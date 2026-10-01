Tiếp tục giảm thuế xăng dầu đến hết năm nay

Các loại thuế với xăng dầu gồm nhập khẩu ưu đãi tối huệ quốc (MFN), thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng (VAT) tiếp tục được giảm về 0 tới hết năm nay.

Ngày 30/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết 43 về kéo dài thời gian miễn thuế với xăng dầu. Theo đó, các loại thuế với xăng dầu gồm nhập khẩu ưu đãi tối huệ quốc (MFN), thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng (VAT) tiếp tục được giảm về 0 thêm 3 tháng, tức là tới hết năm nay.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng vẫn được áp dụng theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn. Theo mức đang áp dụng, xăng khoáng chịu thuế 10%, E5 là 8% và E10 ở mức 7%.

Trước đó, chính sách này chỉ kéo dài tới hết tháng 9, nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp tình hình xung đột Trung Đông.

Động thái giảm tiếp thuế xăng dầu được Chính phủ đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới vẫn diễn biến phức tạp, thị trường năng lượng vẫn tiềm ẩn rủi ro do ảnh hưởng xung đột Trung Đông. Ngay cả khi xung đột sớm kết thúc, việc khôi phục công suất khai thác và hạ tầng dầu khí cần thời gian, khiến giá dầu khó giảm nhanh.

Trước đó, Bộ Tài chính cho rằng nếu chính sách ưu đãi hết hiệu lực từ tháng 10, thuế xăng dầu trở lại mức thông thường sẽ khiến giá bán lẻ nhiên liệu tăng thêm. Điều này kéo theo chi phí vận tải, logistics, sản xuất kinh doanh và sinh hoạt. Trong bối cảnh CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45%, việc tiếp tục giảm thuế được kỳ vọng hạn chế áp lực lên giá cả, lạm phát trong quý IV.

Đồng thời, việc duy trì thuế MFN 0% còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu mối đa dạng hóa nguồn cung ngoài ASEAN, giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

Cũng theo Nghị quyết, trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương sẽ cùng Bộ Tài chính đề xuất, trình Chính phủ điều chỉnh thời gian áp dụng để phù hợp với diễn biến thị trường xăng dầu, yêu cầu điều hành kinh tế vĩ mô.