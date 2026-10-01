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Chăn ga gối đệm KOALA đã có mặt tại Hà Tĩnh, ưu đãi từ 20%

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Ngày 01/10/2026, Công ty Cổ phần May và Thương mại Quốc tế INDICO cùng nhà phân phối Phương Thảo chính thức ra mắt showroom chăn ga gối đệm KOALA tại số 40 Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Khách hàng đến tham quan trong dịp ra mắt có cơ hội khám phá các dòng sản phẩm KOALA, mua sắm với ưu đãi giảm giá từ 20%.

Sự kiện ra mắt tại showroom KOALA Phương Thảo, khách hàng được mời tham quan gian hàng, tìm hiểu những sản phẩm đang trưng bày và cảm nhận trực tiếp chất liệu, màu sắc của từng mẫu chăn ga gối đệm. Đây cũng là dịp KOALA và nhà phân phối Phương Thảo gặp gỡ, chào đón khách hàng tại Hà Tĩnh.

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Ưu đãi giảm giá từ 20% là điểm nhấn trong dịp ra mắt. Khách hàng đang muốn thay bộ chăn ga mới, tìm một chiếc đệm phù hợp hay chọn quà tặng cho người thân có thể ghé showroom để tham khảo sản phẩm và tận hưởng chương trình ưu đãi ra mắt.

Một bộ chăn ga hợp màu có thể khiến phòng ngủ bừng sáng. Một chiếc đệm phù hợp có thể làm khoảnh khắc trở về nhà thêm dễ chịu. Từ những điều gần gũi ấy, KOALA và nhà phân phối Phương Thảo mang đến Hà Tĩnh một không gian trưng bày dành cho những ai muốn chăm chút hơn cho giấc ngủ và tổ ấm của mình.

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Tại showroom mới, khách hàng có thể dạo bước giữa các không gian bài trí chăn ga gối đệm, ngắm màu sắc sản phẩm dưới ánh sáng thực tế, chạm vào từng chất liệu và hình dung cách kết hợp các món đồ cho phòng ngủ. Việc trực tiếp xem và cảm nhận sản phẩm giúp mỗi người dễ lựa chọn theo sở thích cũng như nhu cầu sử dụng của gia đình.

Các dòng chăn ga được giới thiệu mang đến nhiều sắc thái: vẻ thanh lịch của Silky, những họa tiết nhẹ nhàng trên các mẫu Tencel, hay những gam màu giúp phòng ngủ trở nên ấm áp và gần gũi. Bên cạnh đó là các mẫu đệm và sản phẩm EcoDream, góp thêm lựa chọn để khách hàng hoàn thiện không gian nghỉ ngơi.

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Không chỉ đánh dấu sự ra mắt của một địa điểm mua sắm mới, mà còn là lời chào KOALA và Nhà phân phối Phương Thảo gửi tới khách hàng Hà Tĩnh. Người tham dự có thể tìm hiểu sản phẩm, đặt câu hỏi và lựa chọn những món đồ phù hợp với phòng ngủ của mình trong không khí ngày ra mắt.

Với thông điệp “Bốn mùa hạnh phúc thăng hoa”, KOALA mong muốn đem đến những lựa chọn để khách hàng làm đẹp không gian sống theo sở thích riêng — từ một sắc màu mới cho chiếc giường đến cảm giác dễ chịu hơn mỗi khi nghỉ ngơi.

Hãy ghé showroom KOALA Phương Thảo để khám phá không gian chăn ga gối đệm mới tại Hà Tĩnh và đón nhận ưu đãi từ 20%.

Địa điểm: Showroom Nhà phân phối Phương Thảo, 40 Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh;

Hotline/Zalo: 094.832.6828, 091.212.8825

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ INDICO

Địa chỉ: QL39A, Cốc Ngang, Lương Bằng, Hưng Yên

Hotline/Zalo: 0965 686 879

Xem chi tiết: https://koala.vn

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