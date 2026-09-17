Hà Tĩnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026 - 2030

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại gồm 6 nhóm tiêu chí. Ảnh tư liệu

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 68/2026/QĐ-UBND cụ thể hóa Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại áp dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Quyết định là sự cụ thể hóa Bộ tiêu chí xã nông thôn mới thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 theo điểm a khoản 3 Điều 3 Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và quy định Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030 theo điểm c khoản 3 Điều 3 Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Kèm theo quyết định là 2 phụ lục, trong đó: Phụ lục I cụ thể hóa Bộ tiêu chí xã nông thôn mới thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 và Phụ lục II quy định Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại trong cùng giai đoạn.

Phụ lục I cụ thể hóa 10 nhóm tiêu chí liên quan đến quy hoạch; hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế nông thôn; đào tạo nguồn nhân lực; văn hóa, giáo dục, y tế; giảm nghèo và an sinh xã hội; khoa học công nghệ và chuyển đổi số; môi trường và cảnh quan nông thôn; xây dựng hệ thống chính trị, hành chính công; tiếp cận pháp luật, an ninh và quốc phòng.

Các yêu cầu được xác định cụ thể theo 3 nhóm xã, phù hợp với điều kiện và mức độ phát triển của từng địa bàn.

Để đạt chuẩn nông thôn mới, xã phải có ít nhất 1 thôn đạt 100% yêu cầu theo Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới hiện đại; các thôn còn lại đạt tối thiểu 50% số tiêu chí theo quy định.

Các tiêu chí giai đoạn mới tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu về hạ tầng số và chuyển đổi số, trong đó có các nội dung về phủ sóng viễn thông, internet; số hóa dữ liệu; thương mại điện tử; mô hình thôn thông minh; dịch vụ công trực tuyến; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Phụ lục II đưa ra 4 yêu cầu đối với xã nông thôn mới hiện đại như: xã phải đạt chuẩn nông thôn mới theo mức quy định đối với xã nhóm 1; thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm xét công nhận phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức áp dụng cho xã nhóm 1; có ít nhất 50% số thôn đạt đầy đủ yêu cầu của Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới hiện đại, các thôn còn lại đạt tối thiểu 70% số tiêu chí; đạt 6 tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại.

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại gồm các nhóm tiêu chí về hạ tầng số và năng lượng mới, năng lượng tái tạo; nông nghiệp thông minh, kinh tế số; an sinh xã hội và phát triển nguồn nhân lực; môi trường sống an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc văn hóa; cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; bảo đảm an ninh, trật tự.

Một số tiêu chí cụ thể đáng chú ý gồm: 100% trụ sở hành chính, nhà văn hóa thôn được lắp đặt, sử dụng wifi; có hệ thống camera an ninh tại các tuyến, nút giao chính; tối thiểu 2 công trình công cộng được lắp đặt điện mặt trời mái nhà; có mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế xanh hoặc kinh tế tuần hoàn; 100% phản ánh tiếp nhận trên ứng dụng công dân số i-Hà Tĩnh được xử lý.

Bộ tiêu chí cũng đặt ra yêu cầu tỷ lệ nghèo đa chiều không quá 1%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tăng theo từng năm và đạt 100% vào năm 2030; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý đạt từ 98% trở lên; đồng thời chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, cải thiện cảnh quan và bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.