Hạ lãi vay mua nhà: Cú hích cho thị trường bất động sản?

Từ cuối tháng 8, Vietcombank triển khai gói tín dụng quy mô 20.000 tỷ đồng ưu đãi dành cho khách hàng mua nhà ở.

Vào cuối tháng 8, Vietcombank triển khai gói tín dụng quy mô 20.000 tỷ đồng dành cho khách hàng mua nhà. Chương trình áp dụng lãi suất thấp hơn tới 1%/năm so với các khoản vay bất động sản thông thường cho các nhu cầu mua nhà ở tại những dự án bất động sản đã hoàn thiện pháp lý được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở. Bên cạnh đó, chương trình tín dụng lần này của Vietcombank còn có thời hạn vay lên tới 35 năm và nâng hạn mức tài trợ tối đa đến 100% giá trị căn nhà.

Giao dịch tại VIB Chi nhánh Hà Tĩnh.

Không chỉ Vietcombank, nhiều ngân hàng thương mại cũng đang có các chính sách tín dụng dành cho bất động sản. BIDV triển khai gói “Ngôi nhà đầu tiên” quy mô 30.000 tỷ đồng với 3 phương án lãi suất cố định gồm: 9,5%/năm trong 12 tháng, 10%/năm trong 18 tháng hoặc 10,5%/năm trong 24 tháng. VIB áp dụng lãi suất cố định 11,5%/năm trong 5 năm (60 tháng) cho khách hàng vay mua, xây dựng, sửa chữa, bù đắp tiền mua hoặc tái tài trợ bất động sản, trở thành ngân hàng có chính sách ưu đãi về thời gian cố định lãi suất dài nhất hiện nay trên thị trường tài chính, tiền tệ. Một số ngân hàng khác như: TPBank, Nam A Bank cũng điều chỉnh lãi suất cho vay giảm từ 0,5 - 1,2% so với lãi suất cho vay thông thường.

Khách hàng tham khảo thông tin đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án hạ tầng dân cư tổ dân phố 24, phường Thành Sen.

Theo khảo sát của một số ngân hàng thương mại trên địa bàn, lãi suất ưu đãi vay mua nhà tại các ngân hàng hiện dao động từ 8,2 - 10,5%/năm, giảm so với giai đoạn đầu năm. Việc hàng loạt ngân hàng tung ra các gói tín dụng quy mô lớn cho thấy nỗ lực khơi thông dòng vốn cho thị trường bất động sản, đặc biệt không chỉ hỗ trợ người dân hiện thực hóa nhu cầu an cư mà còn góp phần định hướng dòng vốn phục vụ nhu cầu ở thực.

Tuy nhiên, điều người dân quan tâm vẫn là các ưu đãi tín dụng đã thực sự "chạm" đến nhu cầu thực tế của người mua nhà hay chưa, nhất là nhu cầu vay vốn dài hạn.

Chị Trần Thị Linh (phường Thành Sen) cho biết đang tìm hiểu một số sản phẩm nhà ở tại trung tâm các khu vực đô thị. Theo chị Linh, mặt bằng lãi suất hiện nay đã dễ tiếp cận hơn trước song quyết định xuống tiền vẫn phụ thuộc vào khả năng cân đối tài chính lâu dài.

Chị Trần Thị Linh (phường Thành Sen) cho biết đang tìm hiểu một số sản phẩm nhà ở tại khu vực trung tâm các khu vực đô thị.

Chị Linh cho biết: “Các gói vay hiện nay hấp dẫn hơn trước, đặc biệt là thời gian vay dài và hạn mức cho vay cao. Tuy nhiên, người mua nhà bây giờ không chỉ nhìn vào lãi suất ưu đãi trong năm đầu tiên mà quan tâm đến chi phí vay trong dài hạn. Nếu mức lãi suất ưu đãi chủ yếu chỉ áp dụng trong thời gian ưu đãi từ 6 - 24 tháng, sau đó áp dụng lãi suất thả nổi dao động 12 - 13%/năm, thậm chí có ngân hàng lên đến 14 - 15%/năm là quá cao, sẽ rất áp lực cho người mua nhà ở thực".

