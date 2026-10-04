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Kinh tế

Văn hóa doanh nghiệp bắt đầu từ những việc nhỏ

Trần Vũ
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(Baohatinh.vn) - Từ cách phục vụ khách hàng, ứng xử với người lao động đến trách nhiệm với cộng đồng, văn hóa doanh nghiệp tại Hà Tĩnh được hình thành và bồi đắp qua những việc làm cụ thể mỗi ngày.

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Quy trình bán hàng tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex giúp minh bạch giao dịch và nâng cao văn minh thương mại.

Tại Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh, với mạng lưới cửa hàng phục vụ lượng lớn khách hàng mỗi ngày, chất lượng dịch vụ được thể hiện không chỉ ở việc bảo đảm nguồn hàng, bán đúng giá, đúng quy trình mà còn qua cách nhân viên giao tiếp, hướng dẫn và tiếp nhận phản hồi. Để tạo sự thống nhất trong phục vụ, công ty cụ thể hóa yêu cầu đối với từng vị trí công việc, từ tác phong, thái độ đến các bước thực hiện nhiệm vụ. Qua đào tạo, nhắc nhở và thực hành thường xuyên, những yêu cầu đó từng bước trở thành thói quen trong công việc của người lao động.

Ông Trương Doãn Đức - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh cho biết: “Petrolimex đã ban hành tài liệu văn hóa doanh nghiệp và bộ quy tắc ứng xử. Trên cơ sở đó, công ty xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đề cao sự tin cậy, đoàn kết, hợp tác; đồng thời chú trọng chất lượng dịch vụ, đào tạo nhân viên giao tiếp thân thiện, chuyên nghiệp, tôn trọng khách hàng và thực hiện quy trình bán hàng 5 bước. Chúng tôi cũng thường xuyên tiếp nhận ý kiến phản hồi của khách hàng để kịp thời điều chỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ”.

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Hoạt động vì cộng đồng được BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh duy trì, trở thành một phần trong văn hóa của doanh nghiệp.

Văn hóa doanh nghiệp không chỉ thể hiện trong cách làm việc, ứng xử với khách hàng mà còn được nhìn thấy qua trách nhiệm với cộng đồng. Trong 5 năm gần đây, BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh đã dành khoảng 120 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, tập trung vào những lĩnh vực gắn với đời sống dân sinh như trao tặng quà Tết cho người nghèo, xây dựng 220 căn nhà tình nghĩa, hỗ trợ cơ sở vật chất trường học và tặng 3 xe cứu thương cho các trung tâm y tế.

Bà Nguyễn Thị Anh Thơ - Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh cho hay: “Với BIDV, trách nhiệm với cộng đồng không phải là hoạt động mang tính thời điểm mà là một phần trong văn hóa doanh nghiệp. Điều đó được thể hiện từ ý thức của mỗi cán bộ, người lao động trong việc chia sẻ, đồng hành với cộng đồng đến cách ngân hàng lựa chọn và triển khai các chương trình phù hợp với nhu cầu thực tế”.

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Hoạt động an sinh xã hội nhận được sự đồng hành tích cực của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh.

Từ cách phục vụ khách hàng đến trách nhiệm với cộng đồng, điểm chung là những giá trị doanh nghiệp theo đuổi chỉ thực sự có ý nghĩa khi được cụ thể hóa trong công việc hằng ngày. Mỗi doanh nghiệp có thể lựa chọn cách thể hiện khác nhau, phù hợp với ngành nghề, quy mô và đặc thù hoạt động, nhưng để trở thành văn hóa, những chuẩn mực ấy cần được duy trì nhất quán từ người đứng đầu đến từng mỗi lao động.

Đây cũng là quá trình đòi hỏi sự kiên trì vì những quy tắc ứng xử, yêu cầu về tác phong hay tinh thần trách nhiệm sẽ khó tạo thành văn hóa nếu chỉ dừng ở văn bản hoặc các hoạt động mang tính phong trào. Khi được thực hiện thường xuyên, được quản lý nhắc nhở, người đứng đầu nêu gương và mỗi cá nhân tự giác thực hiện, những hành vi nhỏ sẽ dần trở thành thói quen, tạo nên “nếp” riêng của doanh nghiệp.

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Ông Nguyễn Anh Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh trao đổi về xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Anh Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, văn hóa doanh nghiệp là nền tảng tạo dựng uy tín với khách hàng, giữ chân người lao động và duy trì sự phát triển ổn định, lâu dài.

“Văn hóa doanh nghiệp của mỗi đơn vị có thể có cách thể hiện khác nhau, nhưng đều phải trở thành những giá trị được duy trì trong cách làm việc, ứng xử hằng ngày. Cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh, nhất là những doanh nghiệp hoạt động lâu năm đã hình thành những nét văn hóa riêng gắn với phẩm chất, tính cách của con người Hà Tĩnh. Thời gian tới, Hiệp hội sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp xây dựng và phát huy những giá trị đó, tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển hơn”, ông Thắng trao đổi.

Cùng với nỗ lực của từng doanh nghiệp, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp phát triển cũng đang nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ngành và địa phương trong tỉnh. Từ hoàn thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ sản xuất - kinh doanh đến xây dựng đội ngũ doanh nhân, yêu cầu đặt ra không chỉ là gia tăng số lượng doanh nghiệp mà còn nâng cao năng lực quản trị, trách nhiệm xã hội và sức cạnh tranh của từng đơn vị.

Trong hành trình đó, văn hóa doanh nghiệp không phải một phần việc đứng riêng mà gắn trực tiếp với chất lượng và khả năng phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp. Một cách ứng xử chuẩn mực với khách hàng, sự tôn trọng người lao động hay một hoạt động thiết thực vì cộng đồng, nếu được duy trì đều đặn, sẽ góp phần tạo dựng uy tín và bản sắc riêng.

Từ những việc tưởng như nhỏ trong công việc mỗi ngày, từng doanh nghiệp đang góp phần hình thành một cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh chuyên nghiệp, trách nhiệm và thích ứng tốt hơn với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

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Tags:

#văn hóa doanh nghiệp #trách nhiệm xã hội #dịch vụ khách hàng #bán hàng 5 bước #doanh nghiệp Hà Tĩnh #đào tạo nhân viên #giao tiếp chuyên nghiệp #an sinh #hà tĩnh

Chủ đề NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM

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