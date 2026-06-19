Điều gì khiến giá xăng dầu giảm mạnh liên tục?

Từ 15h ngày 18/6, giá xăng E5 RON 92 giảm 1.210 đồng/lít còn 20.120 đồng/lít, xăng E10 RON 95-III được điều chỉnh giảm 1.310 đồng/lít còn 20.750 đồng/lít. Dầu diesel giảm mạnh 2.340 đồng/lít còn 23.530 đồng/lít, dầu mazut giảm 1.920 đồng/lít về mức 16.680 đồng/kg.

Như vậy, giá các mặt hàng này đã giảm mạnh liên tiếp trong 4 kỳ điều hành gần đây, trong đó giá xăng đã giảm tới hơn 4.000 đồng/lít. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực.

Lý giải nguyên nhân giá xăng dầu giảm liên tiếp, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố.

Yếu tố chủ yếu là Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột, đồng thời mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz, Iran nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô; theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ EIA, dầu thô dự trữ của Mỹ giảm.

Bên cạnh đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cảnh báo khả năng dư cung dầu mỏ trong thời gian tới khi cầu tăng thấp hơn cung; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn... Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng giảm.

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 11/6 và kỳ điều hành ngày 18/6 là 107,93 USD/thùng đối với xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 (giảm 8,47 USD/thùng, giảm 7,28%). Đối với xăng RON 95 dùng để pha chế xăng E10 RON 95-III, giá bình quân ở mức 110,91 USD/thùng.

Nhân viên đổ xăng dầu tại một cửa hàng ở Hà Nội (Ảnh: Phương Nhi).

Tương tự, dầu diesel 0,05S ở mức 121,62 USD/thùng (giảm 17,96 USD/thùng, giảm 12,87%); dầu mazut ở mức 524,2 USD/tấn (giảm 90,34 USD/tấn, giảm 14,7%).

Bộ Công Thương cho biết đến ngày 18/6, giá xăng tại các nước lân cận Việt Nam tiếp tục ở mức cao hơn: Thái Lan khoảng 33.236 đồng/lít (Chính phủ trợ giá), Campuchia 29.955 đồng/lít (Chính phủ trợ giá), Lào 36.228 đồng/lít và Trung Quốc 33.948 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá), trong khi Việt Nam ở mức 20.750 đồng/lít.

Đối với dầu, Thái Lan khoảng 31.376 đồng/lít (Chính phủ trợ giá), Campuchia 30.743 đồng/lít, Lào 30.048 đồng/lít, Trung Quốc 30.893 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá), còn Việt Nam là 23.534 đồng/lít. Nhìn chung, giá xăng dầu tại Việt Nam hiện vẫn thấp hơn so với các nước láng giềng có chung đường biên giới.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước). Cụ thể, trích lập 200 đồng/lít với xăng sinh học; 800 đồng/lít với dầu diesel và 650 đồng/lít với dầu mazut.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Từ 1/6, hơn 17.000 cửa hàng xăng dầu đã chuyển sang bán xăng E10. Bên cạnh đó, xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được sản xuất, cung ứng đến hết năm 2030. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, tính đến ngày 15/6, cả nước tiêu thụ 520 triệu lít xăng sinh học (E5, E10), trong đó xăng E10 khoảng 485 triệu lít (chiếm hơn 93%).