.

Theo ông Phan Quốc Anh - Phó Trưởng Điện lực Hương Khê, một trong những nguy cơ thường gặp trong mùa mưa bão là cây cối ngoài hành lang có khả năng đổ, gãy vào đường dây điện. Ngành điện đã phối hợp tuyên truyền, vận động các hộ dân chủ động kiểm tra cây cối trong và ngoài hành lang có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn hoặc có khả năng đổ, gãy vào đường dây khi xảy ra mưa lớn, dông lốc, gió bão để chặt hạ, chặt tỉa phù hợp. Đồng thời, khuyến cáo người dân không tự ý trồng mới các loại cây có chiều cao lớn, phát triển nhanh tại khu vực có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh phát quang cây cối vi phạm hành lang an toàn trên các tuyến đường dây do Điện lực Hương Khê quản lý.

Được biết, Hà Linh, Hương Đô, Hương Phố, Phúc Trạch… là các xã thường xuyên ghi nhận dông sét trong mùa mưa. Từ đầu năm đến nay, Điện lực Hương Khê xảy ra hơn 20 vụ sự cố do dông lốc, sét đánh trên lưới điện, gây hư hỏng thiết bị và tổn thất điện năng. Trước thực tế này, đơn vị đã lắp đặt hơn 30 bộ thu lôi chống sét, cải tạo hơn 4 km đường dây và bổ sung thiết bị chống sét trên các tuyến đường dây.

Song song với giải pháp kỹ thuật, ngành điện cũng tuyên truyền, vận động người dân thay đổi thói quen trong những thời điểm thời tiết nguy hiểm. Theo đó, khuyến cáo người dân, nhất là tại các xã thường xuyên bị ảnh hưởng dông sét cần chú ý không ra khỏi nhà khi mưa to, gió lớn; không chằng néo nhà cửa, vật dụng vào cột điện hoặc các công trình điện; không cột, thả trâu bò dưới đường điện…

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã phát thông báo, tờ rơi hướng dẫn đến 29.038 hộ dân sinh sống dọc hai bên hành lang bảo vệ an toàn công trình điện lực.

Tại khu vực Kỳ Anh, nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn, ngập lụt và gió bão, công tác bảo đảm an toàn điện trong dân cũng được ngành chuyên môn chú trọng. Điện lực Kỳ Anh đã phối hợp tổ chức chặt tỉa cây cối ngoài hành lang có nguy cơ đổ vào đường dây; rà soát, xử lý các điểm xung yếu, nguy cơ mất an toàn trên lưới điện và tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng kiểm tra hệ thống dây điện sau công tơ. Tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, ngành chuyên môn đã xây dựng phương án vận hành lưới điện, vừa bảo đảm an toàn cho người dân, vừa hạn chế thời gian gián đoạn cung cấp điện khi thiên tai xảy ra.

Ông Đặng Đôn Sơn - Trưởng Điện lực Kỳ Anh cho biết: “Đơn vị đang cấp điện cho hơn 43.000 khách hàng. Qua theo dõi, Sông Trí, Vũng Áng… là những phường thường xuyên bị ngập khi mưa bão. Bên cạnh tuyên truyền người dân tuân thủ các biện pháp an toàn điện, đơn vị đã xây dựng phương án cấp điện phù hợp với thực tế. Khi thiên tai xảy ra, ngành điện phối hợp bám sát hiện trường, nắm bắt, nhận định tình hình để nhanh chóng cắt điện tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn”.

Ngành chuyên môn triển khai các biện pháp kỹ thuật, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định.

Với mục tiêu bảo đảm an toàn điện trong mùa mưa bão, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu trên lưới điện, xây dựng kế hoạch xử lý trước mùa mưa bão. Đến tháng 6/2026, toàn bộ 216/216 điểm xung yếu có nguy cơ mất an toàn khi xảy ra thiên tai đã được xử lý.

Cùng với củng cố lưới điện, công tác tuyên truyền cũng được mở rộng đến các khu dân cư. Công ty đã phát thông báo, tờ rơi hướng dẫn đến 29.038 hộ dân sinh sống dọc hai bên hành lang bảo vệ an toàn công trình điện lực; nội dung tập trung vào quy định bảo vệ hành lang lưới điện, sử dụng thiết bị điện an toàn, tiết kiệm và cách tự kiểm tra hệ thống điện sau công tơ thuộc tài sản khách hàng.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức chương trình tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn công trình điện lực và an toàn điện tại xã Đồng Tiến.

Ông Bùi Quang Nhiệm – Trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Trước mùa mưa bão, công ty đã nhắn tin tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ mất an toàn điện đến 100% khách hàng. Khi có thông tin về mưa bão ảnh hưởng đến Hà Tĩnh, các cảnh báo tiếp tục được gửi để người dân chủ động phòng tránh. Năm 2026, công ty đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức chương trình tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn công trình điện lực và an toàn điện trong Nhân dân tại 30 xã, phường, thu hút hơn 9.000 lượt người dân và học sinh tham gia”.

Để việc đảm bảo an toàn điện trong Nhân dân hiệu quả, ngoài nỗ lực của ngành điện, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan cần tiếp tục chủ động phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ các khuyến cáo của ngành chuyên môn; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm hành lang an toàn lưới điện theo quy định, tránh xảy ra các vụ tai nạn điện đáng tiếc.