Xuất khẩu dầu mỏ của Iran qua eo biển Hormuz gần như đình trệ

Trong tháng 8/2026, Iran xuất khẩu 220.000-255.000 thùng dầu thô và khí ngưng tụ mỗi ngày, giảm mạnh so với khoảng 740.000 thùng/ngày vào tháng 7/2026 và khoảng 2 triệu thùng/ngày vào tháng 3/2026.
Iran đã trải qua khoảng 7 tuần không xuất khẩu được lượng dầu thô đáng kể nào qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục thực hiện lệnh phong tỏa hàng hải đối với Tehran.
Ngay cả trong giai đoạn cao điểm của chính sách "gây sức ép tối đa" của Mỹ vào năm 2019-2020, dầu thô Iran vẫn được vận chuyển qua eo biển Hormuz hàng tháng. Tuy nhiên, đợt phong tỏa hiện tại đã ngăn chặn các lô hàng dầu thô của Tehran.
Theo dữ liệu từ các nền tảng phân tích dữ liệu Kpler, Vortexa và nền tảng theo dõi tàu thuyền TankerTrackers.com, kể từ khi Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa đối với Iran vào ngày 14/7, chưa có lô dầu thô nào của Iran được vận chuyển thành công qua eo biển Hormuz.
Điều này khiến Iran chỉ có thể bán dầu thô cho khách hàng từ các kho chứa nổi tại châu Á, nhưng lại không thể bổ sung nguồn hàng mới do dầu thô đang nằm trên các tàu chở dầu trong khu vực eo biển Hormuz.
Theo ước tính của Vortexa và Kpler, trong tháng 8/2026, Iran đã xuất khẩu khoảng 220.000-255.000 thùng dầu thô và khí ngưng tụ mỗi ngày, giảm mạnh so với khoảng 740.000 thùng/ngày vào tháng 7/2026 và khoảng 2 triệu thùng/ngày vào tháng 3/2026.
Đây là lần đầu tiên lượng xuất khẩu dầu mỏ của Iran giảm xuống mức gần như bằng không trong một khoảng thời gian dài kể từ giữa tháng 7 đến nay.
Chuyên gia phân tích Homayoun Falakshahi của Kpler cho biết, xuất khẩu dầu mỏ của Iran giảm mạnh đang làm cạn kiệt một trong những nguồn thu ngoại tệ chính của Tehran và có thể buộc quốc gia Trung Đông này phải tài trợ cho chi tiêu công bằng cách in thêm tiền, động thái sẽ làm gia tăng nguy cơ lạm phát cao hơn nữa.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế ước tính tỷ lệ lạm phát của Iran trong năm nay ở mức gần 70%, cao thứ ba thế giới, chỉ sau Venezuela và Sudan./.
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