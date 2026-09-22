Nguy cơ leo thang căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan

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Hãng tin Tolonews của Afghanistan dẫn lời các quan chức chính quyền nước này cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng sau khi lực lượng không quân Pakistan không kích 2 tỉnh Kunar và Paktika, miền Đông Afghanistan giáp biên giới với Pakistan, vào sáng sớm 21/9.

Theo giới chức tỉnh Kunar, một cuộc không kích đã diễn ra vào khoảng 3h giờ địa phương tại huyện Nurgal khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Cuộc không kích cũng phá hủy một tòa nhà.

Giới chức tỉnh Paktika cũng cho biết 2 cuộc không kích đã diễn ra vào khoảng 4h cùng ngày tại huyện Barmal. Đến nay chưa có báo cáo thương vong tại tỉnh Paktika.

Trong khi đó, Bộ Thông tin và Phát thanh truyền hình Pakistan cho biết lực lượng an ninh nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các căn cứ nằm ở biên giới phía Afghanistan, khiến 28 tay súng thiệt mạng.

Các vụ không kích mới đây được cho là có nguy cơ làm bùng phát trở lại căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng sau gần 3 tháng tương đối lắng dịu. Quan hệ giữa Pakistan và Afghanistan luôn trong trạng thái căng thẳng kể từ tháng 2, thời điểm xảy ra các cuộc giao tranh dữ dội nhất giữa hai bên trong nhiều năm qua.

Tâm điểm bất đồng xoay quanh các hoạt động chống phiến quân của Pakistan. Islamabad cáo buộc Kabul chứa chấp các tay súng thực hiện những cuộc tấn công xuyên biên giới từ lãnh thổ Afghanistan.

Trong khi đó, chính quyền Taliban ở Afghanistan phủ nhận các cáo buộc này, đồng thời khẳng định hoạt động chống phiến quân là vấn đề nội bộ của Pakistan./.