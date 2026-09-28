Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 1,42 tỷ USD

Theo số liệu từ Sở Công Thương, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong quý III/2026 của Hà Tĩnh đạt 489,2 triệu USD; lũy kế 9 tháng năm 2026 đạt 1,42 tỷ USD, bằng 64,5% kế hoạch cả năm và giảm 4,57% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhìn chung, cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh còn tập trung vào một số mặt hàng chủ lực. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 9 tháng qua giảm chủ yếu do mặt hàng thép, phôi thép giảm 8,23% so với cùng kỳ năm 2025, ảnh hưởng đáng kể đến kết quả chung. Ngoài ra, một số mặt hàng cũng ghi nhận giảm như: hàng dệt và may mặc đạt 32,7 triệu USD, giảm 6,17% so cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh 9 tháng năm 2026 giảm chủ yếu do mặt hàng thép, phôi thép giảm so cùng kỳ năm 2025.



Trong khi đó, một số mặt hàng có mức tăng trưởng tốt như: xơ, sợi dệt các loại đạt 19,74 triệu USD, tăng 116,92% so cùng kỳ năm 2025; dăm gỗ đạt 68,55 triệu USD, tăng 42,04%; chè đạt 4,69 triệu USD, tăng 14,39%… Tuy nhiên, các mặt hàng này chiếm tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu kim ngạch xuất khẩu chung nên chưa đủ bù đắp mức giảm của nhóm hàng chủ lực.

Ngành công thương dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xu hướng gia tăng các biện pháp phòng vệ thương mại và yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng, môi trường đối với hàng hóa xuất khẩu tiếp tục tác động đến hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu. Cùng đó, thị trường một số ngành hàng chủ lực có thể phục hồi nhưng chưa đồng đều, trong khi chi phí logistics, nguyên liệu và các yếu tố đầu vào còn tiềm ẩn biến động.

﻿ Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 2,2 tỷ USD.

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 2,2 tỷ USD. Để tạo động lực cho hoạt động xuất khẩu giai đoạn cuối năm, Sở Công Thương tiếp tục thực hiện Kết luận số 43-KL/TU ngày 5/2/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 26/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; tiếp tục thực hiện Đề án đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng thời, tích cực tham mưu các giải pháp phát triển xuất khẩu, chủ động hội nhập quốc tế, tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết để mở rộng thị trường xuất khẩu; từng bước phát triển dịch vụ logistics theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Các sở, ngành, địa phương tiếp tục bám nắm hoạt động sản xuất – kinh doanh, rà soát, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu; cung cấp thông tin, dự báo thị trường, xu hướng tiêu dùng quốc tế, tăng cường cảnh báo sớm các biện pháp phòng vệ thương mại; kết nối doanh nghiệp xuất khẩu Hà Tĩnh với các tập đoàn, doanh nghiệp FDI nhằm nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.