Thực tế cho thấy, so với đầu năm, thị trường bất động sản Hà Tĩnh đang xuất hiện những tín hiệu phục hồi nhất định. Lượng khách hàng tìm hiểu dự án, nhà ở riêng lẻ và đất ở khu vực đô thị, đất có mặt tiền kinh doanh được người dân và nhà đầu tư quan tâm. Tuy nhiên, sự phục hồi diễn ra khá thận trọng, thị trường đang tập trung vào phân khúc đáp ứng nhu cầu ở thực thay vì đầu tư lướt sóng.

Ông Tôn Quang Ngọc - Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản HaTinhLand (phường Thành Sen) nhận định: “Khách hàng hiện nay đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Nếu như giai đoạn trước, yếu tố kỳ vọng tăng giá thường chi phối quyết định đầu tư thì hiện nay, người mua quan tâm nhiều hơn đến pháp lý, hạ tầng, khả năng khai thác sử dụng và bài toán tài chính. Điều đó khiến thị trường phát triển thực chất hơn. Việc các ngân hàng điều chỉnh lãi suất, áp dụng các chương trình ưu đãi đối với một số phân khúc bất động sản đang góp phần cải thiện tâm lý thị trường và gia tăng lượng khách hàng tìm hiểu sản phẩm. Tuy nhiên, để tạo ra sự bứt phá về thanh khoản, thị trường vẫn cần nhiều yếu tố về chính sách tín dụng ổn định, mặt bằng giá hợp lý và sự ổn định của môi trường kinh tế vĩ mô”.

Hiện nay, dư nợ cho vay bất động sản trên địa bàn Hà Tĩnh khoảng 12.400 tỷ đồng, chiếm 8,83% tổng dư nợ, tăng 1% so với đầu năm

Hiện nay, dư nợ cho vay bất động sản trên địa bàn Hà Tĩnh khoảng 12.400 tỷ đồng, chiếm 8,83% tổng dư nợ, tăng 1% so với đầu năm, cho thấy nhu cầu tiếp cận vốn phục vụ nhà ở và bất động sản trên địa bàn vẫn ở mức khá cao.

Theo đánh giá của một số chuyên gia, mặt bằng lãi suất huy động đang tiếp tục được kiểm soát ở mức hợp lý, tạo dư địa để các ngân hàng duy trì hoặc tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất cho vay trong những tháng cuối năm. Trong bối cảnh đó, người mua nhà cần chủ động cân nhắc thời điểm đầu tư, lựa chọn các gói tín dụng phù hợp và tận dụng những chính sách ưu đãi từ ngân hàng, nhất là các chính sách về thời gian cố định lãi suất, biên độ điều chỉnh sau ưu đãi, thời hạn vay và phương thức trả nợ. Điều này sẽ giúp người dân hạn chế rủi ro từ biến động lãi suất thị trường và tránh áp lực trả nợ gia tăng khi các khoản vay bước sang giai đoạn lãi suất thả nổi.

Đáng chú ý, việc tiếp cận vốn hiện không còn là rào cản lớn như trước song chất lượng nhu cầu vay đã có sự thay đổi đáng kể. Các tổ chức tín dụng ngày càng chú trọng thẩm định khả năng trả nợ, dòng tiền và mục đích sử dụng vốn. Qua đó, hướng dòng vốn vào các nhu cầu ở thực và những phương án tài chính khả thi, góp phần bảo đảm sự phát triển lành mạnh của thị trường.

Bà Dương Thị Lan Phương - Phó Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh cho biết: “Hiện dư nợ cho vay lĩnh vực bất động sản của chi nhánh đạt khoảng 1.900 tỷ đồng, chiếm gần 9,5% tổng dư nợ. Đối với chương trình tín dụng 20.000 tỷ, chúng tôi tối ưu quy trình, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ nhằm hỗ trợ tối đa khách hàng tiếp cận nguồn vốn thuận lợi. Với những trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện, Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh cam kết hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, kịp thời và phù hợp với nhu cầu thực tế”.