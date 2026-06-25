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Giá xăng dầu đồng loạt giảm

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Từ 15h hôm nay, giá xăng dầu cùng giảm 770-1.670 đồng một lít, theo đà đi xuống của thị trường năng lượng thế giới.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua vẫn chịu tác động từ thông tin liên quan tới việc Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột, đồng thời mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz. Các yếu tố này khiến giá xăng dầu thế giới có xu hướng giảm so với 7 ngày trước.

Cụ thể, mỗi thùng RON 95 dùng để pha chế E10 RON 95 hạ 5,8% xuống 104,4 USD, dầu diesel giảm 8,4% còn 111,4 USD. Mazut cũng sụt 13,1%, về 455,7 USD một tấn.

Theo điều hành của liên Bộ, giá xăng E10 RON 95-III giảm 840 đồng về còn 19.910 đồng một lít. Tương tự, giá E5 RON 92 hạ 770 đồng, còn 19.350 đồng một lít. Đây là ngưỡng giá thấp nhất kể từ khi xảy ra xung đột Trung Đông vào cuối tháng 2.

Mỗi lít diesel giảm 1.670 đồng, về quanh 21.860 đồng một lít. Dầu mazut cũng hạ 1.650 đồng so với 7 ngày trước.

Với điều chỉnh chiều nay, giá dầu diesel đã giảm hơn một nửa so với mức đỉnh thiết lập ngày 3/4 (44.780 đồng một lít).

Từ 1/6, toàn bộ xăng khoáng RON 95-III được phối trộn với 10% ethanol để thành xăng E10 trước khi bán ra thị trường. Trong khi đó, xăng E5 RON 92 tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030.

Tại kỳ này, nhà điều hành tiếp tục cho trích lập trở lại vào Quỹ bình ổn xăng dầu, với mức 300 đồng với mỗi lít xăng sinh học, dầu diesel và mazut 800 đồng.

Hiện Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian miễn thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN), thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng (VAT) với xăng dầu đến ngày 30/9, tức là thêm 3 tháng so với quy định đang áp dụng. Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng sẽ được khôi phục thu từ 1/7, cụ thể xăng khoáng 10%, E5 8% và E10 7%.

Động thái này được cơ quan quản lý đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới hạ nhiệt, song thị trường năng lượng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bộ Tài chính cho biết, với phương án này, bình quân mặt bằng giá xăng dầu tăng khoảng 5%, tác động đến CPI khoảng 0,11 điểm phần trăm - thấp hơn nhiều so với kịch bản khôi phục toàn bộ các sắc thuế. Ngân sách nhà nước dự kiến giảm thu khoảng 15.400 tỷ đồng trong 3 tháng cuối quý III.

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