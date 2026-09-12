Nga vạch lằn ranh đỏ với NATO trong xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS).

"Bây giờ, họ (châu Âu) nói họ đang cân nhắc việc triển khai quân đội tới Ukraine. Điều này sẽ đồng nghĩa với một cuộc chiến với Nga", Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu với các phóng viên ngày 11/9.

Ông Putin chỉ ra, việc NATO mở rộng về phía đông cùng những nỗ lực từ phương Tây nhằm đưa Ukraine vào liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu là nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine. Ông cho rằng phương Tây đang tưởng tượng ra "mối đe dọa từ Nga", trong khi đẩy châu Âu đến gần hơn với một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga.

"Chúng tôi không đe dọa và sẽ không đe dọa các quốc gia châu Âu. Tại sao chúng tôi phải làm vậy”, ông Putin nói.

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng các kế hoạch do một số thành viên châu Âu thuộc NATO đưa ra nhằm triển khai lực lượng tới Ukraine có thể vượt qua ranh giới đó.

Cảnh báo của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh Liên minh các quốc gia tự nguyện (gồm khoảng 35 quốc gia, chủ yếu là các nước châu Âu) đang gia tăng nỗ lực hỗ trợ Ukraine.

Sau cuộc họp của liên minh tại Paris vào ngày 4/9, có 26 quốc gia đồng ý cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine, bao gồm cả khả năng triển khai quân đội trên lãnh thổ nước này.

Pháp và Anh, hai nước đồng chủ trì liên minh, tuyên bố sẵn sàng triển khai lực lượng nếu cần thiết.

Tuy nhiên, theo các nhà lãnh đạo liên minh, việc triển khai như vậy chỉ có thể diễn ra sau khi có một lệnh ngừng bắn hoặc xung đột kết thúc. Nói cách khác, liên minh này chưa có kế hoạch gửi quân tới Ukraine ngay lập tức.

Trước đó, các nhà lãnh đạo liên minh đã nhóm họp tại Kiev vào ngày 24/8. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo về các cuộc diễn tập quân sự chung quy mô lớn của liên minh dự kiến diễn ra vào tháng 10, tháng 11. Các cuộc diễn tập này nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng của lực lượng đa quốc gia sau khi một lệnh ngừng bắn có thể diễn ra ở Ukraine.

Moscow từ lâu cảnh báo sẽ không chấp nhận việc quân đội từ các nước NATO đồn trú tại Ukraine dưới vỏ bọc bảo đảm an ninh hay một sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Moscow tuyên bố sẽ coi lực lượng quân sự nước ngoài ở Ukraine là “mục tiêu tấn công hợp pháp”.

Giới chức Nga lập luận rằng Kiev và các đối tác châu Âu đang tìm cách đóng băng xung đột thay vì một giải pháp hòa bình lâu dài, nhằm cho phép lực lượng Ukraine tái trang bị vũ khí và tập hợp lực lượng trước khi xung đột bùng phát trở lại.